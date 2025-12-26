Tại sao người bán cá hay dùng túi màu đen đựng cá?

Khi mua cá ngoài chợ, nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy người bán gần như luôn dùng túi nilon màu đen thay vì túi trong suốt. Nhiều người nghĩ đó chỉ là thói quen lâu năm của tiểu thương, nhưng thực tế, chiếc túi đen này lại có vai trò quan trọng hơn nhiều so với tưởng tượng. Không phải ngẫu nhiên mà nó trở thành "vật bất ly thân" của những người bán cá. Dưới đây là 4 lý do rất thực tế đằng sau lựa chọn tưởng chừng đơn giản ấy.

Giấu khuyết điểm, giúp cá trông đẹp hơn

Không thể phủ nhận một lý do khá thực tế: túi màu đen giúp che đi những khuyết điểm khó tránh trong quá trình mua bán cá. Nước trong túi có thể đục, lẫn cặn bẩn, nhớt cá hoặc vảy rơi ra. Nếu dùng túi trong suốt, người mua sẽ dễ nhìn thấy những chi tiết này và có thể cảm thấy không hài lòng.

Với túi đen, tổng thể trở nên gọn gàng hơn, người mua chỉ tập trung vào việc mang cá về thay vì để ý đến màu nước hay tình trạng bên trong túi. Đây cũng là một cách giúp người bán giảm rủi ro bị phàn nàn không cần thiết.

Túi đen giúp cá bớt "hoảng loạn" trong quá trình di chuyển

Cá là loài rất nhạy cảm với ánh sáng và môi trường xung quanh. Khi bị đặt trong túi trong suốt, ánh sáng chiếu trực tiếp dễ khiến cá hoảng loạn, bơi loạn xạ và quẫy mạnh. Việc này không chỉ làm cá nhanh mất sức mà còn tăng nguy cơ trầy xước, tổn thương vảy và mang.

Túi màu đen giúp hạn chế ánh sáng xâm nhập vào bên trong, tạo môi trường tối và ổn định hơn. Trong không gian ít ánh sáng, cá thường bình tĩnh hơn, ít vận động mạnh, nhờ đó giữ sức tốt hơn và giảm nguy cơ bị yếu hoặc chết trong quá trình vận chuyển.

Giữ độ an toàn khi vận chuyển

So với túi trong suốt mỏng, túi nilon màu đen thường dày và dai hơn. Khi đựng cá có nước, túi đen ít bị rách, ít xì nước, dễ buộc chặt miệng túi. Điều này giúp hạn chế nước rò rỉ ra ngoài, tránh bất tiện cho người mua khi mang về. Đặc biệt với cá lớn hoặc cá khỏe hay quẫy mạnh, túi dày màu đen giúp tăng độ an toàn trong quá trình vận chuyển, tránh tình trạng vỡ túi giữa đường.

Thói quen hình thành từ kinh nghiệm lâu năm

Với những người buôn bán cá lâu năm, việc dùng túi màu đen gần như là kinh nghiệm được truyền lại. Sau nhiều lần thử nghiệm thực tế, họ nhận ra cá đựng trong túi tối màu thường khỏe hơn, ít chết hơn so với túi trong suốt. Dần dần, đây trở thành lựa chọn mặc định vì vừa hiệu quả, vừa tiết kiệm chi phí.

Không chỉ cá chợ, ngay cả người chơi cá cảnh chuyên nghiệp cũng thường dùng túi tối màu khi vận chuyển cá đường dài, thậm chí còn bọc thêm lớp giấy hoặc túi bên ngoài để hạn chế ánh sáng tối đa.



