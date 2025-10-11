Sao Việt thẳng thắn: "Tôi không lấy chồng nghèo" giờ làm vợ đại gia, dạy con khéo hết chỗ chê!

Phan Như Thảo sinh năm 1988 tại Cà Mau, từng hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất và thời trang. Cô sở hữu loạt thành tích ở các cuộc thi sắc đẹp. Một số phim có sự tham gia của Phan Như Thảo: Sắc Đẹp Và Danh Vọng, Số Phận Bị Đánh Cắp, Ranh Giới Trắng Đen, Gái Ế Kén Chồng...

Năm 2015, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô bất ngờ lên xe hoa với ông xã Đức An - một doanh nhân Việt kiều Mỹ thành đạt.

Nói về chuyện chọn chồng, Phan Như Thảo gây chú ý khi nói thẳng chuyện không thể lấy người nghèo. "Nếu hỏi tôi có lấy chồng nghèo không, tôi sẽ nói không. Tôi không lấy chồng nghèo đâu. Tất nhiên, giàu nghèo không nói lên tài năng. Nhưng là phụ nữ thành đạt, tự do tài chính thì tại sao phải đi lấy một người nghèo hơn mình, thua mình để rồi mình không tôn trọng người ta", Phan Như Thảo nói trên chương trình.

Những chia sẻ thẳng thắn của Phan Như Thảo thu hút sự chú ý và thảo luận của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng, Phan Như Thảo nói không sai vì cô là người chăm chỉ, kiếm được tiền và có nhan sắc, danh hiệu tuy nhiên cũng có ý kiến tiêu cực dành cho phát ngôn của cô.

Hiện Phan Như Thảo có cuộc sống vô cùng viên mãn bên chồng và cô con gái Bồ Câu xinh xắn. Trên trang cá nhân, Phan Như Thảo thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng các câu chuyện đáng yêu của con gái. Có thể thấy, Bồ Câu vừa ngoan ngoãn, nhanh nhẹn vừa tự lập, biết quan tâm bố mẹ và có cá tính.

Phan Như Thảo

Dạy con theo kiểu có thưởng có phạt

Đại gia Đức An không chỉ giàu có mà còn dạy con khéo. Phan Như Thảo cũng thú nhận, bản thân không phải người mẹ, người vợ tốt. May mắn có một người chồng luôn bù đắp, chăm sóc con cái cho tôi tự do làm những việc lẽ ra phải làm và vẫn đợi cô quay về.

Theo Phan Như Thảo, lý do cô đến với chồng bởi vì, chồng cô là một người cha rất tốt. Khi cô bắt đầu gặp gỡ đại gia Đức An, anh ấy đã là cha của hai đứa con riêng. Tuy nhiên, khi ấy, cô chưa đủ thân để biết nhiều về các con anh ấy.

Phan Như Thảo tiết lộ, chồng cô không được liên hệ với các con riêng. "Nhưng nghe anh ấy nói về đạo đức, phải làm sao để sống cho đàng hoàng thì tôi biết anh ấy là người cha tốt, sẽ dạy dỗ một đứa trẻ nên người. Tôi nhận ra anh ấy sẽ là người cha tốt cho các con của tôi sau này".

Chồng của Phan Như Thảo cũng có những nguyên tắc dạy con đáng ngưỡng mộ. Anh áp dụng kỷ luật sắt với con gái cưng, dạy con theo kiểu "con nhà nghèo". Vị đại gia cho biết: "Anh nói nhà mình nghèo, không có tiền, con muốn gì tự kiếm tiền mà mua. Anh muốn con anh biết quý trọng đồng tiền và không sống ỷ lại vào người khác".

Chia sẻ về lý do của việc này, ông xã Phan Như Thảo tiết lộ bản thân từng tự lập rất sớm, khi còn theo học tại trường nội trú. Anh nhấn mạnh: "Con nít đứa nào cũng cần giáo dục kỹ lưỡng nên anh hay phải suy nghĩ về cách dạy con như thế nào. Anh nghĩ có thưởng thì có phạt, đặc biệt là phải áp dụng chế độ kỷ luật sắt.

Chăm con ai cũng có lúc phát điên vì những lúc đó mình sẽ nghĩ có con làm gì cho mệt vậy. Anh thấy mình còn dài đường quá, đến lúc con lớn không biết anh còn khỏe như bây giờ không. Vì vậy, có đôi lúc anh cũng hơi nuông chiều con nhưng anh nhất quyết phải áp dụng kỷ luật sắt và sẽ nuôi dạy tụi nó theo kiểu con nhà nghèo".

Ái nữ nhà Phan Như Thảo và đại gia Đức An nói tiếng Anh thuần thục từ nhỏ và thường xuyên giao tiếp với ba mẹ bằng ngoại ngữ. Trong những clip Bồ Câu nói chuyện với mẹ bằng tiếng Anh, cô bé được nhận xét nói lưu loát, phát âm chuẩn, sử dụng từ ngữ tự nhiên.

Phan Như Thảo cho biết, con gái cô sử dụng song ngữ từ nhỏ là chuyện bình thường. Từ lúc con mới tập nói, cô đã cho bé nghe nhiều ngôn ngữ, con nói được tiếng gì là cô đều cố gắng giao tiếp, trả lời nhiều nhất có thể, kể cả khi con nói chuyện lẫn lộn giữa tiếng Anh và tiếng Việt.