Diva làng nhạc Việt “ngả mũ" trước BLACKPINK khi xem concert tại Pháp

Diva Hồng Nhung hiện đang sinh sống tại Pháp cùng bạn trai người Đức. Đặc biệt trên trang cá nhân, nữ Diva của làng nhạc Việt đã chia sẻ bài đăng khoe khoảnh khắc thưởng thức đêm nhạc encore BORN PINK của BLACKPINK tại Paris.

"Cô Bống" cho biết dù mở màn chậm hơn 30 phút so với dự kiến nhưng 80 nghìn khán giả vẫn kiên nhẫn xem hết các MV được BTC mở trong concert. Nữ Diva còn gọi BLACKPINK là "những cô tiên Châu Á đẹp hơn búp bê" và so sánh với nhóm nhạc huyền thoại Spice Girls ngày nào.

Cuối dòng trạng thái, Diva Hồng Nhung khẳng định: “Cuộc sống cần màu hồng. Giấc mơ có thật đêm qua làm nức lòng bao nhiêu người, không phân biệt màu da, quốc tịch! Ngả mũ trước BLACKPINK, tôi càng ngả mũ trước ngành công nghệ giải trí Hàn Quốc! Number 1”.

Bài đăng của Diva Hồng Nhung trên trang cá nhân chia sẻ khoảnh khắc thưởng thức concert BORN PINK encore tại Pháp

Diva Hồng Nhung thừa nhận ngả mũ trước BLACKPINK và công nghiệp giải trí Hàn Quốc

Bên dưới phần bình luận, một người hâm mộ cho rằng BLACKPINK có nhiều bản hit, âm nhạc, vũ đoàn, trang phục,... đều rất xịn nhưng về trình độ thanh nhạc thì giọng hát chỉ bằng 1/3 Diva Hồng Nhung. Trước ý kiến này, Diva Hồng Nhung chia sẻ: “Tớ không xét gì cả, chỉ thấy và công nhận họ đang top of the world for a good reason (đứng đầu thế giới với lý do chính đáng)!”.

Hay như khi được yêu cầu cover hit của BLACKPINK, Diva Hồng Nhung cũng cho rằng điều này là không thể vì “chỉ họ làm được điều họ đang làm”.

Phản ứng của Diva Hồng Nhung khi được nhận xét giọng hát hay hơn BLACKPINK

Cô cũng khẳng định không thể cover bài hát của BLACKPINK vì “chỉ họ làm được điều họ đang làm"