Vừa học xong lớp 8, Hoàng tử George đã chứng tỏ tố chất vua tương lai qua môn học khiến ai nghe cũng gật đầu

Hoàng tử George - con trai cả của Thân vương William và Vương phi Kate vừa khiến công chúng bật cười thích thú khi cha cậu tiết lộ về môn học yêu thích nhất của cậu bé tại trường Lambrook, Berkshire: Lịch sử.

Trong buổi ghi hình cùng diễn viên Eugene Levy tại Lâu đài Windsor, khi cả hai cùng chiêm ngưỡng bộ áo giáp của vua Henry VIII, William đã chia sẻ: "George, con trai tôi, giỏi lịch sử hơn cả tôi. Giờ thì tôi phải tra lại mốc thời gian với nó".

Không khó hiểu vì sao George lại mê lịch sử đến vậy. Ở ngôi trường danh tiếng Lambrook, những chủ đề mà cậu có thể đang học bao gồm Cuộc xâm lược Norman, Đại dịch Cái chết Đen, Cải cách Tôn giáo, Cách mạng Pháp, cũng như hai cuộc Thế chiến. Đây đều là những chương quan trọng tạo nên diện mạo của Vương quốc Anh hiện đại và cũng là nền tảng cho tương lai của một người kế vị ngai vàng.

Theo chuyên gia hoàng gia Danielle Stacey của tạp chí HELLO!, "thật thú vị khi George quan tâm đến lịch sử. Điều này phản ánh tư duy của một người sẽ trở thành Quốc vương – hiểu rõ quá khứ để định hướng tương lai".

Trước đó, George từng tham dự tiệc trà cùng các cựu binh tại Cung điện Buckingham nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng châu Âu (VE Day). Cậu bé gây ấn tượng mạnh khi chủ động hỏi chuyện các cựu binh về trải nghiệm trong chiến tranh, một hành động khiến truyền thông Anh đánh giá là "chững chạc hơn tuổi".

Niềm yêu thích lịch sử dường như cũng chảy trong huyết quản Hoàng gia. Ông nội – Vua Charles III từng học ngành Lịch sử, Khảo cổ học và Nhân học tại Đại học Trinity, Cambridge. Còn mẹ, Vương phi Kate cũng từng tốt nghiệp chuyên ngành Lịch sử Nghệ thuật. Có lẽ chính điều đó đã tạo nên "gen học giả" khiến George say mê tìm hiểu những gì đã qua.

Ngoài ra, Hoàng tử George cũng là một fan thể thao nhiệt thành, yêu thích bóng đá và rugby. Nhưng rõ ràng, lịch sử vẫn là niềm đam mê sâu sắc nhất và cũng là mảnh ghép hoàn hảo cho hành trình chuẩn bị trở thành vị vua tương lai của nước Anh.

Theo Express