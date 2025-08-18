VinFast tổ chức cuộc thi “Kiến tạo Việt Nam xanh”, tôn vinh các ý tưởng marketing đột phá

Cuộc thi nhằm tìm kiếm và tôn vinh những ý tưởng độc đáo, tạo ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng.

Cuộc thi "Kiến tạo Việt Nam Xanh" nhằm tìm kiếm các ý tưởng marketing đột phá, có thể tạo ra sức lan tỏa và thúc đẩy cộng đồng chuyển đổi xanh mạnh mẽ.

Yêu cầu của cuộc thi là thí sinh/đội thi sẽ phải nghiên cứu và phát triển ý tưởng marketing đột phá đáp ứng hai mục tiêu trọng tâm: (1) thúc đẩy xu hướng di chuyển xanh trong cộng đồng, lan tỏa thông điệp về xu hướng chuyển đổi sang sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường; và (2) tăng cường mức độ nhận diện thương hiệu, củng cố hình ảnh tích cực và sự yêu mến đối với thương hiệu VinFast tại Việt Nam và quốc tế.

Đây là sân chơi mở cho tất cả công dân đang sinh sống tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi hay ngành nghề. Thí sinh có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 3 thành viên), đặc biệt khuyến khích nhóm sinh viên đến từ các trường đại học chuyên ngành kinh tế, truyền thông và công nghệ. Riêng thí sinh dưới 18 tuổi cần có sự đồng ý và bảo lãnh của phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp.

Cuộc thi chính thức khởi động từ ngày 18/8/2025. Để tham gia, các thí sinh/đội thi gửi đăng ký theo mẫu tại địa chỉ: https://forms.cloud.microsoft/r/JpTsrGcsFp, sau đó nộp bài dự thi theo yêu cầu của Ban tổ chức về địa chỉ email: v.cuocthimarketing@vinfast.vn đến hết ngày 21/09/2025. Mỗi thí sinh/đội thi có thể nộp nhiều bài dự thi, bài dự thi chỉ được xem là hợp lệ khi được Ban tổ chức xác nhận qua email.

Vòng Sơ khảo sẽ diễn ra từ 22/09 đến 04/10/2025. Các thí sinh/đội thi sẽ trình bày ý tưởng dưới dạng văn bản (tối đa 2 trang), định dạng PDF hoặc Powerpoint (không quá 15 trang, không bắt buộc), phân tích bối cảnh ngành hàng, trình bày ý tưởng sáng tạo, đề xuất phương án triển khai, dự toán chi phí và xác định các tiêu chí đo lường hiệu quả (KPI).

30 bài dự thi xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn vào Vòng Bán kết (từ 06/10 đến 13/10/2025). Các thí sinh/đội thi sẽ tiếp tục nộp video trình bày ý tưởng, thời lượng tối đa 15 phút, làm rõ cách thức triển khai thực tế, tính sáng tạo và giá trị của ý tưởng.

10 bài thi xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn để đi tiếp vào Vòng Chung kết. Tại vòng cuối, thí sinh/đội thi có cơ hội trực tiếp trình bày, chứng minh tính khả thi và bảo vệ ý tưởng trước Hội đồng Giám khảo là những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực marketing, sáng tạo, chiến lược thương hiệu cùng đại diện lãnh đạo Công ty VinFast, Tập đoàn Vingroup. Vòng Chung kết và Lễ trao giải cuộc thi dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26/10/2025.

Giải thưởng dành cho thí sinh/đôi thi thắng cuộc có tổng trị giá lên đến hơn 630 triệu đồng, bao gồm: 01 Giải Đặc biệt là 01 xe ô tô điện VinFast VF 3; 01 Giải Nhất là 01 xe máy điện VinFast Theon S; cùng nhiều giải thưởng giá trị khác như xe máy điện VinFast Vento Neo, Feliz Neo và Motio.

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng giám đốc kinh doanh VinFast toàn cầu, chia sẻ: "Cuộc thi Kiến tạo Việt Nam Xanh không chỉ là một sân chơi, mà là một lời kêu gọi hành động. Chúng tôi tin vào sức sáng tạo và tư duy đột phá của thế hệ trẻ Việt Nam. Thông qua cuộc thi, VinFast mong muốn tìm kiếm những chiến dịch không chỉ hiệu quả về mặt thương mại mà còn có khả năng truyền cảm hứng mạnh mẽ, tạo ra thay đổi tích cực cho cộng đồng. Đây là cách chúng tôi hiện thực hóa sứ mệnh kiến tạo một tương lai giao thông xanh và bền vững cho tất cả mọi người".

Đây không chỉ là cơ hội để các tài năng trẻ khẳng định năng lực sáng tạo mà còn là tiền đề để VinFast tìm kiếm những ý tưởng và xây dựng những chiến dịch marketing đột phá, góp phần mang hình ảnh xe điện Việt đến gần hơn với người dân và tạo ra những ảnh hưởng tích cực cho môi trường và xã hội.

Để biết thêm thông tin chi tiết về cuộc thi, vui lòng truy cập website chính thức của VinFast: https://vinfastauto.com/vn_vi hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900.23.23.89.