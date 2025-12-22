Rửa bát, rửa đĩa là việc gần như ngày nào cũng phải làm. Sau mỗi bữa ăn, nếu không vệ sinh kịp thời, vi khuẩn và mùi hôi rất dễ sinh sôi. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng chính những thói quen rửa bát tưởng như vô hại lại có thể khiến bát đĩa ngày càng bẩn hơn, thậm chí âm thầm gây hại cho sức khỏe cả gia đình.

Nhiều người từng nghĩ chỉ cần rửa cho “sạch mắt” là đủ, nhưng thực tế, rửa bát sai cách chẳng khác nào đưa độc tố vào miệng mỗi ngày . Dưới đây là 4 thói quen sai phổ biến, rất nhiều gia đình đang vô tình mắc phải mà cần sớm thay đổi.

1. Ngâm bát đĩa trong nước, đợi lúc rảnh mới rửa

Sau bữa ăn, nhiều người không muốn động tay ngay nên cho toàn bộ bát đĩa vào chậu nước, nghĩ rằng ngâm lâu sẽ làm mềm vết bẩn, sau này rửa cho đỡ tốn công. Trên thực tế, việc ngâm quá lâu lại tạo môi trường ẩm ướt lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi và gây mùi hôi.

Không những thế, một số cặn bẩn còn bám chặt hơn, khiến việc vệ sinh sau đó khó sạch hoàn toàn. Vì vậy, tốt nhất nên rửa bát càng sớm càng tốt sau khi ăn xong để hạn chế vi khuẩn phát triển.

2. Rửa xong nhưng không làm khô bát đĩa mà cất thẳng vào tủ

Đây là thói quen rất phổ biến nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khi bát đĩa còn đọng nước, độ ẩm cao sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi nhanh chóng, đặc biệt trong không gian kín như tủ bếp.

Để đảm bảo an toàn, sau khi rửa nên để bát đĩa ráo nước hoàn toàn hoặc lau khô bằng khăn sạch, đồng thời khăn rửa bát cũng cần được giặt và phơi khô thường xuyên.

3. Không tráng sạch hoàn toàn nước rửa chén

Nhiều người có thói quen dùng nhiều nước rửa chén nhưng lại chỉ tráng qua loa một lần rồi cất bát đĩa đi. Nếu trên bề mặt còn sót lại chất tẩy rửa, các hóa chất này có thể theo thức ăn đi vào cơ thể, lâu dài ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và sức khỏe nói chung.

Khi rửa bát, cần tráng kỹ nhiều lần dưới vòi nước sạch. Trong sinh hoạt hằng ngày, cũng có thể tận dụng các nguyên liệu tự nhiên như bột năng hoặc baking soda để hỗ trợ làm sạch, giảm phụ thuộc vào hóa chất.

4. Dùng khăn lau bằng vải cotton để lau bát đĩa

Khăn vải cotton dễ giữ ẩm, lại thường xuyên tiếp xúc với nhiều bề mặt khác nhau nên rất dễ tích tụ vi khuẩn. Dù có giặt và phơi nắng, vẫn khó tiêu diệt hoàn toàn mầm bệnh bám sâu trong sợi vải.

Nếu tiếp tục sử dụng lâu dài, vi khuẩn từ khăn có thể bám ngược trở lại bát đĩa, gây nguy cơ mất vệ sinh và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Để rửa bát an toàn và hiệu quả hơn, điều quan trọng là thay đổi thói quen vệ sinh. Nên chọn các dụng cụ làm sạch dễ khô, ít tích nước, hạn chế vi khuẩn sinh sôi. Sau khi sử dụng, cần làm sạch và để khô hoàn toàn. Đồng thời, giữ thói quen vệ sinh bếp và khu vực rửa bát hằng ngày để tránh dầu mỡ, cặn bẩn tích tụ lâu ngày.

Tóm lại, rửa bát không chỉ là làm cho “trông sạch”, mà là làm cho thực sự an toàn . Những thói quen nhỏ nếu duy trì sai cách trong thời gian dài có thể âm thầm gây hại cho sức khỏe cả gia đình. Thay đổi kịp thời sẽ giúp bữa ăn trở nên yên tâm hơn mỗi ngày.

Nguồn và ảnh: Zhihu