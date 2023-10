Sao “số nhọ” nhất Kbiz gọi tên tài tử Itaewon Class: 4 phim liên tiếp gặp hạn vì bạn diễn dính bê bối chấn động

Vào hôm 22/10, tờ Koreaboo đưa tin nam diễn viên Yoo Jae Myung (Itaewon Class) hiện đang phải đối mặt với thời kỳ khó khăn nhất trong sự nghiệp. Theo nguồn tin, tài tử sinh năm 1973 có tới 4 tác phẩm gặp hạn, đứng trước nguy cơ không thể ra mắt khán giả. Đáng nói, nguyên nhân xuất phát từ bê bối của các diễn viên chính trong phim và Yoo Jae Myung "nằm không cũng trúng đạn", chịu thiệt hại nặng nề vì scandal của đồng nghiệp. Nhiều netizen còn cho rằng tài tử họ Yoo là nghệ sĩ Kbiz xui xẻo nhất ở thời điểm hiện tại.

Đáng chú ý, Yoo Jae Myung có hẳn 2 tác phẩm hợp tác cùng tài tử tai tiếng Lee Sun Kyun (Ký Sinh Trùng) - nhân vật đang bị điều tra vì sử dụng ma túy. Trong đó, tác phẩm The Land of Happiness đã đóng máy từ năm 2022, vốn được lên lịch ra rạp trong năm nay. Thế nhưng, vì bê bối của Lee Sun Kyun, tác phẩm điện ảnh này đang đứng trước nguy cơ bị hoãn chiếu vô thời hạn.

Yoo Jae Myung (ngoài cùng bên trái) chụp hình lưu niệm cùng Jo Jung Suk và Lee Sun Kyun tại buổi đọc kịch bản của 1 bộ phim

Ngoài ra, Yoo Jae Myung còn hợp tác cùng Lee Sun Kyun trong tác phẩm mang tên No Way Out. Được biết, tác phẩm này chỉ mới bắt đầu khởi quay từ hôm 16/10. 4 ngày sau đó, bê bối dùng ma túy của tài tử họ Lee nổ ra, khiến tác phẩm phải tạm thời dừng việc ghi hình. Trên lý thuyết, nhà sản xuất có thể tìm diễn viên chính khác thay thế Lee Sun Kyun. Thế nhưng, Koreaboo lại nhận định rằng vẫn còn có khả năng No Way Out sẽ bị hoãn quay vô thời hạn do gặp khó khăn về vấn đề tài chính.

Lee Sun Kyun hiện là tâm điểm chỉ trích của công chúng vì lùm xùm dùng chất cấm

Việc tài tử họ Lee dính bê bối chấn động khiến 2 phim của Yoo Jae Myung có nguy cơ không thể ra mắt

Trước đó, Yoo Jae Myung cũng có màn hợp tác không suôn sẻ cùng nam diễn viên Kwak Do Won ở tác phẩm điện ảnh Firefighter hồi năm 2020. Tới tháng 9/2022, nghệ sĩ họ Kwak dính liên hoàn scandal từ lái xe trong tình trạng say xỉn cho tới lăng mạ người khác.

Sau bê bối chấn động, hình tượng Kwak Do Won dày công gây dựng đã hoàn toàn sụp đổ chỉ sau 1 đêm, đồng thời còn khiến ekip Firefighter và bạn diễn Yoo Jae Myung bị vạ lây. Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Firefighter đến nay vẫn chưa có lịch chiếu dù đã đóng máy từ 3 năm trước. Người trong ngành dự đoán tác phẩm này đã bị "đắp chiếu" vô thời hạn.

Kwak Do Won sụp đổ hình tượng vì liên hoàn "phốt" chấn động, kéo theo ekip Firefighter bị liên lụy

Và mọi thứ không dừng lại ở đó! Yoo Jae Myung còn hợp tác với 1 gương mặt thị phi khác của làng giải trí Hàn, đó là nam diễn viên Kim Dong Hee (Itaewon Class). Hồi năm 2021, Yoo Jae Myung - Kim Dong Hee cùng tham gia diễn xuất trong phim điện ảnh Season of You and Me. Sau đó không lâu, nam diễn viên họ Kim thừa nhận hành vi bạo lực học đường, ngay lập tức bị công chúng Hàn lên án gay gắt.

Đến nay, Season of You and Me vẫn chưa có lịch chiếu dù đã hoàn thành việc ghi hình từ 2 năm trước. Truyền thông Hàn nhận định tác phẩm này chịu chung cảnh ngộ với Firefighter, bị hoãn chiếu vô thời hạn.

Kim Dong Hee thừa nhận hành vi bạo lực học đường hồi đầu năm 2022, khiến tác phẩm Firefighter bị "đắp chiếu"

Như vậy, Yoo Jae Myung có tận 4 tác phẩm đứng trước nguy cơ không thể ra mắt vì loạt lùm xùm liên quan tới "Ảnh đế" Lee Sun Kyun, Kwak Do Won và nam diễn viên trẻ Kim Dong Hee

Yoo Jae Myung gia nhập làng giải trí Hàn Quốc từ năm 2001 nhưng phải tới năm 2015, nam diễn viên mới được nhiều khán giả biết tới nhờ tác phẩm gây sốt 1 thời Reply 1988. Sau đó, tài tử họ Yoo tiếp tục tạo dấu ấn trong lòng công chúng bằng những vai diễn đáng chú ý ở loạt phim ăn khách như Strong Woman Do Bong Soon, Itaewon Class… Nam nghệ sĩ 7X cũng từng được chọn đóng chính ở một số phim như Confession, After Spring…

Nguồn: Koreaboo