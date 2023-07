"Kiếp nạn" concert BLACKPINK tại Việt Nam: Thời gian gấp rút, "vỡ trận" mua bán vé, sân khấu dựng đúng ngày bão số 1 đổ bộ

Đúng ngày 26/6, cộng đồng mạng đã nhận tin "chấn động" khi YG xác nhận sẽ tổ chức concert world tour BORN PINK của BLACKPINK tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Trước đó không có bất kỳ một thông tin nào liên quan đến việc nhóm nhạc nhà YG sẽ lần đầu ghé thăm Việt Nam nên việc các cô gái toàn cầu bất ngờ tổ chức concert đình đám tầm cỡ quốc tế tại đất nước hình chữ S khiến nhiều người không khỏi sốc xen lẫn phấn khích.

Thế nhưng chỉ sau gần 1 tháng kể từ thời điểm công bố concert BORN PINK tại Việt Nam, người hâm mộ BLACKPINK đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau khi từ vui sướng đến hoang mang và lo lắng. Có thể nói, concert BORN PINK tại Hà Nội là sự kiện âm nhạc quốc tế mang quy mô lớn nhất từ trước tới nay nhưng cũng có nhiều "kiếp nạn" khiến các fan BLACKPINK như "ngồi trên đống lửa".

1. Concert BORN PINK tại Hà Nội không nằm trong kế hoạch ban đầu, thời gian và mọi thông tin đều gấp rút chỉ trong 1 tháng

Concert BORN PINK của BLACKPINK được diễn ra bắt đầu từ ngày 15/10/2022 tại Seoul (Hàn Quốc) và đã có lịch trình world tour xuyên suốt cho đến tháng 6/2023. Trong kế hoạch ban đầu, BLACKPINK sẽ ghé thăm Đông Nam Á và dừng chân ở các quốc gia như Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia và trong đó không có Việt Nam.

Chính vì vậy việc VIệt Nam bất ngờ xuất hiện trong danh sách các điểm đến khi concert BORN PINK đang dần đi đến hồi kết đã gây ra nhiều bất ngờ. Đáng nói, thời điểm thông báo và ngày diễn ra chính thức chỉ cách nhau đúng vỏn vẹn khoảng 1 tháng nên nhiều người cũng bày tỏ sự lo lắng khi một sự kiện lớn có thời gian chuẩn bị vô cùng ngắn ngủi.

Việt Nam không nằm trong kế hoạch world tour ban đầu do YG công bố vào cuối năm 2022

Thời điểm công bố và thời gian diễn ra đêm nhạc chỉ cách nhau 1 tháng

2. Thông tin giá vé được công bố sát ngày bán, nổ ra tranh cãi về mức giá không hợp lý so với các quốc gia khác trong khu vực

Chỉ trước 3 ngày chính thức mở bán vé (7/7), BTC concert BLACKPINK tại Việt Nam mới công bố đầy đủ giá vé cũng như sơ đồ chỗ ngồi. Điều này khiến một bộ phận người hâm mộ không hài lòng khi cho rằng việc công bố giá vé quá sát gây ra tình trạng "trở tay không kịp". Đây cũng là trường hợp khá hy hữu so với các quốc gia khác tổ chức concert BORN PINK khi ngày công bố và ngày mở bán thường cách nhau từ khoảng 1 đến 2 tuần.

BTC công bố giá vé và sơ đồ chỗ ngồi concert của BLACKPINK tại Việt Nam chỉ trước 3 ngày mở bán

Theo công bố từ BTC, giá vé show BLACKPINK dao động từ 1,2 triệu đến 9,8 triệu và chia làm 7 hạng ghế. So sánh giá vé concert với các quốc gia tại Đông Nam Á thì ở Việt Nam, giá vé VIP chỉ kém hơn giá vé VIP concert encore ở Thái Lan (hơn 10 triệu đồng) - tức chỉ kém hơn 200 nghìn đồng.

Đáng nói, concert tại Thái Lan diễn ra vào Thái Lan hồi tháng 5/2023 là buổi biểu diễn encore (cuối cùng) nên mức giá có phần chênh lệch so với concert hồi tháng 1/2023 (hơn 6,5 triệu đồng cho 1 chiếc vé VIP) là điều khá bình thường.

Thế nhưng tại Việt Nam, mức giá cho chiếc vé VIP là 9,8 triệu đồng được cho là cao hơn rất nhiều so với các quốc gia khác ở Đông Nam Á. Tại BORN PINK ở Singapore, giá vé VIP ở show diễn này là gần 7 triệu đồng và mức giá vé thấp nhất là khoảng gần 3 triệu đồng. Mức vé này khá tương đương với show diễn cũng tại Đông Nam Á là Indonesia. Cụ thể vé VIP tại đây là gần 7 triệu đồng và mức vé thấp nhất là khoảng hơn 2 triệu đồng.

Vé concert của BLACKPINK tại Việt Nam được đánh giá là khá cao so với các quốc gia khác tại Đông Nam Á

Không chỉ vậy, giá vé VIP tại Việt Nam lên tới gần 10 triệu đồng nhưng quyền lợi không bao gồm xem BLACKPINK soundcheck (tổng duyệt). So với các quốc gia khác từng tổ chức concert BORN PINK thì Việt Nam là quốc gia hiếm hoi mà BLACKPINK không xuất hiện ở phần soundcheck.

Ngược lại, với những khán giả sở hữu vé VIP trong tay, quyền lợi chỉ bao gồm: Có khu vực riêng, sở hữu bộ ảnh độc quyền 8 chiếc, có vật phẩm độc quyền, di chuyển theo lối đi riêng và được check-in sớm. Đây cũng là một trong những lý do khiến cộng đồng mạng cho rằng mức giá vé tại Việt Nam quá cao và quyền lợi không tương xứng.

Xem BLACKPINK soundcheck là một trong những quyền lợi đối với các khán giả mua vé VIP nhưng tại Việt Nam lại không có hạng mục này

3. Thông tin BLACKPINK chỉ diễn 13 bài làm fan hoang mang, đích thân BTC và YG phải lên tiếng

Cùng thời điểm công bố giá vé, trên mạng xã hội đã truyền tay danh sách các sáng tác được đưa lên xét duyệt gồm: DDU-DU DDU-DU, Shut Down, Typa Girl, Pretty Savage, Stay, Playing With Fire, Whistle, As If It's Your Last, Lovesick Girl, Don't Know What To Do, Forever Young, Kiss and Make Up và Ice Cream. Điều này làm rộ lên nghi vấn concert BORN PINK của BLACKPINK sẽ chỉ bao gồm 13 ca khúc, trái ngược hoàn toàn với những concert tại quốc gia khác khi danh sách biểu diễn là 22-24 ca khúc.

Trước nhiều luồng ý kiến trên mạng xã hội, BTC concert của BLACKPINK tại Việt Nam đã chính thức lên tiếng: "Danh sách sẽ không dừng lại ở con số 13 bài hát và người hâm mộ hãy chờ những thông tin được cập nhật trong thời gian tới".

Bên cạnh đó, trả lời trang E-Daily của Hàn Quốc vào sáng 5/7, đại diện Công ty YG Entertainment của BLACKPINK phủ nhận những tin đồn và tuyên bố: "Danh mục bài hát mà BLACKPINK sẽ biểu diễn tại Việt Nam đang lan truyền trên mạng là không đúng sự thật. Buổi biểu diễn sẽ được tiến hành theo hình thức giống như các chuyến lưu diễn hiện có".

BTC concert BLACKPINK tại Việt Nam và YG Entertainment đều đồng loạt xác nhận buổi biểu diễn sẽ không chỉ dừng lại ở 13 bài hát

4. Đơn vị tổ chức concert BLACKPINK tại Việt Nam xin lỗi về hình ảnh gây tranh cãi

Vào đầu tháng 7, dư luận không khỏi xôn xao trước thông tin website trụ sở chính tại nước ngoài của công ty tổ chức 2 đêm diễn của BLACKPINK tại Hà Nội có chứa bản đồ vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Chiều 6/7, phía đơn vị tổ chức 2 đêm diễn của BLACKPINK tại Việt Nam đã đưa ra thông cáo chính thức và lên tiếng xin lỗi trước sự cố về hình ảnh được lưu truyền trên một số phương tiện truyền thông.

Xem toàn văn thông cáo của đơn vị tổ chức tại đây.

5. Website bán vé gặp lỗi kỹ thuật, người mua vé nhận tin lỗi thanh toán vào nửa đêm

Đúng 12 giờ trưa 7/7, cổng bán vé concert BORN PINK Hà Nội đã chính thức mở bán. Thế nhưng, trang web mua vé show BLACKPINK tại Hà Nội bị lỗi hơn 10 phút, không thể truy cập. Đáng chú ý, BTC đã lùi giờ bán vé concert ngày thứ 2 xuống 1 tiếng và bỏ luôn tính năng xếp hàng chờ mua vé.

Website bán vé concert gặp tình trạng lỗi trong 10 phút đồng hồ

Ở buổi bán vé ngày 2, BTC đã bỏ luôn tính năng xếp hàng chờ lấy số thứ tự mua vé như ngày 1

Sau "bão" mua vé, nhiều người tưởng chừng đã sở hữu tấm vé concert BLACKPINK trong tay nhưng đến tối 7/7, không ít người hâm mộ đã nhận mail thông báo thanh toán không thành công - đồng nghĩa với việc chưa mua được vé concert và sẽ nhận hoàn tiền trong thời gian từ 7 đến 14 ngày. Thông tin này khiến không ít fan BLACKPINK "sốc" nặng vì những tưởng đã mua được vé nhưng thực chất bị lỗi thanh toán.

Nhiều người hoang mang vì nhận mail báo thanh toán mua vé không thành công

6. "Phe vé" đau đầu vì “vỡ trận" bán vé

Trước giờ mở bán, trên mạng xã hội và hội nhóm "đu" concert BLACKPINK xuất hiện tràn lan các bài đăng mở dịch vụ mua hộ, "ôm" vé nhằm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên sau khi ngày mở bán vé kết thúc, những đối tượng "phe vé" này đang phải đối mặt với việc không bán được vé và chấp nhận cảnh "cắt" lỗ để mong được hoàn một phần tiền lớn đã bỏ ra.

Có người chấp nhận bán lỗ để được hoàn lại một phần tiền

Xuất hiện hàng loạt bài đăng bán vé nhưng không nhận được nhiều sự quan tâm

Theo nền tảng SocialHeat của YouNet Media, dù có tới 25,609 thảo luận muốn NHƯỢNG VÉ nhưng chỉ có gần 1,200 thảo luận trong cùng thời gian muốn TÌM MUA VÉ, có nghĩa là người có nhu cầu mua chỉ chiếm 5%. Theo đó, tỷ lệ chênh lệch lên đến 21 người bán mới có 1 người mua.

Tỷ lệ chênh lệch mua/bán vé khi 21 người bán mới có 1 người mua

7. Concert chưa sold out vé nhưng BTC đột ngột dừng bán vé với lý do đảm bảo quyền lợi cho khách hàng

Trước đó, concert của BLACKPINK tại Hà Nội vẫn còn một số hạng vé chưa sold-out. Có thể nói tới như các hạng vé CAT 1, CAT 2 và Platinum vẫn còn được mở bán khá nhiều.

Tuy nhiên tối 15/7, đơn vị phát hành vé Ticketbox và BTC concert BLACKPINK tại Hà Nội - IME đã đưa ra thông báo xác nhận về việc dừng bán vé. Phía BTC concert cũng như Ticketbox cho biết nguyên nhân của việc này là do thời gian qua việc mua bán vé ngoài hệ thống đã gây ra nhiều rủi ro về giá và tranh chấp.

Chính vì vậy để phục vụ khán giả tốt nhất, hai đơn vị đã cùng nhau thống nhất dừng bán vé concert của BLACKPINK tại Hà Nội.

Thông báo chính thức về việc dừng bán vé trên fanpage của đơn vị phân phối vé concert BLACKPINK

Việc dừng bán vé đột ngột từ BTC concert của BLACKPINK khiến cộng đồng mạng không khỏi hoang mang. Bởi khác với những lo lắng về rủi ro mua bán vé từ "phe vé" của BTC, việc dừng bán trên cổng chính thức duy nhất khiến nhiều người rơi vào cảnh nếu muốn mua vé bắt buộc phải giao dịch qua "phe vé". Thậm chí, hành động này của BTC còn làm một bộ phận khán giả lo lắng về khả năng show diễn sẽ bị hủy.

8. Sân khấu concert BLACKPINK tại Hà Nội được tiến hành dựng đúng ngày ảnh hưởng bão số 1

Sau hàng loạt những tranh cãi cùng nhiều tình huống gây hoang mang, sân vận động Mỹ Đình - Hà Nội đang bắt tay vào những khâu đầu tiên cho việc tổ chức concert BORN PINK của BLACKPINK. Ghi nhận trong 2 ngày 16-17/7, đội ngũ nhân công đã tiến hành tháo lắp khung sắt thép để chuẩn bị cho khâu dựng khung sân khấu.

Bên cạnh đó, đường piste trên sân Mỹ Đình cũng được trải lót toàn bộ bằng những tấm thảm cao su đen. Trong quá trình chuẩn bị, ekip thi công người Thái cũng đã có mặt để trực tiếp giám sát và chỉ đạo.

Không chỉ dưới sân vận động, khu vực khán đài cũng được lau dọn toàn bộ để mang đến cho khán giả những trải nghiệm hoàn hảo nhất khi thưởng thức concert BORN PINK.

Đội ngũ nhân công tiến hành tháo lắp khung sắt thép chuẩn bị cho concert của BLACKPINK

Đường piste trên sân Mỹ Đình được trải lót thảm đen

Ekip thi công người Thái trực tiếp tham gia vào quá trình giám sát

Theo tiết lộ, sân khấu concert BORN PINK của BLACKPINK được bắt đầu dựng từ ngày 18-19/7. Đây là khoảng thời gian Hà Nội đang chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 1. Thế nhưng với những sự chuẩn bị kỹ càng từ BTC, dù gặp khó khăn về mặt thời tiết nhưng sân khấu chính thức của concert BLACKPINK sẽ sớm được hoàn thiện để sẵn sàng chào đón 4 cô gái toàn cầu.

Sau tất cả, khán giả đang đặt rất nhiều kỳ vọng cho một sự kiện âm nhạc mang cột mốc lịch sử tại thị trường giải trí Việt Nam

BORN PINK của BLACKPINK là concert world tour lớn nhất trong lịch sử của một nhóm nhạc nữ Kpop và đang khuynh đảo thế giới với doanh thu vô cùng "khủng khiếp". Vì vậy việc 4 cô gái nhà YG bất ngờ đem concert này ghé thăm Việt Nam giữa lúc nhóm đang ở đỉnh cao sự nghiệp đã tạo nên cơn "chấn động" chưa từng có. Sau 7 năm ra mắt và tổ chức rất nhiều concert tại 4 châu lục, đã đến lúc người hâm mộ Việt Nam nóng lòng để thưởng thức đêm diễn của BLACKPINK ngay trên "sân nhà".

Không thể phủ nhận hiệu ứng cùng mức độ ảnh hưởng của concert BORN PINK lần đầu tổ chức tại Việt Nam đang rất lớn. Đây cũng chính bài toán thử thách cho đơn vị tổ chức cũng như ngành công nghiệp giải trí, du lịch âm nhạc của Việt Nam. Sự có mặt của BLACKPINK trên sân vận động Mỹ Đình sẽ là tiền đề để tạo cú hích lớn khiến Việt Nam trở thành điểm đến không thể bỏ qua trên bản đồ sự kiện của nhiều nghệ sĩ quốc tế.

Dù trải qua rất nhiều "kiếp nạn" nhưng sau tất cả, khán giả cùng cộng đồng người hâm mộ BLACKPINK đang đặt rất nhiều kỳ vọng và mong muốn concert BORN PINK diễn ra thành công tốt đẹp, tạo nên cột mốc lịch cho thị trường giải trí Việt Nam.