Bán căn hộ tầng 28 sau 7 năm đầy ám ảnh, tôi chuyển xuống tầng 8 và sốc vì khác biệt: Chọn sai tầng có thể phá hỏng cả cuộc sống

Vì sao tôi “mắc kẹt” với tầng 28 suốt 7 năm?

Thú thật, tầng 28 chưa bao giờ là lựa chọn trong mơ của tôi. Khi mở bán, chủ đầu tư cho bốc thăm, đến lượt tôi thì chỉ còn 3 phương án:

- Tầng 1

- Tầng 28

- Tầng 33 (tầng tum, cao nhất)

Tầng 1 thì đầy nỗi lo: ẩm, thiếu sáng, muỗi, người đi lại trước cửa suốt ngày, gần như chẳng có riêng tư. Tầng 33 lại khiến tôi sợ: mùa hè nóng, mùa đông lạnh, nguy cơ thấm dột mái, gió bão là lắc lư cả tòa nhà.

Cân đi nhắc lại, tôi chọn… tầng 28. Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản: “Không quá thấp, không đụng mái, thế là ổn”. Ai ngờ, đó là khởi đầu cho 7 năm sống giữa cảm giác vừa thích thú, vừa bất an.

Sống ở tầng 28: Đẹp, yên tĩnh, riêng tư… nhưng luôn lưng lửng một nỗi lo

1. View đẹp đến mức… dễ nghiện

Không thể phủ nhận:

- Ban ngày: nhìn thấy gần như cả thành phố, xa xa là mặt nước xanh, nhà cửa xếp lớp;

- Ban đêm: đèn đường, xe cộ, nhà cao tầng biến thành một “dải ngân hà” nhân tạo.

Sau giờ làm, tôi thường ngồi ở ban công, đong đưa trên chiếc xích đu, uống cốc nước và nhìn xuống dưới. Cảm giác đó vừa yên tĩnh, vừa khiến mình thấy “ở trên cao” theo đúng nghĩa đen.

2. Gió, nắng, ánh sáng – tất cả đều “full công suất”

Tầng 28 không bị che chắn, nên:

- Ánh sáng dồi dào quanh năm, nhà luôn sáng rực

- Gió tự nhiên rất mát, nhiều hôm chẳng cần bật điều hòa

Nhưng “nhiều quá thành quá”:

- Nắng chiếu gần như cả ngày, nếu không kéo rèm thì chói mắt và nóng hầm hập

- Đồ đạc, rèm, sàn… nếu chọn không khéo rất dễ bạc màu, xuống cấp nhanh

Đặc biệt, những hôm giông bão, tiếng sấm nghe như nổ ngay bên cửa kính, gió đập ràn rạt làm khung cửa rung lên. Ở khu vực hay có bão, mỗi lần bão đến là tôi lại có cảm giác… như đang ngồi giữa tâm bão, chứ không phải ở trong nhà.

3. Riêng tư tuyệt đối – nhưng cũng có chút… cô đơn

Tầng 28 gần như không ai “nhìn trộm” được. Không cần lo nhà đối diện, không lo người đi ngang nhìn vào.

Chỉ có điều, cái giá của sự riêng tư là:

- Ít gặp hàng xóm

- Ít giao tiếp

- Cảm giác tách khỏi mặt đất, khỏi nhịp sống bên dưới

Với người thích yên tĩnh, điều này là “thiên đường”. Nhưng với người sống một mình hoặc gia đình ít thành viên, lâu lâu cũng thấy… trống trải.

4. Yên tĩnh thật sự, nhưng luôn treo lơ lửng nỗi lo thoát hiểm

Tiếng xe, tiếng rao, tiếng trẻ con chơi dưới sân gần như không vươn tới tầng 28. Ban đêm yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng tủ lạnh và tiếng kim đồng hồ.

Tuy vậy, câu hỏi luôn ở trong đầu: “Nếu cháy thì sao?”.

Ở tầng 28, nghe tin cháy ở đâu đó là tự nhiên… lạnh gáy. Cầu thang thoát hiểm dài hun hút, thang cứu hỏa không với tới, cảm giác “bất lực nếu có sự cố” là có thật, dù xác suất không cao.

Chuyển xuống tầng 8: Bớt “trên mây”, nhiều thực tế hơn

Khi bán căn tầng 28 và chuyển xuống tầng 8, tôi coi đó là một cuộc “thử nghiệm đời sống”. Và quả thực, tôi thấy mình… sống khác hẳn.

1. Ánh sáng, thông gió “vừa đủ”, nhưng không còn cảnh view ôm trọn cả thành phố

Tầng 8 bị vây quanh bởi các khối nhà khác, nên:

- Ánh sáng và gió đều giảm

- Ban công nhìn ra… chủ yếu là các tòa nhà bên cạnh

Không còn những buổi tối ngồi ngắm thành phố lấp lánh dưới chân. Nhà không tối om, nhưng cũng không còn cảm giác “tràn ánh sáng” như trước.

Bù lại, những hôm gió lớn, bão về, căn hộ tầng 8… đứng yên như không. Không còn tiếng rít sát cửa kính, không còn cảm giác toàn bộ tòa nhà rung lắc.

2. Riêng tư giảm xuống, ý thức “giữ hình ảnh” tăng lên

Tầng 8 là tầm mà:

- Nhà đối diện, nhà chéo tầng hoàn toàn có thể nhìn thấy nhau

- Chỉ cần người ta đứng ở ban công, nhìn chéo là thấy nhà mình làm gì nếu không kéo rèm

Từ ngày ở tầng 8, tôi:

- Ít khi để rèm mở hoàn toàn vào buổi tối

- Tự giác mặc kín đáo hơn, kể cả khi chỉ quanh quẩn trong nhà

Đổi lại, tôi cảm nhận rõ hơn mình là một phần của khu dân cư, chứ không phải đang ở “một mình trên cao”.

3. Tiếng ồn quay lại – ngủ nướng cuối tuần chỉ còn là giấc mơ

- Tôi đã cố chọn căn không sát đường, nhưng:

- Loa phường, loa quảng cáo, xe bán hàng rong

Tiếng nhạc tập thể dục, người lớn nói chuyện, trẻ con nô đùa dưới sân

…mọi thứ đều nghe rõ hơn hẳn. Cuối tuần, 8 giờ sáng đã khó mà ngủ tiếp.

Đây là điểm trừ rõ rệt của tầng trung, nhưng là thực tế khó tránh nếu sống trong khu đông dân.

4. Đổi lại: tôi bớt lo cháy nổ, bớt lệ thuộc thang máy

Tầng 8 là độ cao mà:

- Nếu cần, bạn hoàn toàn có thể đi thang bộ

- Trong tình huống khẩn cấp, vẫn có khả năng tự thoát hiểm

Tôi không còn cảnh đứng đợi thang máy quá lâu trong giờ cao điểm. Nhiều hôm, chỉ cần 5–7 tầng là tôi chọn… đi bộ luôn, coi như vận động.

Sau tất cả, tôi rút ra điều này khi chọn tầng căn hộ

Không có tầng nào “hoàn hảo tuyệt đối”. Tầng 28 cho tôi:

- View đẹp

- Gió, nắng, riêng tư, yên tĩnh

Nhưng đi kèm:

- Lo cháy nổ

- Bão gió căng thẳng

- Cảm giác cách biệt với cuộc sống dưới mặt đất

Tầng 8 cho tôi:

- An toàn hơn

- Đi lại chủ động hơn

- Cảm giác “sống trong cộng đồng” rõ hơn

Nhưng đổi lại:

- Nhiều tiếng ồn

- Ít riêng tư

- Ánh sáng, thông gió chỉ ở mức trung bình

Nếu bạn đang phân vân chọn tầng, có lẽ nên tự hỏi:

- Bạn ưu tiên view – sự yên tĩnh – riêng tư , hay

- Bạn cần an toàn – đi lại thuận tiện – cảm giác gần với mặt đất ?

Căn hộ ở tầng nào không nói lên địa vị của bạn cao hay thấp. Quan trọng là: bạn có thật sự sống dễ chịu, an toàn và bình yên trong chính ngôi nhà mình chọn hay không.