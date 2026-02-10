Sao nữ chiếm sóng giờ vàng bị chồng kỹ sư công nghệ đâm đơn ly dị ngay ngày 23 Tết

Ngày 10/2 (23 Tết Âm lịch), tờ China Times đưa tin drama đấu tố hôn nhân của vợ chồng nữ MC hàng đầu Trần Tư An đang gây xôn xao showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Kỹ sư công nghệ Hàn Sâm - chồng Trần Tư An - đã "đăng đàn" tố cáo vợ ngoại tình còn mặt dày dựng chuyện bôi nhọ danh dự anh.

Theo Hàn Sâm, anh đã bắt quả tang Trần Tư An vụng trộm từ cuối tháng 8/2025. Ban đầu, Trần Tư An ra sức phủ nhận, khẳng định bản thân luôn chung thủy với chồng. Tuy nhiên, khi Hàn Sâm đưa ra 1 lố bằng chứng ngoại tình gồm ảnh và video, Trần Tư An đã thừa nhận việc phản bội chồng. Cô tỏ ra hối hận, xin lỗi và mong chồng tha thứ. Thế nhưng, sau đó Trần Tư An đã lật mặt, lên truyền thông tố cáo chồng bạo hành gia đình làm cô kiệt quệ thể chất và tinh thần. Theo Hàn Sâm, anh vô cùng bức xúc trước hành vi tráo trở của vợ.

Chồng Trần Tư An lên MXH tố cáo nữ MC ngoại tình. Ảnh: Sina.

Do đó, ngay trong những ngày cận Tết, anh quyết định đơn phương đệ đơn xin ly hôn, nộp đơn kiện vợ ra tòa với cáo buộc ngoại tình, xúc phạm danh dự. Hàn Sâm cũng cho biết anh đã nộp toàn bộ bằng chứng về việc Trần Tư An có mối quan hệ ngoài luồng sai trái cho cơ quan tư pháp.

"Tôi muốn chia tay trong hòa bình, nhưng cô ta thì không. Tôi xin khẳng định mình chưa từng có bất kỳ hành vi bạo lực thể chất nào đối với bạn đời. Những cáo buộc đó hoàn toàn không đúng sự thật. Trong quá trình xảy ra mâu thuẫn, trục trặc hôn nhân với Trần Tư An, tôi có lưu giữ đầy đủ hình ảnh và hồ sơ chứng cứ đủ để chứng minh bản thân vô tội. Tôi đã nói hết những gì cần nói, mọi việc còn lại xin chờ luật pháp giải quyết", Hàn Sâm cho biết.

Về phía Trần Tư An, trước việc bị chồng cáo buộc ngoại tình, cô vẫn chưa lên tiếng phản hồi. Hiện, vụ đổ vỡ hôn nhân của vợ chồng Trần Tư An gây bàn tán xôn xao trong dư luận.

Nữ MC không chỉ bị chồng ruồng bỏ, còn bị đối phương kiện ra tòa vì hành vi ngoại tình và đặt điều bôi nhọ danh dự. Ảnh: Sina.

Trần Tư An là MC đắt show, thâu tóm sóng truyền hình giờ vàng tại giới giải trí Đài Loan (Trung Quốc). Cô từng 2 lần đoạt giải MC xuất sắc tại Kim Chung. Trần Tư An cũng được mệnh danh là "mỹ nhân nóng bỏng nhất giới MC xứ Đài" với hình thể gợi cảm, vòng 1 khủng. Cô kết hôn với Hàn Sâm vào năm 2021. Ngoài làm kỹ sư công nghệ, Hàn Sâm còn từng vào top 7 chương trình The Rappers - Đại Thời Đại Hip Hop mùa 1.

Nguồn: China Times