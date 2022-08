Sao Hàn đóng MV: Lee Min Ho - Park Min Young làm nên "huyền thoại" nhà YG, Park Bo Young vì vai diễn mà… ế đến tận bây giờ?

Park Min Young trong Haru Haru (BIGBANG)

Một trong những “huyền thoại” diễn viên đóng MV Kpop có thể kể đến cô nàng Park Min Young, phát hành từ năm 2008. Thời điểm đó, Park Min Young vẫn là một cái tên khá xa lạ đối với công chúng. Thế nhưng với ngoại hình xinh đẹp cùng khả năng diễn xuất chuyên nghiệp, nữ diễn viên đã để lại ấn tượng trong lòng khán giả và góp phần không nhỏ vào sự thành công của MV Haru Haru.

Song Ji Hyo trong In Heaven (JYJ)

MV In Heaven của JYJ từng gây sốt cộng đồng fan Kpop sau khi được ra mắt vào tháng 9/2011. Trong MV, Junsu và nữ chính do diễn viên đình đám Song Ji Hyo thủ vai là một cặp đôi từng rất hạnh phúc, thế nhưng anh chàng lại quá vô tâm nên để vụt mất người mình yêu. Cái kết buồn của MV và diễn xuất đỉnh cao của Song Ji Hyo từng khiến không ít người xem rơi nước mắt.

Lee Jong Suk trong I Don’t Care (2NE1)

Là fan của Lee Jong Suk thì cũng ít ai biết anh chàng đã từng đóng trong MV I Don’t Care của 2NE1 vào năm 2009. Thời điểm gần 13 năm trước, nam diễn viên vẫn là một cái tên mới, do chưa lấn sân sang diễn xuất nên thân hình anh chàng vẫn còn gầy rất người mẫu. Thậm chí nhiều fan phải xem đi xem lại mới nhận ra nam chính trong MV này chính là… thần tượng của mình.

Seo Ye Ji trong Let's Not Fall In Love (BIGBANG)

Có vẻ như BIGBANG rất “bén duyên” với các nữ diễn viên vừa xinh đẹp lại nổi tiếng. Sau Park Min Young, Seo Ye Ji là “nàng thơ” tiếp theo xuất hiện trong MV của nhóm có tên Let’s Not Fall In Love. Sau khi nổi tiếng với bộ phim Điên Thì Có Sao, người ta mới phát hiện ra Seo Ye Ji từng đóng trong MV của BIGBANG và phải trầm trồ khen ngợi khả năng diễn xuất của cô nàng đã đỉnh từ khi đó.

Lee Min Ho trong Kiss (Dara)

MV Kiss của Dara (2NE1) được phát hành vào năm 2009. Thời điểm MV ra mắt, Lee Min Ho là nam diễn viên được săn đón nhiều nhất làng giải trí xứ Hàn sau thành công của bộ phim Boys Over Flowers. Là một fan Kpop 8x, 9x đầu đời thì chắc hẳn vẫn nhớ như in hình ảnh của anh chàng “tay chơi” Lee Min Ho. Một điểm thú vị từng gây sốt là nụ hôn ngọt ngào giữa Lee Min Ho và Dara trong MV đã phải quay hơn 100 lần.

Lee Soo Hyuk trong Falling In Love (2NE1)

Trước khi nổi tiếng với vai trò diễn viên, Lee Soo Hyuk từng là một người mẫu có tên tuổi. Anh chàng từng trở thành crush của 4 cô nàng 2NE1 trong MV Falling In Love ra mắt vào năm 2013. Sau đó, anh chuyển hướng sang làm diễn viên và từng được mệnh danh là "Ma cà rồng đẹp trai nhất".

Song Joong Ki trong Happen (Heize)

Song Joong Ki từng đóng trong MV Men Are All Like That của Kim Jong Kook vào năm 2012. Thế nhưng MV mới nhất mà anh chàng xuất hiện khi đã nổi đình nổi đám là Happen của nữ ca sĩ Heize. Song Joong Ki sau khi tham gia diễn xuất trong MV này cũng đã tiết lộ anh chàng là một khán giả trung thành rất thích nghe thể loại nhạc mà Heize theo đuổi.

Kim Yoo Jung trong Return (Lee Seung Gi), Begin Again (Kim Jae Hwan)

Mỹ nhân thế hệ mới Kim Yoo Jung từng xuất hiện trong MV Return của Lee Seung Gi vào năm 2012 và thu hút sự chú ý của khán giả bởi vẻ ngoài xinh đẹp, tươi sáng. 7 năm sau khi tròn 20 tuổi, Kim Yoo Jung lại góp mặt trong MV Begin Again của Kim Jae Hwan. Với vẻ ngoài trưởng thành hơn và gương mặt thuần khiết, nụ cười rạng rỡ, nữ diễn viên một lần nữa khiến trái tim bao người mê mẩn, thổn thức.

Ha Ji Won trong Love Story (Bi Rain)

Ha Ji Won là nữ diễn viên đình đám từ bộ phim Hoàng hậu Ki. Ít ai biết rằng trước đó cô nàng từng xuất hiện trong MV Love Story của Bi Rain và giúp MV được mọi người chú ý nhiều hơn. Nội dung MV nói về một chàng vệ sĩ yêu cô tiểu thư xinh đẹp nhưng lại không cưỡng nổi sức mạnh của đồng tiền. Diễn xuất của Ha Ji Won đã góp phần lớn vào sự thành công cho câu chuyện của MV này.

Park Bo Young trong Fiction (BEAST)

Park Bo Young không còn là một cái tên xa lạ với cộng đồng người hâm mộ điện ảnh xứ kim chi. Cách đây 10 năm, cô nàng từng trải qua một mối tình sâu đậm nhưng kết thúc không có hậu với thành viên HIGHLIGHT (trước đây là BEAST) trong MV Fiction. Nhiều fan đùa rằng có lẽ vì vậy mà cô nàng vẫn còn ám ảnh đến nỗi... ế đến tận bây giờ. Mặc dù năm nay đã bước qua tuổi 30 nhưng Park Bo Young chưa từng công khai hẹn hò hay hiếm khi vướng vào các tin đồn yêu đương.