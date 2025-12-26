Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo: Thói quen nhỏ khi trữ thức ăn thừa có thể khiến cả nhà ngộ độc

Chỉ vì muốn nhanh – gọn – đỡ rửa hộp, nhiều gia đình có thói quen bọc giấy bạc quanh bát cơm, đĩa thức ăn rồi cho thẳng vào tủ lạnh. Ít ai biết, cách làm tưởng chừng vô hại này lại có thể biến tủ lạnh thành “ổ ươm vi khuẩn”, âm thầm đe dọa sức khỏe cả nhà.

Giấy bạc (giấy nhôm) vốn được thiết kế để nướng, che phủ khi nấu, chứ không phải để bảo quản thực phẩm dài ngày. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bản thân giấy bạc không “độc”, nhưng cách chúng ta dùng nó để trữ thức ăn thừa mới chính là vấn đề.

Bọc kín nhưng… không hề kín

Khi gấp mép giấy bạc quanh đĩa hoặc bát, rất khó để tạo được môi trường kín khí tuyệt đối. Không khí vẫn len lỏi vào bên trong, mang theo vi khuẩn. Đây là điều kiện lý tưởng cho các loại vi khuẩn như Staphylococcus (hay có trong thịt, gia cầm) và Bacillus cereus (thường tồn tại trong cơm, tinh bột) sinh sôi nhanh chóng.

Đáng lo hơn, những vi khuẩn này có thể tạo ra độc tố không bị phá hủy hoàn toàn dù hâm nóng lại ở nhiệt độ cao. Nghĩa là, dù thức ăn đã được “hâm cho bốc khói”, nguy cơ ngộ độc thực phẩm vẫn còn nguyên.

Giữ nhiệt quá tốt, lại càng nguy hiểm

Giấy bạc giữ nhiệt rất tốt. Nếu bạn bọc thức ăn khi còn nóng, nó sẽ “khóa” hơi ấm bên trong, khiến thực phẩm nằm lâu trong “vùng nhiệt nguy hiểm” từ 5–60°C, khoảng nhiệt độ mà vi khuẩn sinh sản nhanh theo cấp số nhân. Thay vì làm nguội nhanh để cất tủ lạnh an toàn, bạn đang vô tình cho vi khuẩn thêm thời gian để “nhân bản”.

Sai lầm chết người với khoai tây nướng

Một trong những sai lầm phổ biến và nguy hiểm nhất là bọc khoai tây nướng còn vỏ bằng giấy bạc rồi cất tủ lạnh. Môi trường thiếu oxy do giấy bạc tạo ra là điều kiện hoàn hảo cho vi khuẩn Clostridium botulinum phát triển – thủ phạm gây ngộ độc botulism.

Độc tố botulinum tấn công hệ thần kinh trung ương, có thể gây tê liệt, suy hô hấp, thậm chí tử vong. Đáng nói, loại vi khuẩn này không làm thức ăn đổi mùi rõ rệt, nên nhiều người ăn phải khi vẫn nghĩ món ăn “trông còn ngon”.

Món chua + giấy bạc: Tích tụ kim loại nặng

Với các món có tính axit như canh chua, sườn xào chua ngọt, mì Ý sốt cà chua, gà sốt chanh, việc bọc trực tiếp bằng giấy bạc có thể khiến nhôm bị phân hủy và ngấm vào thức ăn. Không chỉ làm thay đổi mùi vị, việc tích tụ nhôm lâu dài trong cơ thể còn tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe.

Cách trữ thức ăn thừa an toàn hơn

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo, cách an toàn nhất là dùng hộp thủy tinh hoặc nhựa chất lượng cao có nắp đậy kín. Hộp kín giúp ngăn oxy và vi khuẩn xâm nhập, làm chậm quá trình ôi thiu và hạn chế nguy cơ ngộ độc.

Ngoài ra, cần nhớ “quy tắc 2 giờ”: – Thức ăn sau khi nấu nên được cho vào tủ lạnh trong vòng 2 giờ (hoặc 1 giờ nếu thời tiết quá nóng). – Thức ăn thừa trong tủ lạnh chỉ nên dùng trong 3–4 ngày. – Nếu cấp đông, có thể bảo quản tối đa 6 tháng.

Một miếng giấy bạc tưởng chừng giúp bếp núc gọn gàng hơn, nhưng nếu dùng sai cách, lại có thể trở thành mối nguy thầm lặng. Đôi khi, thay đổi một thói quen rất nhỏ trong bếp cũng đủ để bảo vệ sức khỏe cả gia đình.

