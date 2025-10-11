Phụ huynh bức xúc khi nhiều ô tô chạy trong sân trường lách giữa "rừng" học sinh

Chiều 10/10, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhiều xe ô tô di chuyển trong sân trường, thời điểm này có hàng chục học sinh đang đi lại.

Ô tô chạy trong trường khi học sinh tan học

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra ở Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Bến Cát, TPHCM. Một phụ huynh nhìn thấy đoàn xe ô tô di chuyển từ trong sân trường ra ngoài cổng và lo sợ các xe sẽ va chạm với học sinh đang tan học ra về.

Một phụ huynh đã dùng điện thoại quay clip lại để phản ánh. Khi đang quay clip thì một người lớn tuổi mặc đồng phục bảo vệ đến hỏi "anh quay cái gì ở đây", xe của "Sở Giáo dục" đang di chuyển.

Vị phụ huynh cho rằng, dù là xe ô tô của ai cũng không nên để cho xe lưu thông khi đang có cả trăm học sinh trên sân trường. Lỡ rủi ro, có thể xảy ra tai nạn đáng tiếc, bởi thời gian qua, không ít vụ ô tô tông tử vong học sinh trong trường.

Ô tô lách qua nhiều học sinh

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND phường Bến Cát cho biết đã nắm thông tin và đề nghị nhà trường tổ chức các phương tiện lưu thông đảm bảo an toàn cho học sinh trong trường.

Trong khi đó, lãnh đạo Trường THCS Lê Quý Đôn cho biết, những xe ô tô trên không phải là xe của lãnh đạo các cấp, cũng không phải của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo lãnh đạo nhà trường, hôm nay, các giáo viên đến trường tham gia tập huấn công tác phổ cập nên khi ra về bảo vệ chưa phân luồng tốt. Việc này gây ảnh hưởng đến học sinh khi tan học.

Hiện nhà trường đã làm việc với bảo vệ và rút kinh nghiệm trong thời gian tới. Trường sẽ điều tiết việc di chuyển đi lại trong trường đảm bảo an toàn cho học sinh.