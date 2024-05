Rosé (BLACKPINK) và Suzy dính tin đồn hẹn hò từ năm 2020. Cho đến nay đã trải qua 4 năm nhưng cứ đến hẹn lại lên, chỉ cần một “hint” nhỏ cũng khiến cộng đồng những người “chèo thuyền” cho cặp đôi lại đứng ngồi không yên.

Trong trailer bộ phim Wonderland sắp khởi chiếu, Suzy và bạn diễn Park Bo Gum đã được hé lộ những khoảnh khắc “tình bể bình” qua những tấm polaroids. Tuy nhiên, sự chú ý của cư dân mạng đã lỡ va phải chiếc áo màu vàng mà Suzy mặc trong tấm ảnh. Chính chiếc áo này đã một lần nữa làm rộ lên tin đồn hẹn hò giữa cô và Rosé.

Cụ thể hơn, chiếc áo mà Suzy mặc trùng khớp với chiếc áo mà Rosé từng mặc. Đáng nói, thời điểm mà cả hai mặc áo này đều từ năm 2020 - khoảng thời gian bùng nổ tin đồn hẹn hò. Nếu như Wonderland của Suzy được quay từ năm 2020 thì Rosé cũng mặc chiếc áo này trong clip quảng bá bản hit tỷ view How You Like That cùng BLACKPINK cách đây 4 năm.

Chiếc áo màu vàng mà Suzy mặc khi quay Wonderland vào năm 2020

Trùng khớp với chiếc áo mà Rosé mặc khi quay clip quảng bá bản hit How You Like That cùng BLACKPINK

Và đương nhiên, thời điểm mà Rosé mặc cũng vào năm 2020 - khoảng thời gian dân mạng bùng nổ với tin đồn hẹn hò của cô nàng và Suzy

Chiếc áo mà Rosé và Suzy mặc như áo đôi dù đã cách đây 4 năm nhưng một lần nữa lại khiến cộng đồng mạng phải dậy sóng. Bởi lẽ Rosé - Suzy từ trước đến nay chưa một lần xuất hiện khoảnh khắc tương tác nhưng những “hint” trùng khớp đến lạ kỳ khiến các fan không thể không đặt nghi vấn về việc cả hai thực sự có khoảng thời gian hẹn hò.

Gần đây nhất vào tháng 2/2024, khi “thả thính” ca khúc solo mới sáng tác, Rosé tiếp tục làm dấy lên nghi vấn hẹn hò Suzy. Theo đó, tên ca khúc mà Rosé đặt tạm mang tựa đề Vampirehollie được cho là trùng khớp với tên tài khoản riêng tư trên Instagram của cô nàng.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như “Vampirehollie” cũng được cho là chuẩn gu của Suzy. Cụ thể, trong một đoạn clip phỏng vấn Suzy từ 9 năm trước khi cô được hỏi về hình mẫu lý tưởng, Suzy cho biết đó chính là “Sexy and bad vampire" (Ma cà rồng quyến rũ và hơi tồi).

Phân tích ngữ nghĩa, “hollie” được mang ý nghĩa cô gái xinh đẹp, quyến rũ và gợi cảm. Khi ghép lại, “Vampirehollie” cũng chính là ma cà rồng quyến rũ, gợi cảm. Điều này khiến không ít bài đăng cho rằng “Vampirehollie” chính là “gu” của Suzy.

Tựa đề ca khúc Rosé sáng tác được đặt tên Vampirehollie

Đoạn clip câu trả lời của Suzy khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng được đăng tải vào cuối năm 2023

Rosé và Suzy là “hệ tư tưởng” và là bí ẩn lớn nhất Kpop về việc liệu có thực sự hẹn hò hay không. Tin đồn bắt đầu được nổ ra từ năm 2020 khi Rosé - Suzy bị khui loạt bằng chứng hẹn hò trùng hợp đến mức khó tin. Từ hình ảnh được cho có chuyến du lịch chung, check-in cùng một địa điểm, sử dụng đồ đôi,... tất cả đều khiến một bộ phận người hâm mộ tin rằng cả hai thực sự hẹn hò.

Tuy nhiên thông tin hẹn hò của Rosé và Suzy đều chỉ là tin đồn. Cộng đồng mạng nhanh chóng có những lập luận để phản bác và khẳng định tất cả những nghi vấn kể trên đều chỉ là trùng hợp mà thôi.

Rosé và Suzy bị khui bằng chứng được cho hẹn hò chung 1 chuyến bay

Cả hai cùng check-in một địa điểm

Loạt đồ đôi cũng được lan truyền trên MXH