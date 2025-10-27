Cuối ngày 27-10, giá vàng nhẫn giảm mạnh

Cuối ngày 27-10, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh giảm sâu về 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm thêm 500.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Đây cũng là mức giá giao dịch vàng miếng SJC tại Công ty PNJ, DOJI.

Trong khi đó, Công ty Bảo Tín Minh Châu nâng giá mua vào vàng miếng SJC lên 147,9 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Phú Quý mua vào vàng miếng SJC ở mức thấp hơn các doanh nghiệp khác, quanh 146,9 triệu đồng/lượng.

So với mốc đỉnh lịch sử, mỗi lượng vàng miếng hiện giảm hơn 6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% bất ngờ giảm mạnnh hơn vào cuối ngày hôm nay. Hiện, giá vàng nhẫn tại Công ty SJC được mua vào 145 triệu đồng, bán ra 147,5 triệu đồng/lượng, mất tới 1,3 triệu đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Giá vàng giảm tiếp vào cuối ngày

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC tại các cửa hàng vàng nhỏ cũng giảm gần 2 triệu đồng so với buổi sáng, được giao dịch quanh mức mua vào 159,4 triệu đồng/lượng và bán ra 163,4 triệu đồng/lượng. Dù lao dốc khoảng 13-14 triệu đồng so với mốc đỉnh vài tuần trước, giá vàng miếng trên thị trường tự do vẫn cao khó tin.

Giá vàng trong nước điều chỉnh giảm tiếp cùng nhịp đi xuống của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, lúc 18 giờ, theo giờ Việt Nam, giá vàng được giao dịch lùi sâu về 4.031 USD/ounce, mất tổng cộng hơn 80 USD/ounce so với phiên trước.

Giá vàng vẫn chưa ngừng đà giảm trong bối cảnh bị chốt lời mạnh mẽ sau những thông tin tích cực từ kết quả đàm phán về thuế quan giữa Mỹ và các nước. Kim loại quý cũng đi xuống trong bối cảnh đồng USD duy trì ổn định trong 3 tháng qua, quanh mức 98,7 điểm.

Nếu tính từ mốc đỉnh 4.380 USD/ounce, giá vàng hiện mất tới 380 USD (tương đương 12 triệu đồng).

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 128 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC trên 20 triệu đồng/lượng. Cách biệt giá vàng trong nước và thế giới lại giãn rộng lên mức rất cao, sau khi giá thế giới lao dốc trong khi đà giảm của giá vàng miếng chậm hơn.



