Tài tử Ký Sinh Trùng đối mặt với đợt "cấm sóng" vì bê bối ma tuý, phát ngôn ẩn ý của vợ bị đào lại

Vào ngày 20/10, công chúng Hàn Quốc bất ngờ trước thông tin tài tử Lee Sun Kyun (Ký Sinh Trùng) bị điều tra vì sử dụng ma túy. Cảnh sát nghi ngờ "Ảnh đế" đã nhiều lần sử dụng cần sa cùng vài loại ma túy khác từ tháng 1/2022. Không những vậy, Lee Sun Kyun còn từng bị 1 "đầu nậu" ma túy tống tiền 300 triệu won (5,2 tỷ đồng). 2 gương mặt tai tiếng cùng bị điều tra trong vụ việc còn có Hwang Hana (hôn thê cũ của Park Yoochun) và Han Seo Hee (bạn gái cũ của T.O.P).

Sau khi vụ việc nổ ra, giới giải trí đã nhen nhóm những hành động "cấm sóng" Lee Sun Kyun. Netizen phát hiện ra 1 thương hiệu thực phẩm chức năng đã gỡ hình ảnh và slogan của Lee Sun Kyun xuống, chỉ để lại tên sản phẩm. Trong khi đó, "ông lớn" ngành viễn thông Hàn Quốc SK Telecom đưa ra phát ngôn thận trọng quanh vấn đề gỡ quảng cáo của cặp vợ chồng Lee Sun Kyun - Jeon Hye Jin.

Thương hiệu thực phẩm chức năng đã gỡ hình ảnh và slogan của Lee Sun Kyun sau khi vụ việc nổ ra

Họ chỉ để lại tên sản phẩm

Hiện tại, tài tử Ký Sinh Trùng đang có 4 dự án phim ảnh và bê bối này khiến nhà sản xuất như "ngồi trên đống lửa". MyDaily đưa tin nhà sản xuất phim No Way Out đang thảo luận tìm người thay thế vai diễn Lee Sun Kyun.

Trong khi đó, tài tử đã quay xong 2 phim Escape và Land Of Happiness nên việc thay thế diễn viên là điều không thể. Đặc biệt, nhà sản xuất Escape đối diện với thiệt hại lớn vì chi phí sản xuất lên đến gần 20 tỷ won (360 tỷ đồng). Đại diện 2 bộ phim cho biết họ đang theo dõi sát những diễn biến vụ việc và chờ kết luận điều tra của cảnh sát.

4 dự án phim ảnh có nguy cơ thiệt hại lớn vì bê bối của Lee Sun Kyun

Giữa lúc này, 1 phát ngôn cũ từ tháng 8/2023 của nữ diễn viên Jeon Hye Jin - vợ Kim Sun Kyun cũng bị netizen "đào" lại. Dựa trên phát ngôn này, nhiều người cho rằng nữ diễn viên đã biết chồng sử dụng ma túy từ lâu.

Cụ thể, Jeon Hye Jin coi những người trong nhà như "con trai" của cô và Lee Sun Kyun là con trai cả. "Bao gồm cả cún cưng thì tôi có 4 đứa con trai. Con cún nghe lời tôi vì tôi cho nó ăn, tắm rửa và dọn phân. 2 đứa trẻ đã lớn nên ít nhất cũng chịu nghe lời tôi, chúng có vẻ dè chừng nhưng cũng coi tôi như 1 người bạn. Chỉ có con trai cả (ý chỉ Lee Sun Kyun) mới là vấn đề lớn nhất" - nữ diễn viên thổ lộ.

Lúc đó, khán giả nghĩ đây chỉ là lời Jeon Hye Jin "trách yêu" ông xã nhưng giờ đây, nhiều người đưa ra nhận định nữ diễn viên phiền lòng vì biết chồng sử dụng ma túy và vướng phải nhiều rắc rối.

Phát ngôn "Chỉ có con trai cả mới là vấn đề lớn nhất" của Jeon Hye Jin bị đào lại giữa bê bối ma túy của chồng

Nguồn: Kbizoom, MyDaily