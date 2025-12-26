Sau 5 năm tối giản, tôi gần như không còn phải tiêu tiền nữa

Nhiều người nghĩ tối giản là “khổ hạnh”, nhưng thực tế lại ngược hoàn toàn. Khi bạn sống với ít đồ hơn, ít nhu cầu hơn, thì tâm trí và tài chính đều trở nên thoải mái.

Dưới đây là hành trình 5 năm tối giản giúp tôi giảm chi tiêu xuống mức tối thiểu, sống gọn gàng và dễ chịu hơn.

1. Rút gọn skin-care: Ít bước hơn, hiệu quả hơn

Trước đây, quy trình chăm sóc da của tôi có đủ toner – serum – essence – kem dưỡng – mặt nạ. Rất tốn tiền mà hiệu quả không rõ rệt.

Khi sống tối giản, tôi chuyển sang:

- mùa thu – đông: serum + kem dưỡng,

- mùa xuân – hè: serum + lotion nhẹ.

Tôi không mua tích trữ, không chạy theo “trend dưỡng da”, chỉ dùng hết mới mua tiếp. Cả năm chỉ xoay quanh vài món mà tôi biết chắc là phù hợp với da mình.

Điều bất ngờ nhất? Da tôi ổn định hơn hẳn, không kích ứng, không nổi mụn vặt và đặc biệt là… chi phí giảm gần một nửa.

2. Tủ quần áo tinh gọn – nhưng mặc được nhiều hơn

Nhiều người tưởng mặc đẹp là phải có nhiều đồ. Nhưng khi tối giản, tôi chỉ giữ:

- những món thực sự thích,

- hợp dáng,

- dễ phối.

Không mua đồ “đang hot”, không mua vì giảm giá, không mua những kiểu rườm rà khó mặc lại.

Một chiếc áo phông mùa hè có thể dùng làm áo lót mùa xuân – thu. Một chiếc váy đen dáng cơ bản có thể mặc từ đi làm đến đi chơi. Chính sự lặp lại này khiến tôi bớt áp lực mua sắm và giảm được kha khá khoản chi quần áo hàng tháng.

3. Ngừng uống trà sữa – tiền tiết kiệm nhiều hơn bạn tưởng

Tôi đã dừng uống trà sữa từ 7–8 năm nay. Không phải vì ép mình, mà vì… không còn nhu cầu.

Tôi luôn mang theo:

- một bình giữ nhiệt,

- mùa hè đựng nước mát,

- mùa đông đựng nước nóng.

Nhờ vậy:

- khát là có nước,

- không phải chạy ra mua trà sữa 40–60 nghìn/cốc,

- sức khỏe tốt hơn, da đẹp hơn.

Nhìn lại, tôi nhận ra trà sữa từng là khoản chi không đáng nhưng lại rất tốn. Dừng nó lại giúp tôi bớt tiêu ít nhất vài trăm nghìn mỗi tháng.

4. Cắt bỏ những buổi tụ tập… không có giá trị

Trước đây, tôi có thể chi vài trăm nghìn cho một buổi tụ tập chỉ để “cho vui”. Nhưng sau khi tối giản, tôi học cách từ chối lịch sự:

- buổi ăn tối không cần thiết,

- tụ họp cuối tuần vì ngại từ chối,

- sự kiện mà mình không hứng thú.

Tình bạn thật không cần phải “mua bằng những bữa ăn”. Tôi vẫn gặp bạn bè, nhưng theo cách:

- uống trà tại nhà,

- trò chuyện,

- chia sẻ thật lòng.

Niềm vui nhiều hơn, còn chi phí thì gần như bằng 0.

5. Giải trí miễn phí – nhưng chất lượng hơn

Thay vì mua sắm hay check-in điểm sống ảo như trước, giờ tôi chọn:

- đi công viên,

- đi bộ 20 phút,

- leo núi,

- dạo ngoại ô,

- tắm nắng,

- đọc sách.

Những hoạt động này không mất tiền nhưng đánh đúng nhu cầu: thư giãn, giảm stress sau ngày dài mệt mỏi.

Thật sự, một buổi đi bộ chiều Chủ nhật làm tinh thần tôi tốt hơn bất kỳ chuyến shopping nào.

Kết lại: Tối giản không phải bớt sống – mà là sống đúng thứ mình cần

Khi bỏ bớt đồ đạc và cắt giảm ham muốn mua sắm, tôi lại nhận được nhiều hơn: nhiều bình yên hơn, nhiều thời gian hơn, và đặc biệt là nhiều tiền hơn.

Tôi rất thích một câu và muốn gửi tới những ai đang loay hoay với chi tiêu: Hạnh phúc không đến từ việc sở hữu nhiều, mà từ việc sở hữu đúng thứ khiến bạn vui.