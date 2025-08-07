Rùng mình: 220 con heo bị xuất huyết dưới da, mắc dịch tả heo châu Phi suýt bị đưa đi tiêu thụ

Cụ thể, sáng ngày 7/8, Đội QLTT số 4 phối hợp với Công an phường An Nhơn, các phòng chuyên môn UBND phường An Nhơn cùng Trạm Chăn nuôi và Thú y Khu vực 3 (tỉnh Gia Lai) tiến hành kiểm tra tại nhà bà Nguyễn Thị H. (SN 1983, ở tổ dân phố Thuận Đức, phường An Nhơn).

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe tải mang BKS 50H-208.56 có khoảng 220 con heo, tổng khối lượng khoảng 4,2 tấn. Trong đó, một số con có dấu hiệu nghi bị nhiễm bệnh với các vết xuất huyết trên da tại các vị trí như tai, bụng, một số con đã chết.

Ngay sau đó, Cơ quan Quản lý thị trường đã phối hợp lực lượng thú y lấy mẫu máu số heo nói trên để test nhanh, kết quả dương tính với dịch tả heo châu Phi.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, tiến hành làm việc với những người có liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính và chuẩn bị các điều kiện để tiêu hủy toàn bộ số heo nói trên theo quy định..