Sau A80, áo dài đỏ tạo cơn sốt khắp MXH, và đây là những mẫu áo đốn tim phái đẹp trong thời gian tới

Sự kiện A80 đã kết thúc được hơn 1 tuần, nhưng dư âm của không khí hào hùng ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí của tất cả mọi người. Hòa cũng không khí rực rỡ ấy, khắp mọi nẻo đường đều ngập tràn sắc cờ đỏ sao vàng và những tà áo dài thướt tha duyên dáng.

Sắc đỏ có lẽ là gam màu hiện hữu nhiều nhất trong những ngày diễn ra sự kiện A80 vừa qua. Từ các góc phố check-in trước thềm sự kiện, đến ngày lễ chính thức diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, những tà áo dài mang sắc đỏ nổi bật càng trở nên nổi bật và cuốn hút hơn bao giờ hết.

Hồng Diễm và Huyền Lizzie, Hạ Anh - bóng hồng của phim "Mưa Đỏ" trong thiết kế áo dài thêu tay Tulip của NTK Dũng Nguyễn.

Nơi mua: Áo dài thêu tay Tulip

Hòa Minzy và Hoa hậu Tiểu Vy trong tà áo dài đỏ của NTK Quyên Nguyễn.

Nơi mua: Áo dài Quyên Nguyễn

Từ đời thường đến sự kiện A80, Hoàng Thùy Linh khoe sắc trong tà áo dài đỏ đến từ thương hiệu Xéo Xọ và Lalin.

Hậu A80, các local brand Việt càng giới thiệu nhiều mẫu áo dài mang sắc đỏ rực rỡ. Đó có thể là những mẫu áo trơn đơn giản hay điểm xuyết những cách điệu ngọt ngào... tất cả đều đốn tim phái đẹp ngay từ lần đầu tiên ngắm nhìn. Và các chị em cũng có thêm những gợi ý duyên dáng thướt tha vô cùng cho những sự kiện sắp tới của mình.

Thiết kế của LAM KHUE Design gây ấn tượng với 2 tà vừa có nét cổ điển nhưng vẫn điểm xuyết những cách điệu ngọt ngào.

Nơi mua: LAM KHUE Design

Thiết kế của Tiệm Thơ điểm xuyết hoa văn thêu sắc nét trên nền vải gấm, dáng áo cổ tròn tạo hiệu ứng hack tuổi cực khéo cho các nàng khi diện.

Nơi mua: Tiệm Thơ

Thiết kế của Maison Havu lại thiên về nét tiểu thư đài các với điểm nhấn mà những phụ kiện nhỏ xinh trên nền vải.

Nơi mua: Maison Havu

Nhà Lụa mang đến một thiết kế áo dài gấm cổ điển, chi tiết khuy cài tô điểm giúp mẫu áo thêm phần yểu điệu.

Nơi mua: Nhà Lụa

Riêng December Chris lại gợi ý một mẫu áo dài cách điệu xinh xắn với phần tà bay bổng, khác biệt hoàn toàn so với những mẫu áo dài đỏ quen thuộc.

Nơi mua: December Chris

Chính chất liệu ren với hoa văn sắc nét đã tạo nên nét đẹp vừa yêu kiểu, tiểu thư vừa cổ điển nhẹ nhàng cho mẫu áo dài của Son.