Thiếu niên 15 tuổi ở Ninh Bình mất tích bí ẩn, để lại thư tay với lời nhắn "Tết này con không về"

Mới đây, một bài viết được đăng tải trên mạng xã hội về việc tìm kiếm một thiếu niên mất tích tại đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Theo nội dung bài viết, thiếu niên mất tích là em Đặng Minh Lâm (15 tuổi; trú xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình).

Chia sẻ với chúng tôi, chị Đặng Thị Lệ (chị gái ruột của Lâm) cho biết, Lâm rời khỏi nhà chị vào lúc 5h20 sáng ngày 4/8.

“Lâm xuống nhà tôi chơi từ đợt nghỉ về vừa rồi. Hàng ngày, em vẫn giúp vợ chồng tôi trông con và thi thoảng có phụ giúp in đơn hàng. Vì vậy, hàng tháng tôi có cho em khoảng 2-3 triệu đồng để tiết kiệm”, chị Lệ nói.

Hình ảnh em Đặng Minh Lâm (Ảnh: GĐCC)

Chị Lệ cho hay, ngày 2/8, chị có đưa Lâm về nhà mẹ đẻ để em đi đá bóng với các bạn vào buổi chiều tối. Đến sáng hôm sau, Lâm chủ động trở lại nhà chị Lệ để phụ giúp trông cháu.

“Chiều ngày 3/8, Lâm có hỏi tôi về cách sử dụng máy giặt. Thấy em hỏi vậy, tôi bảo “em không phải giặt đồ đâu, để đấy chị làm cho”, xong em cũng gật đầu.

Đến tối, em vẫn ăn cơm, nói chuyện bình thường với mọi người, không có bất kỳ biểu hiện gì bất thường”, chị Lệ kể lại.

Đến khoảng 5h50 sáng ngày 4/8, chị Lệ ngủ dậy đi ra bàn in hoá đơn thì nhìn thấy một tờ giấy nhỏ, với những dòng như nguệch ngoạc được Lâm viết để lại như một lời chào tạm biệt trước khi rời đi.

“Trước khi rời đi, Lâm viết ra một tờ giấy nhỏ rồi dán ở chỗ bàn in. Trong lá thư, em viết gửi lời cảm ơn đến vợ chồng tôi và nhờ tôi gửi lời đến bố mẹ: “Tết này con không về đâu. Con chúc bố mẹ tràn đầy sức khoẻ, mùa vụ nào cũng bán được với giá cao”, chị Lệ nghẹn ngào nói.

Lá thư Lâm viết để lại trước khi rời đi (Ảnh: GĐCC)

Ngay khi đọc xong lá thư của Lâm, chị Lệ vội vã gọi chồng dậy, rồi cả hai nhanh chóng đi tìm kiếm.

“Lúc đầu, chúng tôi cũng đi kiếm nhiều nơi xung quanh nhưng đều không thấy. Sau đó, tôi mới xem lại camera và phát hiện em đi bộ về hướng bến xe.

Khi ra đó hỏi, người ta bảo nhìn thấy Lâm lên xe khách chạy tuyến Giáp Bát (Hà Nội) vào khoảng 6h00 cùng ngày”, người chị nhớ lại và nói tiếp: “Trước khi rời đi, Lâm có đập lợn tiết kiệm, lấy hơn 3 triệu đồng được chúng tôi cho trước đó để mang theo. Còn chiếc điện thoại tôi đưa cho em dùng thì em để lại”.

Trước sự việc trên, gia đình chị Lệ đã tổ chức tìm kiếm ở nhiều nơi và hỏi han những người bạn của Lâm để biết thêm thông tin. Bên cạnh đó, gia đình chị đã trình báo công an về sự việc để nhờ hỗ trợ giúp đỡ tìm kiếm.

Chị Lệ cho biết, khi hỏi những bạn chơi bóng cùng Lâm vào tối 3/8, tất cả đều kể rằng hôm đó em có nhắc đến chuyện sắp đi xa nhà.

“Một người bạn thân nhất của Lâm có hỏi đi đâu mà bảo đi xa, thì em trai tôi nói là đi làm ở Bắc Ninh, nhưng cũng không nói rõ là chỗ nào,” chị Lệ thuật lại.

Nói về tính cách của Lâm, chị Lệ chia sẻ: “Tính cách em trai tôi hiền lành, ngoan ngoãn. Thường đi đâu em cũng xin phép. Nhưng lần này, chúng tôi không hiểu tại sao em lại đột nhiên rời đi mà không báo trước. Hiện, gia đình chúng tôi đang rất lo lắng”.

Chị Lệ tâm sự thêm: “Từ ngày Lâm mất tích, mẹ rất suy sụp, ngày nào cũng trông ngóng tin em, chỉ hy vọng con trai trở về”.

Nếu ai nhìn thấy em Đặng Minh Lâm ở đâu, xin hãy liên hệ với gia đình qua số điện thoại: 0377164799 - chị gái Đặng Thị Lệ.