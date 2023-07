Sân khấu concert BLACKPINK tại Hà Nội chính thức được dựng khung, thực hư clip “test" loa tại sân Mỹ Đình?

Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa, concert BORN PINK của BLACKPINK sẽ chính thức được diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Suốt những ngày qua, BTC cùng ekip chuyên gia, đội ngũ nhân công đang nỗ lực gấp rút cho công tác chuẩn bị trước thềm sự kiện quan trọng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, dù Hà Nội bị ảnh hưởng bởi bão số 1 nhưng sân khấu chính của concert BORN PINK vẫn trong quá trình dựng lắp và sẽ sớm được hoàn thiện trong ít ngày tới. Bên cạnh đó để đảm bảo an toàn, BTC cũng bố trí lực lượng bảo vệ đông đảo tại sân vận động Mỹ Đình và chỉ cho phép số lượng người nhất định được ra vào sân.

Khu vực sân khấu chính concert BORN PINK đã bắt đầu được dựng lắp

Khung thép được xây khung bên ngoài sân vận động

Đội ngũ nhân công làm việc không quản ngày đêm, bất chấp trải qua thời tiết Hà Nội bị ảnh hưởng bởi bão số 1

Đây là khu vực được dự đoán là khu phân chia lối soát các hạng vé

Trên mạng xã hội mới đây, cộng đồng mạng cũng đang truyền tay đoạn clip được cho là ghi lại khoảnh khắc “test" (kiểm tra) loa tại sân vận động Mỹ Đình. Trong clip được chia sẻ, có thể nghe thấy ca khúc Don't Know What To Do của BLACKPINK được mở để thử âm thanh. Tuy nhiên theo ghi nhận, phần kiểm tra âm thanh sẽ được thực hiện sau khi sân khấu được dựng lắp hoàn toàn nên đoạn clip này là không xác thực.

Clip được cho là kiểm tra âm thanh ghi lại bên ngoài sân vận động Mỹ Đình

Ca khúc Don’t Know What To Do được cho là mở tại sân vận động Mỹ Đình để kiểm tra âm thanh