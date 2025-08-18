“Việt Nam Tôi đó” - Những bước chân làm nên kỷ lục, gắn kết vạn trái tim dịp Quốc khánh

Không chỉ là giải chạy quy mô lớn, chương trình còn hướng đến thiết lập kỷ lục quốc gia về số lượng người mặc áo cờ đỏ sao vàng nhiều bậc nhất từ trước tới nay, thắp lên ngọn lửa tự hào dân tộc nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Đếm ngược tới đường chạy kỷ lục

Suốt nửa tháng qua, đều đặn sáng chiều, vợ chồng chị Kiều Minh cùng các con miệt mài luyện sức bền để chuẩn bị cho sự kiện thể thao tầm cỡ quốc gia – giải chạy "Việt Nam Tôi Đó – My Vietnam 2025", diễn ra sáng 24/8 tại Vinhomes Global Gate (Đông Anh, Hà Nội).

"Cả nhà ai cũng háo hức. Được cùng nhau tham gia và góp phần tạo nên một kỷ lục mới là niềm tự hào vô cùng lớn", chị Minh chia sẻ với ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Giải chạy năm nay dự kiến thu hút khoảng 20.000 vận động viên ở mọi lứa tuổi, tranh tài tại 4 cự ly khác nhau. Đặc biệt, toàn bộ các runners sẽ chung "dress-code yêu nước" để thiết lập kỷ lục giải chạy có số lượng người mặc áo cờ đỏ sao vàng lớn bậc nhất từ trước tới nay tại Việt Nam. Hàng vạn chiếc áo mang sắc đỏ thiêng liêng sẽ phủ kín khu vực tổ chức, hòa cùng hình ảnh đại kỳ tung bay trên nền trời tháng Tám lịch sử, tạo nên một bức tranh tráng lệ – vừa hào hùng, vừa xúc động – trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập nước.

"Đứng giữa khung cảnh "tuyệt đối điện ảnh" trong màu áo cờ đỏ sao vàng là khoảnh khắc thực sự thiêng liêng, tôi tin các con sẽ hiểu hơn về tinh thần đoàn kết chung 1 màu cờ, 1 Tổ quốc", chị Minh hào hứng chờ tới ngày tham gia giải chạy.

Giải chạy "Việt Nam Tôi đó" hướng tới 2 giá trị cốt lõi là tinh thần Việt Nam và vì tương lai xanh

Không chỉ là sự kiện thể thao tầm cỡ quốc gia, được tổ chức trong dịp trọng đại của đất nước, giải chạy "Việt Nam Tôi đó" còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Mỗi bước chân trên đường chạy là lời tri ân dành cho thế hệ cha ông, đồng thời khẳng định ý chí vươn lên của thế hệ hôm nay, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Giải chạy còn là sợi dây gắn kết những người yêu lối sống khoẻ, chuộng sống xanh, lan toả thông điệp sống có trách nhiệm với môi trường. Toàn bộ đường đua sẽ "nói không với rác thải nhựa". Vật liệu tái chế được khuyến khích sử dụng cùng với nhiều sản phẩm xanh được giới thiệu ở các gian hàng… Nỗ lực bền bỉ này của ban tổ chức, với sự tham gia của Vingroup, nhằm đồng hành cùng mục tiêu đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050 của Chính phủ.

Các giải chạy do Vingroup tổ chức trên cả nước luôn được đông đảo người dân hưởng ứng

Diễn ra vào cuối tuần, "Việt Nam Tôi đó" còn là dịp để mọi người xả stress, vui chơi, giải trí thông qua các khu vực chụp ảnh tương tác, thi ảnh, triển lãm tranh, biểu diễn võ thuật cổ truyền Việt Nam, múa và hòa nhạc các bài hát ca ngợi quê hương đất nước, các bản hit đương đại… được ban tổ chức bố trí tại nhiều điểm trong siêu quần thể VEC. Các hoạt động bên lễ giải chạy dự kiến thu hút khoảng 30.000 khách đổ về "thủ phủ giải trí" mới - VEC, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp chưa từng có cho khu Đông Bắc Hà Nội.

