Sáng 9-1, giá vàng miếng SJC bỏ xa mốc 158 triệu đồng/lượng

Sáng 9-1, giá vàng miếng SJC được niêm yết tại các công ty SJC, PNJ, DOJI ở mức mua vào 156,3 triệu đồng/lượng, bán ra 158,3 triệu đồng/lượng - tăng 200.000 đồng so với sáng hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn thương hiệu SJC tăng tới 500.000 đồng, lên 152,8/lượng mua vào, 155,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức các thương hiệu khác đều được niêm yết cao hơn so với SJC, như Phú Quý 156,8 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải bán ra cao nhất thị trường, lên tới 158,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng trở lại theo đà tăng của giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay lúc 9 giờ, theo giờ Việt Nam, được giao dịch ở mức 4.471 USD/ounce, giảm nhẹ so với đầu phiên sáng, nhưng tăng tới 30 USD so với hôm qua.

Giá vàng tăng trở lại

Giới phân tích cho rằng giá vàng sẽ rõ xu hướng hơn trong trường hợp biến động giảm xuống dưới mốc 4.400 USD/ounce hoặc bứt phá vượt qua 4.500 USD/ounce.

Một diễn biến đáng chú ý là giá vàng đi lên bất chấp đồng USD cũng phục hồi. Chỉ số đồng USD (DXY Index) đang được giao dịch ở sát mức 99 điểm, cao nhất trong hơn 1 tháng qua.

Theo giới phân tích, việc đồng USD mạnh lên mà không ảnh hưởng nhiều tới giá vàng cho thấy các yếu tố khác, như rủi ro địa chính trị hay việc mua vào của các ngân hàng trung ương, đang chi phối mạnh mẽ dòng tiền chảy vào kim loại quý này.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 142,2 triệu đồng/lượng.