Sai lầm khi dùng thuốc giải rượu: Gan, dạ dày 'kêu cứu' mà bạn không biết

Theo bác sĩ CKII Nguyễn Tuấn Dũng – Giám đốc Trung tâm Nội soi, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, đây là quan niệm sai lầm khá phổ biến. “ Không có loại thuốc nào có thể trung hòa hoàn toàn tác hại của rượu bia. Thậm chí, việc sử dụng thuốc không đúng cách còn khiến gan và dạ dày phải ‘làm việc quá sức’ khi cùng lúc vừa chuyển hóa rượu, vừa xử lý thuốc ”, bác sĩ cảnh báo.

Thay vì trông chờ vào các loại thuốc giải rượu, bác sĩ khuyến nghị nên áp dụng những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả hơn. Khi uống rượu bia, cần xen kẽ nước lọc để hạn chế mất nước và làm giảm nồng độ cồn trong máu. Không nên pha trộn nhiều loại đồ uống có cồn như rượu mạnh, bia, rượu vang, bởi sự pha trộn này khiến cơ thể khó thích nghi và làm tăng nguy cơ say, rối loạn tiêu hóa. Đặc biệt, tránh uống rượu liên tục nhiều ngày liền - điều rất dễ xảy ra trong suốt kỳ nghỉ Tết.

Sau mỗi cuộc nhậu, việc nghỉ ngơi đầy đủ, ngủ đủ giấc và uống nhiều nước giúp cơ thể phục hồi tốt hơn. Thức khuya sau khi uống rượu là yếu tố khiến tình trạng mệt mỏi, đau đầu và rối loạn tiêu hóa kéo dài hơn bình thường.

Một lưu ý quan trọng nhưng thường bị bỏ qua sau những ngày Tết nhiều rượu bia là khám kiểm tra sức khỏe kịp thời, nhất là với những người có tiền sử bệnh dạ dày, gan mật hoặc thường xuyên uống rượu.

Nhiều người có thói quen uống thuốc “giải rượu” trước hoặc sau khi nhậu với niềm tin rằng có thể bảo vệ gan. (Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI)

Theo bác sĩ CKII Nguyễn Tuấn Dũng, không ít trường hợp tổn thương đường tiêu hóa hoặc gan không biểu hiện rầm rộ ngay sau khi uống rượu, mà âm thầm tiến triển trong vài tuần sau Tết. Người bệnh thường chủ quan, cho rằng các triệu chứng như mệt mỏi, chán ăn, đầy bụng chỉ là “chuyện thường sau Tết”, dẫn đến phát hiện muộn.

“ Có những bệnh nhân đến khám trong tình trạng viêm loét dạ dày nặng, xuất huyết tiêu hóa hoặc men gan tăng cao, trong khi trước đó chỉ nghĩ là đau bụng nhẹ hay mệt do ăn uống thất thường. Rượu bia chính là yếu tố kích hoạt các bệnh lý tiềm ẩn” , bác sĩ cho biết.

Các dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua gồm đau thượng vị kéo dài, buồn nôn nhiều, nôn ra máu hoặc chất màu sẫm, đi ngoài phân đen, vàng da, mệt mỏi không rõ nguyên nhân, sụt cân nhanh. Đây có thể là biểu hiện của tổn thương dạ dày, tá tràng, gan hoặc tụy sau thời gian uống rượu bia dồn dập.

Bác sĩ CKII Nguyễn Tuấn Dũng khuyến cáo, sau kỳ nghỉ Tết, đặc biệt với người trên 40 tuổi hoặc có thói quen uống rượu bia nhiều năm, việc tầm soát tiêu hóa, gan mật định kỳ là rất cần thiết. Nội soi tiêu hóa, xét nghiệm chức năng gan và các phương pháp chẩn đoán hình ảnh hiện đại giúp phát hiện sớm tổn thương, từ đó can thiệp kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

“ Phòng bệnh luôn đơn giản và ít tốn kém hơn điều trị. Một lần kiểm tra sau Tết không chỉ để yên tâm, mà còn là cách bảo vệ sức khỏe cho cả năm phía trước” , Giám đốc Trung tâm Nội soi nhấn mạnh.

Tết chỉ kéo dài vài ngày, nhưng sức khỏe là câu chuyện của cả năm, thậm chí cả đời. Uống rượu bia ngày Tết không phải là điều cấm kỵ, nhưng cần uống có trách nhiệm với chính cơ thể mình. Đôi khi, giữa không khí rộn ràng đầu năm, chỉ cần chậm lại một chút, uống ít đi một ly, ăn nhẹ nhàng hơn một bữa, cơ thể sẽ “dễ thở” hơn rất nhiều. Tết vui hay không, suy cho cùng, vẫn bắt đầu từ một sức khỏe đủ đầy để tận hưởng niềm vui trọn vẹn.