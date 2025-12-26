7 sự thật về bình nóng lạnh, nhiều người giật mình vì không biết sớm hơn

Tuổi thọ trung bình của bình nước nóng

Bình nóng lạnh thường có tuổi thọ trung bình 10-15 năm nếu dùng tại gia đình và 6-7 năm với mục đích kinh doanh trong điều kiện lý tưởng (sử dụng đúng cách, điện áp đầu vào ổn định, nguồn nước sạch, bảo dưỡng định kỳ,...).

Tuy nhiên, các thói quen phổ biến như vừa tắm vừa bật bình, để bình hoạt động cả ngày hay bỏ qua việc bảo dưỡng định kỳ có thể khiến giảm tuổi thọ thiết bị. Theo thời gian, khi thanh đốt yếu, lớp bảo vệ bên trong xuống cấp, việc tiếp tục sử dụng không chỉ tốn điện mà còn tiềm ẩn rủi ro. Đôi khi, thay mới đúng lúc lại tiết kiệm và an toàn hơn về lâu dài.

Ảnh minh hoạ

Đừng quên vệ sinh, xả cặn định kỳ cho bình nóng lạnh

Trong quá trình sử dụng, cặn vôi và khoáng chất trong nước sẽ tích tụ dưới đáy bình. Lớp cặn này làm nước nóng chậm hơn, tốn điện hơn và giảm tuổi thọ của thanh đốt. Nếu bình dùng trên 1-2 năm mà chưa từng được xả cặn, rất có thể hiệu suất của thiết bị đã giảm đi đáng kể dù bạn không nhận ra.

Dung tích lớn chưa chắc đã phù hợp

Nhiều gia đình chọn bình dung tích lớn với suy nghĩ “thừa còn hơn thiếu”. Nhưng bình càng lớn, lượng nước cần đun càng nhiều, điện tiêu thụ càng cao, kể cả khi chỉ dùng một phần. Gia đình 1-2 người thường chỉ cần bình 15-20 lít còn với gia đình có 3-4 người, bình 30 lít là sự lựa chọn phù hợp. Chọn sai dung tích là một trong những lý do khiến tiền điện tăng âm thầm.

Ảnh minh hoạ

Lắp sai vị trí có thể làm bình nhanh hỏng

Bình nóng lạnh lắp quá thấp, gần vòi nước hoặc nơi dễ bắn nước sẽ khiến hơi ẩm xâm nhập vào linh kiện điện. Ngược lại, lắp quá cao hoặc đường ống dài lại làm nước nóng thất thoát nhiều hơn.

Theo chuyên gia, vị trí lắp đặt cần cách xa các thiết bị điện khác tối thiểu 30 cm, cao tối thiểu 1,8 m so với mặt đất. Nơi lắp đặt máy phải khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt khác cũng như chừa khoảng trống an toàn xung quanh máy để thuận tiện sửa chữa, bảo trì.

Có nên bật bình 24/7?

Nhiều gia đình có thói quen bật bình nóng lạnh 24/7 để luôn có sẵn nước nóng sử dụng. Tuy nhiên việc này khiến tiêu tốn lượng điện không cần thiết, làm tuổi thọ thiết bị giảm xuống. Khi sử dụng nước nóng, người dùng cần tắt nguồn điện bình để bảo đảm an toàn, giảm thiểu rủi ro do rò rỉ điện.

Có những dấu hiệu này, phải ngưng sử dụng ngay

Không ít người dùng sử dụng bình nóng lạnh quá thời gian trên mà chưa từng kiểm tra định kỳ.

Nếu thấy các bộ phận của bình như dây nối, nút vặn điều chỉnh nhiệt độ hay ốc, vít han gỉ, người dùng cần gọi đơn vị kỹ thuật để thay thế. Trong trường hợp bình nóng lạnh phát ra tiếng ồn bất thường, bị rò rỉ nước hoặc đun nước không nóng, xuất hiện nước rỉ sét, các gia đình phải ngưng sử dụng vì có thể tiềm ẩn rủi ro cháy nổ.

Phân biệt bình nóng lạnh trực tiếp và gián tiếp

Bình nóng lạnh trực tiếp và bình nóng lạnh gián tiếp (Ảnh minh hoạ)

Trên thị trường hiện có bán bình nóng lạnh trực tiếp và gián tiếp, người dùng có thể cân nhắc tùy vào nhu cầu, mục đích sử dụng. Với bình nóng lạnh trực tiếp, thiết bị làm nóng nước ngay khi bạn mở vòi, không cần bình chứa nên thời gian chờ gần như không đáng kể. Tuy nhiên bình này chỉ dùng cho 1 vòi ra duy nhất, phù hợp với gia đình ít người hoặc người sống một mình, lắp đặt trong phòng tắm có diện tích nhỏ hẹp.

Trong khi đó, bình nóng lạnh gián tiếp có bình chứa lớn bên trong và đun nóng nước trước rồi giữ nóng trong bình. Thời gian đợi nước nóng khoảng 15 phút nên thiết bị phù hợp cho gia đình đông người, muốn có nước nóng ở nhiều vòi hoặc cần sử dụng bồn tắm.

(Tổng hợp)