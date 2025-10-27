Sao kê mua vàng xem mà tiếc

Cần mẫn mua vàng hàng tháng, giữ cho tới lúc có việc lớn như mua nhà, tậu xe,... thì bán vàng lấy tiền. Đó là phương pháp tích sản mà không ít người đã và đang áp dụng. Đương nhiên, làm vậy là đúng và hợp lý, chẳng có gì phải bàn cãi.

Nhưng vấn đề lại là không phải ai mua vàng cũng giữ được vàng, và không phải ai bán vàng cũng vì có việc quan trọng cần tiền. Có người bán vàng chỉ bởi thấy giá vàng lên cao, thấy mình có lời nên nóng lòng "chốt" để rồi... hối hận.

Tâm sự dưới đây tiếc thay lại là một trường hợp như vậy.

Bán vàng lấy tiền mang đi gửi tiết kiệm

Trong bài đăng ẩn danh của mình, người này cho biết: "Năm 2022, mình chăm chỉ mua vàng mỗi tháng nhưng mà thấy giá vàng lúc đó chỉ đứng yên hoặc là giảm. Chán quá nên đợt tháng 7/2023 mình mang bán hết, lấy tiền đi gửi tiết kiệm. Bán xong chưa bao lâu thì giá vàng bắt đầu lên. Giờ nhìn giá vàng mà tiếc, chẳng mua lại nổi chính số vàng mình bán đi nữa".

Bức ảnh sao kê mua vàng, mua bao nhiêu đều ghi chép lại rất cẩn thận, chỉ tiếc là không đủ lý trí lẫn tỉnh táo để giữ được vàng...

Nhìn vào bức ảnh này, không khó để nhận ra chính chủ mua vàng tích sản khá đều đặn, trung bình mỗi lần mua 2 chỉ. Ở thời điểm đó, giá vàng dao động trong khoảng 5 - 5,5 triệu/chỉ. Nếu chịu giữ vàng đến giờ này, chắc hẳn cũng đã lãi gần gấp 3.

Nhiều người nhìn mà cũng... tiếc dùm. Bán vàng không sai, nhưng bán vàng để lấy tiền mang đi gửi tiết kiệm lại là quyết định có phần chưa hợp lý.

"Mình thực sự không hiểu sao nhiều người có vàng mà cứ ham chốt lời, bán vàng lấy tiền mặt xong để đó ấy chứ không phải có việc gì lớn, bác này cũng thế. Rõ ràng là nếu gửi tiết kiệm thì lãi không đáng là bao so với lãi từ việc giữ vàng mà nhỉ?" - Một người vừa phân tích, vừa băn khoăn.

"Giờ tiếc rẻ cũng làm gì được nữa đâu, có tiền thì gom góp lại, tích sản lại từ đầu nhưng giá vàng tầm này thì cũng khó nói, trừ khi là xác định mua xong giữ tầm 5-10 năm nữa cho con thì mua" - Một người chia sẻ.

"Mình mua vàng đều đặn từ lúc giá vàng có hơn 4,1 triệu/chỉ thôi, cỡ năm 2021. Mua đều hàng tháng đến lúc hơn 9 triệu/chỉ thì 2-3 tháng mua 1 lần và giữ đến giờ. Đã mua vàng thì phải xác định là có việc lớn mới bán, mà bán là phải để chuyển đổi sang tài sản khác có giá trị hơn, bền vững hơn chứ kể cả mua ô tô thì mình cũng không bán vàng. Vì ô tô là tiêu sản, vàng là tài sản, bán tài sản để sắm tiêu sản thì mình nghĩ là dại" - Một người thẳng thắn nhận định.

Khi nào nên bán vàng chốt lời?

Vàng vốn được xem là kênh trú ẩn an toàn, nên việc "chốt lời" vàng thực ra không đơn giản như việc mua - bán cổ phiếu hay các khoản đầu tư ngắn hạn khác.

Ảnh minh họa

Vàng thường mang tính tích lũy và bảo toàn giá trị lâu dài. Chính vì vậy, câu hỏi "khi nào nên bán vàng?" không chỉ phụ thuộc vào giá thị trường tăng hay giảm, mà còn gắn với mục tiêu tài chính và hoàn cảnh cá nhân của mỗi người.

Về nguyên tắc, vàng nên được bán khi nó thực sự phục vụ một mục đích rõ ràng, như chuyển sang tài sản khác có khả năng sinh lời cao hơn, giải quyết nhu cầu tài chính cấp thiết. Chứ nếu bán vàng trong tâm thế "chạy theo đám đông", chỉ vì thấy giá đang cao, thì dễ dẫn đến sự ân hận vì cầm tiền mặt xong chẳng biết để làm gì. Từ đó, giảm khả năng sinh lời của đồng tiền.

Bên cạnh đó, cũng còn một điều quan trọng không kém mà nhiều người thường quên: Phải da dạng danh mục tiết kiệm - tích sản. Có người vì tin tưởng tuyệt đối vào vàng mà dồn hết tiền tích góp để mua, nhưng thực tế, bất kỳ hình thức tích sản nào cũng có rủi ro nhất định. Vàng có thể giữ giá trong dài hạn, nhưng trong lúc bí bách, gửi tiết kiệm lại có tính thanh khoản cao hơn. Chính vì thế, bên cạnh việc mua vàng tích sản, cũng cần có một khoản tiền gửi tiết kiệm, một khoản tiền mặt dự phòng. Việc này không chỉ giúp mỗi người chủ động xoay sở tài chính trong những lúc cấp bách, mà còn đảm bảo tỷ suất sinh lời của vàng.