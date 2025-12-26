4 việc nên làm với bàn thờ trước ngày 31/12

Cuối năm là lúc nhiều gia đình dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại mọi thứ để khép lại một năm cũ. Trong guồng quay đó, bàn thờ thường được chú ý sau cùng, hoặc chỉ lau qua cho có. Thực ra, chỉ cần làm đúng vài việc nhỏ trước ngày cuối cùng của năm - 31/12, không gian thờ tự đã khác hẳn: sáng hơn, gọn hơn và tạo cảm giác nhẹ nhõm khi bước sang năm mới.

1. Lau dọn bàn thờ theo nguyên tắc gọn trước, sạch sau

Việc đầu tiên nên làm là dọn bớt những đồ không cần thiết trên bàn thờ. Nhiều gia đình có thói quen để lại quá nhiều vật nhỏ, đồ cũ, hoặc đồ đặt từ lâu nhưng không còn dùng đến. Khi bề mặt bàn thờ bị che kín, việc lau chùi chỉ mang tính hình thức. Sau khi đã sắp xếp lại cho gọn, hãy lau bàn thờ bằng khăn sạch, riêng biệt, thấm nước ấm hoặc nước ngũ vị nhẹ. Không cần kỳ công, quan trọng là lau chậm, kỹ từng góc, từng bề mặt. Bàn thờ sạch sẽ tạo cảm giác sáng và dễ chịu rõ rệt.

2. Tỉa bớt chân nhang, giữ bát hương thông thoáng

Cuối năm, bát hương thường đầy chân nhang do thắp suốt cả năm. Việc tỉa bớt không chỉ để gọn gàng mà còn giúp bát hương không bị bí. Khi tỉa, chỉ nên để lại số chân nhang vừa phải, cắm ngay ngắn ở giữa. Tro rơi ra ngoài cần được hốt gọn, không để vương vãi. Sau khi làm xong, bát hương trông nhẹ hơn hẳn, không còn cảm giác nặng nề, rối mắt.

3. Thay mới những thứ đã cũ hoặc kém tươi

Trước ngày 31/12, nên kiểm tra lại các vật dụng trên bàn thờ như hoa, trái cây, chén nước, đèn. Hoa héo, trái cây dập hoặc để quá lâu nên thay mới. Nước cúng cần được thay sạch, không để cạn. Không cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần mọi thứ tươi tắn, sạch sẽ là đủ. Nhiều gia đình nhận thấy chỉ cần thay hoa và lau lại đèn, không gian bàn thờ đã sáng lên rõ rệt.

4. Dành một lần thắp hương với tâm thế chậm lại

Việc cuối cùng, nhưng quan trọng nhất, là dành một lần thắp hương trước ngày 31/12 với tâm trạng thư thả. Không cần khấn quá nhiều điều, cũng không cần vội vã. Chỉ cần đứng yên vài phút, nói lời cảm ơn vì một năm đã qua, xin phép khép lại những điều chưa trọn vẹn. Khi tâm thế nhẹ, việc thắp hương cũng trở nên đúng nghĩa hơn, không còn cảm giác nặng nề hay áp lực.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo