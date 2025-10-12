Sao hạng A từng bị chê EQ thấp, xuất thân kém: Cuộc sống chuẩn "phú bà" với khối tài sản 10.000 tỷ đồng, dạy con chuẩn SGK

Trong làng giải trí Hoa ngữ, khi nhắc tới những sao nữ từng bị nhận xét là EQ thấp, Triệu Lệ Dĩnh luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Thời điểm mới gia nhập làng giải trí, cô thường xuyên nhận chỉ trích từ cộng đồng mạng vì tính cách thẳng thắn, khiến người khác dễ bị tổn thương. Chính bản thân Triệu Lệ Dĩnh cũng từng thừa nhận mình không giỏi ăn nói, khó hòa nhập, đặc biệt là trong môi trường showbiz đầy cạnh tranh, nơi kỹ năng giao tiếp và khéo léo đóng vai trò then chốt.

Chính vì lẽ đó, mỗi khi tham gia các sự kiện hay lễ trao giải lớn, Triệu Lệ Dĩnh thường chọn cách ngồi ở một góc, hạn chế giao tiếp, hoàn toàn khác biệt so với nhiều đồng nghiệp sôi nổi khác. Thói quen này được cho là một trong những lý do khiến cô ít xuất hiện tại các sự kiện lớn của Cbiz trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nhờ những bộ phim chất lượng và diễn xuất thuyết phục, Triệu Lệ Dĩnh dần chiếm lại cảm tình từ khán giả, xây dựng hình ảnh kín đáo, chuyên tâm với sự nghiệp và chăm lo cho đời sống gia đình.

Khi nhắc tới những sao nữ từng bị nhận xét là EQ thấp, Triệu Lệ Dĩnh luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên.

“Phú bà” hàng thật giá thật

Nhờ sự nghiệp lẫy lừng, Triệu Lệ Dĩnh hiện sở hữu khối tài sản cực khủng, khiến nhiều người phải choáng ngợp. Theo một bài báo trên Baidu đầu năm 2024, thu nhập hàng năm của cô vượt 300 triệu Nhân dân tệ (trên 1.000 tỷ đồng), trong khi khối tài sản ròng gần 3 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 10.000 tỷ đồng). Mức thù lao cho mỗi bộ phim truyền hình lên tới 30 triệu Nhân dân tệ (khoảng 108 tỷ đồng), còn với các hợp đồng quảng cáo, cô thu về 10 triệu Nhân dân tệ (khoảng 36 tỷ đồng) cho mỗi lần xuất hiện.

Không chỉ giàu về tài chính, Triệu Lệ Dĩnh còn sở hữu nhiều bất động sản cao cấp, bao gồm hai căn biệt thự tại Bắc Kinh trị giá khoảng 30 triệu USD, một căn hộ cao cấp ở Thượng Hải với tầm nhìn hướng ra tháp truyền hình Minh Châu Đông Phương, một biệt thự hạng sang tại Hàng Châu, và một căn biệt thự trị giá 140 triệu Nhân dân tệ dành tặng con trai. Cô cũng khá hào phóng với người thân: tặng bố chiếc Rolls-Royce Ghost, sử dụng Mercedes-Maybach S-Class hay Range Rover hàng ngày, và từng tặng bạn thân Tạ Na khóa vàng khi mang thai.

Bên cạnh bất động sản, Triệu Lệ Dĩnh còn là bà chủ của nhiều công ty lớn nhỏ. Cô tự thành lập công ty riêng từ năm 2014 khi mới 27 tuổi, có mắt chọn kịch bản và khiếu kinh doanh nhạy bén. Cô sở hữu cổ phần trong Straw Bear Pictures của Ngô Kỳ Long, trở thành cổ đông lớn thứ 14 của Hairun Pictures sau thành công của “Hoa Thiên Cốt”, đồng thời đứng tên 6 công ty từ văn phòng đại diện văn hóa tại Nam Kinh, công ty điện ảnh và truyền hình Tân Dịch, đến công ty văn hóa Lam Sắc Phất Điểm tại Giang Tô và thu mua cổ phần công ty truyền thông Hòa Tụng của Lý Băng Băng.

Nữ ca sĩ sở hữu khối tài sản khủng.

Dạy con khéo chuẩn SGK

Dù từng thừa nhận bản thân có EQ thấp và không giỏi ăn nói, Triệu Lệ Dĩnh lại thể hiện khả năng chăm sóc và dạy con cực khéo. Mỹ nhân Dữ Phượng Hành luôn giữ cho đời sống riêng tư của con trai một khoảng không gian an toàn, tránh sự soi mói từ công chúng và giới truyền thông. Cách cô tổ chức cuộc sống gia đình và lựa chọn môi trường sống cho con chính là minh chứng cho sự tinh tế và chu đáo, dù tính cách vốn thẳng thắn của cô có phần đối lập với những nguyên tắc này.

Triệu Lệ Dĩnh sẵn sàng đầu tư những điều tốt nhất cho con từ vật chất đến tinh thần. Cô từng mua một căn biệt thự hạng sang để làm quà tặng cho con trai, không chỉ rộng rãi, tiện nghi mà còn nằm trong khu vực an ninh tốt, gần trường học, công viên – nơi con có thể vui chơi, học hỏi và phát triển toàn diện. Ngoài ra, mỹ nhân còn chú ý đến từng chi tiết nhỏ, từ việc chọn lựa đồ chơi, sách vở, đến cách bố trí phòng ốc, để con có thể tự lập, đồng thời cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của mẹ.

Không chỉ dừng lại ở vật chất, Triệu Lệ Dĩnh còn truyền đạt những giá trị tinh thần quan trọng. Cô khéo léo tạo ra môi trường để con được tự do khám phá, hình thành tính cách độc lập và khả năng quyết định từ sớm. Những hành động như tặng quà, cùng chơi, cùng học với con không chỉ là sự chăm sóc đơn thuần mà còn là cách dạy con biết trân trọng, biết chia sẻ và tôn trọng người khác. Thậm chí, cách Triệu Lệ Dĩnh giữ khoảng cách với công chúng và hạn chế sự xuất hiện của con trên mạng xã hội cũng là một hình thức giáo dục tinh tế, giúp con không bị áp lực từ ánh mắt bên ngoài, phát triển một cách tự nhiên.

Điều này cho thấy, dù từng bị nhận xét là EQ thấp, Triệu Lệ Dĩnh lại có một cách nuôi dạy con cực kỳ hiệu quả. Cô biết cân bằng giữa quyền lực, tài chính và tình cảm, đồng thời sử dụng chính trải nghiệm sống của mình để hướng dẫn con trưởng thành. Nhờ cách này, con trai của cô không chỉ được sống trong môi trường đủ đầy, an toàn mà còn học được những bài học quý giá về cách yêu thương, tôn trọng và tự lập, chuẩn bị hành trang vững chắc cho tương lai.