Giá vàng trong nước thu hẹp giữa hai chiều, nhà đầu tư thận trọng trước cuộc họp của Fed

Đến 11h ngày 27/10, thị trường vàng miếng SJC ghi nhận diễn biến trái chiều tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn.

Tại Công ty Vàng bạc Sài Gòn (SJC), giá mua vào vàng miếng SJC tăng 200 nghìn đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 300 nghìn đồng/lượng, đưa giá giao dịch về mức 147,4 – 148,9 triệu đồng/lượng . Sau điều chỉnh, chênh lệch giữa hai chiều thu hẹp còn 1,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận tại Tập đoàn DOJI, khi vàng miếng SJC tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua nhưng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán, hiện niêm yết 147,6 – 148,9 triệu đồng/lượng.

Công ty Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch quanh 147,9 – 148,9 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý tăng mạnh 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua, nhưng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán, đưa giá về 147,4 – 148,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng nhẫn, nhẫn Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu giảm 500 nghìn đồng/lượng, còn 149,5 – 152,5 triệu đồng/lượng . Nhẫn tròn 999,9 của Phú Quý giảm 300 nghìn đồng/lượng, xuống 145,9 – 148,9 triệu đồng/lượng; nhẫn trơn 9999 của SJC giảm tương ứng còn 145,8 – 148,3 triệu đồng/lượng.

Dòng Hưng Thịnh Vượng 999,9 của DOJI tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán, niêm yết 146,3 – 148,8 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 30 ngày qua.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới trong phiên sáng hiện giao dịch quanh mức 4.057,2 USD/ounce , giảm đến 52,3 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), giá vàng thế giới tương đương khoảng 129 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), thấp hơn giá trong nước khoảng 19,9 triệu đồng/lượng.﻿

Bối cảnh tài chính toàn cầu đang chịu tác động từ việc chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa, khiến số liệu kinh tế công bố trong tuần hạn chế. Giới đầu tư hiện tập trung vào các quyết định chính sách tiền tệ của loạt ngân hàng trung ương lớn, đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo lịch, Fed sẽ công bố quyết định về lãi suất vào rạng sáng thứ Năm (giờ Việt Nam), sau khi Ngân hàng Trung ương Canada và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản công bố chính sách vào thứ Tư. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ nối tiếp vào sáng thứ Năm.

Khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall phần lớn chuyển sang quan điểm thận trọng, trong khi nhà đầu tư cá nhân vẫn kỳ vọng giá vàng duy trì đà tăng.

Chuyên gia Sean Lusk, đồng giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, nhận định thị trường vàng có thể đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sau chuỗi tăng mạnh.

Ông cho rằng động lực trú ẩn an toàn gần đây chủ yếu xuất phát từ căng thẳng địa chính trị và giá năng lượng tăng, song đà tăng đã chậm lại do áp lực chốt lời.

Theo Lusk, nhà đầu tư có thể chờ đợi một nhịp điều chỉnh trước khi quay lại mua vào, nhất là khi xuất hiện các tín hiệu ổn định hơn từ Fed, chính phủ Mỹ hoặc thương mại toàn cầu.

Tuy nhiên, ông cảnh báo giai đoạn từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 12 thường là thời điểm kém thuận lợi với vàng, và đợt tăng vừa qua có thể mang tính “bong bóng ngắn hạn”.