Sân bay Tân Sơn Nhất dịp cao điểm 2/9: Những điều hành khách cần lưu ý để không lỡ chuyến

Hàng không tăng hàng nghìn chỗ

Chiều 18/8, trao đổi với Người Đưa Tin, đại diện Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (Cảng HKQT Tân Sơn Nhất) cho biết, Cảng cùng các đơn vị chức năng đã lên kế hoạch phục vụ cao điểm dịp Quốc khánh 2/9 và từ ngày 18/8 khi nhiều hãng hàng không chuyển quầy thủ tục từ nhà ga T1 sang nhà ga T3.

Theo Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, từ ngày 18/8, số lượng chuyến bay tăng cao, dự kiến hơn 650 chuyến đến/đi/ngày, đón hơn 108 nghìn lượt khách, các chuyến quốc nội vẫn chiếm ưu thế. Những ngày tiếp theo dự kiến sẽ tăng cao, nhất là chiều từ Tp.HCM đi Thủ đô Hà Nội.

Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất sẽ phục vụ hàng nghìn lượt khách từ Tp.HCM đến/đi các tỉnh trong dịp Quốc khánh 2/9.

Cảng hàng không yêu cầu tăng cường nhân lực, phương tiện, thiết bị để rút ngắn thủ tục soi chiếu, trả hành lý, tránh ùn tắc.

Đồng thời, từ 26/8 đến 4/9, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh áp dụng kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 tại tất cả sân bay và cơ sở không lưu trên cả nước.

Dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài 4 ngày và sự kiện tổ chức lễ diễu binh tại Thủ đô Hà Nội, nên nhu cầu đi lại của người dân phía Nam ra Bắc tăng cao.

Ngày 18/8, Vietnam Airlines thông báo sẽ tăng gần 600.000 chỗ, tương ứng 2.900 chuyến bay trong 6 ngày cao điểm 29/8 – 3/9, tăng hơn 100.000 chỗ so với năm trước.

Vietjet Air cũng bổ sung hàng nghìn chỗ, đặc biệt trên tuyến Tp.HCM – Hà Nội, để phục vụ nhu cầu đi lại dịp Quốc khánh.

Hành khách cần lưu ý, các thủ tục an ninh ở ga quốc nội đã tích hợp qua hệ thống VNeID.

Chia sẻ với Người Đưa Tin , chị Nguyễn Nhâm (đại lý vé máy bay) khuyến cáo, dịp cao điểm, hành khách nên tự làm thủ tục qua website, ứng dụng, kiosk hoặc dùng VNeID để rút ngắn thời gian.

Đồng thời, cần cảnh giác vé giả, vé nhượng lại, nên mua qua app chính thức, quầy vé hoặc đại lý uy tín và kiểm tra code vé để tránh lừa đảo.

Cần lưu ý di chuyển ở các nhà ga

Từ 18/8, Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất khai thác các chuyến của Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco và Bamboo Airways. Nhà ga T1 chỉ còn Vietjet Air, còn Nhà ga T2 phục vụ khách quốc tế. Cảng hàng không lưu ý hành khách tránh nhầm lẫn khi di chuyển giữa các ga.

Các hãng hàng không đã chuyển khai thác từ T1 sang T3 Tân Sơn Nhất với trang thiết bị hiện đại hơn, phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách tốt hơn.

Bamboo Airways cho biết, từ ngày 18/8, hãng đã chuyển quầy thủ tục sang Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất và sẽ hỗ trợ hành khách trong 7 ngày đầu.

Nếu hành khách lỡ chuyến do chưa nắm thông tin nhưng có mặt tại T3 trong vòng 20 phút sau giờ khởi hành và được xác nhận, hãng sẽ miễn phí đổi sang chuyến kế tiếp cùng hành trình.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản gửi các đơn vị ngành hàng không dân dụng về công tác đảm bảo phục vụ hành khách dịp lễ 2/9.

Cục Hàng không yêu cầu các hãng theo dõi sát tình hình đặt chỗ để kịp thời tăng chuyến trên các đường bay đông khách, nhất là đến/đi từ Hà Nội dịp lễ.

Các hãng phải sớm thông báo kế hoạch, phối hợp với Cảng hàng không và đơn vị dịch vụ để bố trí nguồn lực, đồng thời công khai thông tin đầy đủ, kịp thời trên các kênh truyền thông.