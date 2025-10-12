Chíp "điệu" lớn rồi!

Nếu từng theo dõi chương trình Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế?, hẳn nhiều người vẫn nhớ cô bé nhỏ nhắn, điệu đà và hơi rụt rè tên Chíp (Nguyễn Phương Linh) – con gái của nam diễn viên Mạnh Trường. Khi ấy, cô bé mới 6 tuổi, hồn nhiên và đáng yêu hết mức. Thế nhưng 10 năm sau, hình ảnh "công chúa nhỏ" năm nào đã hoàn toàn khác: giờ đây Chíp đã là một thiếu nữ 16 tuổi xinh xắn, cao ráo và sở hữu thần thái cuốn hút chẳng kém gì bố.

Sau 10 năm, Chip "điệu" đã trở thành thiếu nữ, sở hữu nhan sắc và chiều cao ấn tượng.

Trên trang cá nhân, Mạnh Trường thường xuyên chia sẻ hình ảnh của con gái, khiến dân mạng không khỏi ngỡ ngàng. Nhiều người phải thốt lên rằng, "bản sao hoàn hảo" của Mạnh Trường giờ đã trổ mã và xinh đẹp đến bất ngờ. Khuôn mặt của Chíp càng lớn càng giống bố đến lạ, từ ánh mắt, nụ cười đến thần thái đều toát lên nét dịu dàng mà vẫn mạnh mẽ.

Ở tuổi trăng tròn, cô bạn sở hữu mái tóc đen dài, sống mũi cao, đôi mắt to tròn và chiều cao ấn tượng, được cho là gần chạm mốc 1m8 giống bố. Với lợi thế hình thể nổi bật cùng nét đẹp trong trẻo, Chíp được nhiều người ví như "hoa hậu tương lai".

Cô bé ở tuổi 16 đã cao gần bằng bố.

Nhưng điểm khiến Chíp được yêu mến không chỉ dừng ở ngoại hình. Cô bạn còn có lối sống năng động, tự tin và đam mê thể thao. Từ nhỏ, Mạnh Trường đã khuyến khích con tham gia nhiều môn vận động như bơi, cầu lông, bóng bàn, thậm chí là golf. Với anh, thể thao không chỉ giúp con khỏe mạnh mà còn rèn tính kỷ luật, sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm.

Hiện tại, Chíp đang theo học tại Vinschool. Cô bé được bố mẹ đầu tư cho học nghệ thuật từ sớm, nên không chỉ biết chơi nhạc cụ mà còn vẽ rất tốt. Bên cạnh năng khiếu hội họa, Chíp cũng mê ca hát, nhảy múa và từng tiết lộ mong muốn nối nghiệp bố, trở thành diễn viên trong tương lai. Gia đình Mạnh Trường không đặt áp lực, mà luôn khuyến khích con tự do khám phá và chọn con đường riêng.

Chíp được bố mẹ đầu tư học nghệ thuật từ nhỏ.

Chíp bây giờ vẫn giữ nguyên nét "điệu đà" từ nhỏ, sở hữu phong cách linh hoạt: lúc năng động, trẻ trung; khi lại dịu dàng, nữ tính. Trước ống kính, cô bé 16 tuổi trông đầy tự tin, biết cách tạo dáng và biểu cảm chuyên nghiệp chẳng kém người mẫu. Trong một vài clip nhảy cùng mẹ trên TikTok, Chip cũng nhanh chóng gây chú ý với vẻ ngoài xinh xắn và thần thái cuốn hút.

Tổng hợp