Sao phim "Sex Education" 56 tuổi mà da vẫn trắng hồng, là fan ruột của 1 sản phẩm 'thần kỳ'

Phim “Sex Education” là một bộ phim truyền hình hài kịch của Anh được sản xuất cho Netflix, thu hút lượt xem ‘khủng’ và nhận được nhiều giải thưởng danh giá. Mùa đầu tiên của phim có 40 triệu người xem, trong khi mùa thứ ba được xướng tên Loạt phim hài hay nhất tại Giải Emmy Quốc tế lần thứ 50.

“Sex Education” kể về các tình huống khó xử mà những thanh thiếu niên và người lớn ở thị trấn hư cấu Moordale phải đối mặt. Các tình huống này thường liên quan đến ‘chuyện ấy’. Mặc dù đề cập đến chủ đề nhạy cảm, phim có cách xử lý khéo léo và nhận được nhiều lời khen của giới phê bình về diễn xuất, biên kịch, đạo diễn và sản xuất.

Trong dàn diễn viên phim “Sex Education”, Gillian Anderson (vai chuyên gia trị liệu tình dục Jean Milburn) là một trong những gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ. Nữ diễn viên 56 tuổi người Anh nổi tiếng với các vai diễn như đặc vụ FBI Dana Scully trong loạt phim khoa học viễn tưởng The X-Files, Lily Bart trong phim chính kịch The House of Mirth hay Stella Gibson trong loạt phim chính kịch tội phạm The Fall. Anderson đã dành vô số giải thưởng trong sự nghiệp của mình, trong đó có hai giải Primetime Emmy, hai giải Quả cầu vàng và bốn giải Screen Actors Guild.

Gillian Anderson có vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp ở độ tuổi U60.

Sao phim “Sex Education” tiết lộ sản phẩm chăm sóc da ưa thích

Ở tuổi 56, sao phim “Sex Education” vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp cùng làn da trắng hồng. Mới đây, cô tiết lộ mình là fan ruột của một sản phẩm ‘thần kỳ’ giúp cô có vẻ rạng rỡ đáng ghen tị.

Cụ thể, Anderson chia sẻ một bức ảnh vô cùng dễ thương lên Instagram chụp lại khoảnh khắc cô đang thư giãn khi đắp mặt nạ. Đặc biệt, một thiết bị nhỏ được chuyên gia trang điểm của cô sử dụng phía bên trên lớp mặt nạ giấy.

Anderson đắp mặt nạ và sử dụng một dụng cụ đặc biệt để làm đẹp.

Người hâm mộ vô cùng tò mò, với hàng trăm người hỏi dụng cụ này dùng để làm gì và họ có thể mua ở đâu.

May mắn thay, người sáng tạo dụng cụ này, Joanna Vargas, đã vào phần bình luận và cho mọi người biết chính xác công cụ này là gì, và có vẻ như đây là sự bổ sung hoàn hảo cho bất kỳ quy trình chăm sóc da nào.

Joanna tiết lộ đây chính là Magic Glow Wand, máy massage da mặt với tính năng nổi bật là kiểm soát nhiệt độ.

Massage da mặt vốn đã là một liệu pháp tuyệt vời mang lại nhiều lợi ích. Các chuyển động massage trên da giúp kích thích hệ thống bạch huyết để loại bỏ độc tố khỏi da, cải thiện khả năng hấp thụ dưỡng chất và mang lại làn da sáng khỏe.

Nữ diễn viên có làn da trắng hồng rạng rỡ.

Việc điều chỉnh nhiệt độ massage còn cung cấp thêm các lợi ích khác nữa nữa. Theo trang web của Joanna Vargas, nhiệt nóng giúp làm sạch sâu và loại bỏ mọi bã nhờn tích tụ còn sót lại, trong khi chế độ làm mát có tác dụng 'làm dịu da ngay lập tức' và giảm bọng mắt, đồng thời mang lại hiệu ứng săn chắc. Ngoài ra, trang web giải thích rằng 'chế độ nóng’ giúp da hấp thụ các thành phần dưỡng hiệu quả hơn - vì vậy, đây thực sự là một sản phẩm đa năng.

Ảnh chụp của sao phim “Sex Education” minh họa hoàn hảo cách sử dụng Magic Glow Wand. Nhãn hàng này cho biết mọi người nên sử dụng máy massage cùng với serum hoặc mặt nạ giấy trong tối thiểu hai đến ba phút để có được kết quả hoàn hảo.

Anderson trong một sự kiện thảm đỏ.

Nữ diễn viên rất chú trọng chăm sóc sắc đẹp.

Anderson không phải người duy nhất tin tưởng vào Magic Glow Wand để có được làn da sáng khỏe, rất nhiều người mua hàng cũng chia sẻ kết quả mà họ nhận được khi sử dụng sản phẩm này.

"Tôi thực sự thích chiếc máy này", một người đánh giá viết. "Chế độ mát là cách tuyệt vời để thức dậy và bắt đầu ngày mới. Tôi bị dị ứng quanh năm, vì vậy, sản phẩm này giúp làm giảm bọng mắt. Chế độ nhiệt rất tuyệt khi dùng với mặt nạ giấy. Tôi rất vui vì đã quyết định đặt hàng, rất đáng tiền mua”.

Người khác viết: "Thiết bị này rất dễ sử dụng và đa năng. Thật tuyệt vời khi một thiết bị nhỏ, nhẹ như vậy lại có thể tạo ra tác động lớn đến vậy. Nó giúp làn da của tôi sáng bừng lên”.

(Theo Woman and Home)