Dorami hoàn hảo về mọi mặt, vì sao anh trai Doraemon mới là "bạn đồng hành" được gửi về chăm sóc Nobita?

Doraemon là bộ truyện tranh gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ độc giả, không chỉ ở Nhật Bản mà còn trên khắp thế giới. Câu chuyện về cậu bé hậu đậu Nobita và chú mèo máy Doraemon đến từ thế kỷ 22 đã trở thành biểu tượng của tình bạn, lòng tốt và ước mơ. Nhưng trong thế giới đầy màu sắc ấy, có một nhân vật thường xuyên bị "bỏ quên" dù nhân vật này cũng là mèo máy và thậm chí còn hoàn hảo hơn Doraemon nhiều lần. Đó chính là Dorami, cô mèo máy màu vàng xinh xắn và tài giỏi, em gái của Doraemon.

Điều khiến nhiều người thắc mắc là Dorami xuất sắc như vậy, tại sao anh trai Doraemon mới là người được gửi về để chăm sóc Nobita, giúp cậu bé thay đổi tương lai dễ dàng hơn?

Doraemon và Dorami là hai anh em

Theo phần giới thiệu trong manga và anime, Dorami và anh trai Doraemon được sản xuất từ cùng một loại dầu máy (hay còn gọi là "dầu tinh luyện"), chỉ khác ở chỗ khi chế tạo, lớp dầu bên trên được dùng để tạo ra Doraemon, còn phần tinh chất lắng dưới, giàu năng lượng và ổn định hơn lại được dùng cho Dorami. Vì vậy, về mặt kỹ thuật, Dorami có hiệu suất hoạt động và trí tuệ vượt trội hơn hẳn người anh.

Không chỉ vậy, Doraemon còn từng bị sét đánh làm hỏng một con ốc vít trong người, khiến mèo ú trở thành sản phẩm "lỗi" hay mắc sự cố ngớ ngẩn, đặc biệt là ở những khoảnh khắc quan trọng. Mèo ú thường dùng các bảo bối rẻ tiền, hàng second-hand từ chợ đen tương lai, đôi khi lại bị hỏng giữa chừng. Trong khi đó, Dorami sở hữu những phiên bản bảo bối mới nhất, cao cấp nhất, cách làm việc của cô bé mèo máy này cũng có hệ thống, chu đáo và ổn định hơn, hoàn toàn trái ngược với ông anh màu xanh hậu đậu.

So với Doraemon, Dorami hoàn hảo về mọi mặt

Trong phiên bản anime của đạo diễn Shizuka Fujimoto (hay còn gọi là "phiên bản Mizuta"), Dorami lần đầu xuất hiện ở tập "Chiếc tàu ngầm đi bộ của Nobita" (Nobita's Hiking Submarine) - tập phim đầu tiên giới thiệu cô bé mèo máy vàng óng này. Lúc ấy, Sewashi - chắt cố của Nobita từ thế kỷ 22 từng tỏ ra nghi ngờ khả năng của Doraemon. Cậu cho rằng Doraemon quá vụng về, hay cãi nhau với Nobita và sợ rằng, nếu tiếp tục như vậy, tương lai của dòng họ Nobi sẽ không thể thay đổi. Vì thế, Sewashi đã tính đến chuyện thay Doraemon bằng Dorami - "phiên bản" thông minh, cẩn thận và nghiêm túc hơn.

Và sự thật chứng minh, Dorami quả thực là "người chăm sóc" lý tưởng. Nếu Doraemon thường chọn cách dùng bảo bối để giải quyết trực tiếp rắc rối cho Nobita thì với tính cách nghiêm túc, trách nhiệm cao, Dorami lại dùng bảo bối như công cụ hỗ trợ, khuyến khích Nobita tự suy nghĩ và nỗ lực. Chẳng hạn, thay vì dùng máy móc trực tiếp sửa chữa, Dorami thường lấy ra Máy sáng chế mini, hướng dẫn Nobita tự tay chế tạo Mũ đuổi gián hay Vườn hoa bốn mùa, giúp cậu bé rèn luyện kỹ năng tự lập và sáng tạo.

Dorami khuyến khích Nobita tự suy nghĩ và nỗ lực

Trong một lần khác, khi Nobita không thể hoàn thành tiết chạy thể dục ở trường, nếu là Doraemon, mèo ú có lẽ sẽ đưa cho Nobita đôi giày tăng tốc. Nhưng Dorami thì khác, cô bé chọn đạo cụ khích lệ tinh thần (giống như thôi miên tích cực), giúp Nobita tự vượt qua giới hạn, chạy hết quãng đường bằng chính nỗ lực của mình. Tính cách nghiêm túc, tỉ mỉ và tinh thần "giáo dục bằng khích lệ" khiến Dorami trở thành hình mẫu của một robot nuôi dạy trẻ thực thụ, giúp Nobita phát triển bản thân chứ không phải chỉ dựa dẫm vào bảo bối.

Tuy nhiên, cuối cùng "bạn đồng hành" của Nobita vẫn là Doraemon, chứ không phải Dorami. Tại sao vậy? Bởi lẽ, Dorami quá hoàn hảo, cô bé giống như một "bảo mẫu chuyên nghiệp" biết hết mọi điều, chu đáo nhưng xa cách. Trong khi đó, Doraemon và Nobita đều có điểm chung là... không hoàn hảo: một cậu bé lười biếng và một chú mèo máy vụng về. Cả hai đều hậu đậu, dễ mắc lỗi, hay sợ hãi, nhưng chính vì thế mà họ thấu hiểu và đồng cảm với nhau. Mối quan hệ ấy giống tình bạn hơn là sự chăm sóc một chiều và nhờ đó, Nobita mới có thể thật sự trưởng thành từ những va vấp.

Trong một câu chuyện đặc biệt, Nobita từng thử muốn Dorami thay thế anh trai, nhưng nhanh chóng nhận ra: "Dorami không hiểu mình như Doraemon đâu!". Cô mèo máy màu vàng quá hoàn hảo, thiếu đi sự đồng cảm giản dị ấy.

Nobita và Dorami thiếu đi sự đồng điệu

Và có lẽ bạn chưa biết nhưng danh xưng "robot nuôi dạy" vẫn thuộc về Doraemon, vì trong nguyên tác manga ban đầu của Fujiko F. Fujio, Dorami vốn dĩ được thiết kế là "robot nội trợ", phụ trách việc nhà, nấu nướng, dọn dẹp, nhưng lại hay nhầm lẫn đạo cụ, tạo ra những tình huống dở khóc dở cười. Đến các phiên bản anime sau này, hình tượng Dorami mới dần được "nâng cấp" thành một cô bé mèo máy thông minh, sắc sảo, hoàn hảo, hơi lệch so với thiết lập gốc.

Vì vậy, xét về mặt chức năng, Doraemon mới là robot giáo dục, còn Dorami là robot nội trợ. Cả hai đều có vai trò riêng và việc Nobita gắn bó với Doraemon chính là lựa chọn hợp lý nhất cho câu chuyện.

Hơn nữa, lý do sâu xa nhất được cho là nếu Dorami - cô em gái giỏi giang, nhanh trí và hoàn hảo thay Doraemon làm nhân vật chính thì bộ truyện Doraemon có lẽ đã mất đi một nửa sự hài hước và ấm áp. Bởi suy cho cùng, điều khiến người đọc yêu mến Doraemon suốt bao năm không phải vì mèo ú hoàn hảo mà chính là vì tuy mèo ú không hoàn hảo không hoàn hảo nhưng vẫn luôn hết lòng vì bạn bè.

Bạn thì sao, nếu được chọn, bạn muốn Dorami hay Doraemon làm "người bảo hộ" của mình?