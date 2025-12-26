7 điều kiêng kỵ khi thắp hương cuối năm

Cuối năm không chỉ là thời điểm tổng kết một chặng đường đã qua, mà còn là lúc nhiều gia đình Việt hướng về bàn thờ tổ tiên với mong muốn khép lại năm cũ một cách trọn vẹn, nhẹ nhõm. Việc thắp hương vì thế mang ý nghĩa tinh thần rất lớn. Tuy nhiên, không ít người vẫn vô tình phạm phải những điều kiêng kỵ tưởng nhỏ nhưng lại làm giảm giá trị của nghi thức này. Dưới đây là 7 điều cần tránh khi thắp hương cuối năm, để việc thờ cúng thực sự mang lại sự an yên cho cả nhà.

1. Thắp hương khi bàn thờ còn bừa bộn, ám mùi

Sai lầm phổ biến nhất là vội vàng thắp hương trong khi bàn thờ chưa được lau dọn kỹ. Bụi bám lâu ngày, chân hương dày đặc, đồ thờ xếp chồng chéo, thậm chí còn ám mùi khói cũ hay mùi sinh hoạt. Theo quan niệm dân gian, bàn thờ là nơi tụ khí, nếu không gian nặng nề, u ám thì việc thắp hương chỉ mang tính hình thức, khó giữ được sự trang nghiêm cần có.

Cách làm đúng: Dành thời gian dọn bàn thờ trước khi thắp hương cuối năm. Không cần thay mới toàn bộ đồ thờ, chỉ cần lau sạch bề mặt, tỉa bớt chân hương cho gọn, sắp xếp lại bát hương và đồ lễ theo trật tự ngay ngắn. Nên mở cửa cho thoáng khí, tránh để bàn thờ ám mùi khói cũ hoặc mùi sinh hoạt như thức ăn, rác thải. Khi không gian thờ tự sạch sẽ, thoáng và đủ ánh sáng, mỗi nén hương thắp lên mới thực sự trọn vẹn ý nghĩa, thể hiện sự kính cẩn đúng mực khi khép lại năm cũ.