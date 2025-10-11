Ngân sách TRỌN GÓI 10 triệu đồng, bố mẹ tham khảo loạt trường Tiểu học tư thục "ổn áp" sau ở khu vực Cầu Giấy!

Tìm được trường tiểu học tư thục vừa tầm túi tiền, lại có môi trường học tập ổn định, thầy cô tận tâm, cơ sở vật chất khang trang là điều nhiều phụ huynh ở Hà Nội trăn trở.

Với các phụ huynh ở khu vực Cầu Giấy - Đống Đa có ngân sách khoảng 10 triệu đồng/tháng cho việc học của con thì có thể tìm hiểu những trường Tiểu học tư thục sau đây. Những ngôi trường trong danh sách gợi ý được nhiều phụ huynh đánh giá "ổn áp", về cả chương trình học, hoạt động ngoại khoá và môi trường học thân thiện, phù hợp với trẻ nhỏ.

(LƯU Ý: Ngoài học phí, phụ huynh còn phải đóng thêm các khoản phí khác như tiền bán trú, tiền học liệu, tiền xe đưa đón,... Một số khoản bắt buộc, một số khoản tuỳ theo nhu cầu đăng kýt sử dụng của phụ huynh. Các trường được gợi ý dưới đây, tiền học phí cộng thêm các khoản phụ khác có mức dao động dao động 8-10 triệu đồng/tháng).

- Tiểu học FPT

Địa chỉ: 15 Đông Quan, phường Nghĩa Đô

Chương trình chính khóa tại trường Tiểu học FPT bao gồm: Chương trình giáo dục phổ thông mới nhất của Bộ GD&ĐT và chương trình FPT với 3 môn thế mạnh: Tiếng Anh, Công Nghệ, Phát triển cá nhân. Trong đó, chương trình giáo dục phổ thông được cập nhật theo khung mới nhất - chương trình GDPT 2018.

Ngoài ra, nhà trường còn cung cấp chương trình Tiếng Anh; chương trình STEM - Tin học - Công nghệ 4.0; chương trình phát triển cá nhân; chương trình ngoại khoa.

Về học phí, phụ huynh tham khảo dưới đây:

Ngoài học phí, phụ huynh phải đóng thêm một số khoản khác như: xác nhận nhập học, dịch vụ nhập học, dịch vụ quản lý bản trú, phí xe đưa đón, phí ăn bán trú, phí sách, phí đồng phục,...

- Tiểu học Lý Thái Tổ

Địa chi: 56 Nguyễn Thị Định, Phường Yên Hòa

Phụ huynh tham khảo chương trình Tiểu học của trường dưới đây:

Về học phí, năm học 2025-2026, học phí là 5 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, phụ huynh còn phải đóng thêm các khoản phí sau:

- Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm

Địa chỉ: Số 6 Trần Quốc Hoàn - phường Nghĩa Đô

Phụ huynh tham khảo chương trình học dưới đây:

Về học phí, phụ huynh tham khảo mức học phí được nhà trường công khai năm 2024-2025 dưới đây:

- Tiểu học Jean Piaget

Địa chỉ: Lô A4, NT1, khu đô thị Nam Trung Yên

Chương trình học tại Jean Piaget được xây dựng gồm Chương trình học chính khoá và hệ thống các CLB ngoại khoá.

Chương trình học chính khoá theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo gồm những phân môn được giảng dạy theo phương pháp kiến tạo: Tiếng Việt; Toán; Tự nhiên xã hội; Khoa học; Lịch sử; Địa lý; Đạo đức; Hexathlon; Âm nhạc; Mỹ thuật và Thủ công.

Các môn học được sắp xếp thành các nhóm phân môn tích hợp: Nhóm phân môn xây dựng năng lực Ngôn ngữ, Nhóm phân môn xây dựng năng lực Tư duy logic, Nhóm phân môn xây dựng năng lực xã hội và trí tuệ cảm xúc, Nhóm phân môn phát triển năng lực Thể chất.

Phụ huynh tham khảo học phí của nhà trường ở bảng dưới đây:

Trong bài sau, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý phụ huynh những trường học tư thục có tổng phí (học phí + phụ phí) nằm trong phân khúc 15-20 triệu đồng/tháng.