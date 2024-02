Sao nam bị bạn gái cũ tố cáo đánh đập đến mức gãy xương, công ty quản lý lập tức có tuyên bố cứng rắn

Drama gây chú ý nhất thời điểm hiện tại ở showbiz Thái Lan chính là vụ việc của nam diễn viên Pawin Thanik Kamontharanon. Anh bị bạn gái cũ là người mẫu Kaellyn tố bạo hành, đánh đập dã man trong thời gian yêu nhau. Loạt hình ảnh vết thương trên khắp cơ thể được Kaellyn đăng lên trang Instagram cá nhân. Cô cho biết từng bị Pawin Thanik Kamontharanon đập đầu xuống sàn nhiều lần, trói tay chân đánh đập đến mức gãy xương.

"Tôi đã bị bạn trai cũ bạo hành thể xác nghiêm trọng. Anh ta đánh đập tôi không thương tiếc. Tôi từng nhập viện trong tình trạng cơ thể đầy thương tích. Tôi đã im lặng chịu đựng một thời gian dài nhưng giờ tôi không muốn như vậy nữa. Tôi sẽ công khai hành vi sai trái của anh ta để đòi lại công bằng cho bản thân", Kaellyn chia sẻ trên trang cá nhân.

Pawin Thanik Kamontharanon bị bạn gái cũ tố cáo hành vi đánh đập, gây tổn thương thể chất trong thời gian cả 2 hẹn hò

Kaellyn đăng tải loạt hình ảnh bằng chứng đã bị Pawin Thanik Kamontharanon bạo hành dã man. Các vết thương, vết bầm tím chủ yếu xuất hiện ở mặt, cổ, lưng, 2 cánh tay và chân của nữ người mẫu

Vụ việc ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn mạng xã hội ở Thái Lan. Công chúng chỉ trích, yêu cầu Pawin Thanik Kamontharanon đưa ra lời giải thích trước cáo buộc bạo hành phụ nữ từ Kaellyn. Dù vậy, Pawin Thanik Kamontharanon vẫn giữ im lặng.

Sáng 24/2, công ty quản lý của Pawin Thanik Kamontharanon là đài GMM đã đưa ra tuyên bố chính thức về cáo buộc bạo hành của nam diễn viên 28 tuổi. Nhà đài Thái Lan cho biết sau khi đọc bài tố cáo trực tuyến của Kaellyn, công ty đã liên hệ với các bên liên quan để tìm hiểu chính xác sự việc. Trong trường hợp xác thực được Pawin Thanik Kamontharanon có hành vi đánh đập phụ nữ dã man và gây tổn hại thể chất cho người khác, đài sẽ đưa ra mức xử lý nặng nhất đối với nghệ sĩ này.

Pawin Thanik Kamontharanon sinh năm 1996, là nghệ sĩ được đài GMM o bế trong những năm gần đây. Anh từng diễn xuất trong phim My Gear and Your Gown, Dangerous Romance, Never Let Me Go, The Eclipse, P.S. I Hate You...

Công ty quản lý cho biết đang xác minh, điều tra vụ việc Pawin Thanik Kamontharanon bị bạn gái cũ tố cáo. Nếu cáo buộc bạo hành là sự thật, nam diễn viên này sẽ bị xử lý ở mức nặng nhất

Nguồn: Sannok