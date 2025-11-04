Rosé lại liều lĩnh mặc tiếp mốt đồ ngủ gây tranh cãi

Sau khi hoàn tất lịch trình Paris Fashion Week đầu tháng 10, BLACKPINK đang tiếp tục cho hành trình còn lại của world tour DEADLINE. Ở các chặng châu Á, tình hình có phần êm thắm hơn nhiều so với giai đoạn đầu ở khu vực Âu Mỹ - nơi các cô gái liên tục vướng tranh cãi về thời trang. Tuy nhiên, câu chuyện slip dress của Rosé có lẽ vẫn chưa có hồi kết.

Theo đó, mới đây khi BLACKPINK mở đầu tháng 11 bằng 2 đêm diễn ở Jakarta. Giọng ca APT. đã vô tình khơi lại những ồn ào vừa tạm lắng bằng chiếc slip dress gây tranh cãi không kém gì lần xuất hiện ở show Saint Laurent.

Đoạn clip Rosé mặc váy ngủ xinh như thiên thần trên sân khấu solo (Nguồn X).

Cụ thể, Rosé đã chọn cho những tiết mục solo của mình một tạo hình đơn giản cùng chiếc slip dress lụa trắng mong manh, bồng bềnh như sương khói. Thiết kế tối giản với hai dây ren mảnh, mái tóc vàng buông xõa tự nhiên dưới ánh đèn sân khấu - Rosé trong khoảnh khắc đó thực sự giống như thiên thần bước ra từ giấc mơ.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở độ an toàn của trang phục. Ở một số phần trình diễn, Rosé có mặc thêm hoodie zip bên ngoài, nhưng cũng có tiết mục cô chỉ diện vỏn vẹn chiếc váy ngủ này. Dưới góc quay cận, có thể thấy Rosé phải liên tục dùng tay giữ chiếc váy có độ dài quá ngắn khỏi gió lớn. Trong mắt không ít khán giả, bộ cánh này tuy đẹp nhưng có phần kém thực tế cho một sân khấu quy mô như DEADLINE.

Khi hình ảnh của Rosé ở sân khấu Jakarta được chia sẻ rộng rãi, netizen quốc tế đã lập tức phản ứng: "Đây là phòng ngủ của cô ấy à? Ai lại lên sân khấu mặc đồ ngủ thế này", một bình luận châm biếm. "Cô ấy sẽ đi ngủ sau khi biểu diễn liền lập tức đúng không?", người khác trêu. Thậm chí có những ý kiến thẳng thắn nhắc nhở: "Rosé cần đổi stylist gấp", "Tôi chắc stylist ghét cô ấy lắm", "Trang phục của cô ấy quá nhàm chán, team nên chú ý đến thời trang hơn"...

Bên cạnh làn sóng chỉ trích, không ít fan hâm mộ cũng đứng ra bênh vực cho nữ idol với lý do: slip dress đang là xu hướng mà Saint Laurent đẩy mạnh trong thời gian gần đây. Việc Rosé tiếp tục lăng xê item này trên sân khấu solo là hoàn toàn hợp lý, vừa thể hiện sự gắn bó với thương hiệu mà mình đang đại diện, vừa củng cố hình ảnh cá nhân gắn liền với phong cách tối giản, gợi cảm và tinh tế.

Hơn nữa, cũng có thể nhìn nhận slip dress là món đồ khá phù hợp về concept với các bài hát solo của Rosé - những giai điệu nhẹ nhàng, buồn man mác, cần một hình ảnh mong manh, dễ vỡ để tạo sự đồng điệu về cảm xúc. Từ góc độ nghệ thuật, lựa chọn này có logic riêng của nó.

Lại nhắc về Rosé và một mùa Paris Fashion Week ồn ào nhất từ trước đến nay cùng "bộ đồ ngủ" của Saint Laurent. Chỉ mới tháng trước, cô Đại sứ xuất hiện ở show SS/26 cùng chiếc slip dress xanh pastel đính ren nude, tạo điểm nhấn bằng dải lụa dài thướt tha. Tạo hình này của Rosé nhanh chóng gây tranh cãi vì độ gợi cảm và thoải mái quá mức. Một bộ phận dư luận cho rằng, với vai trò Đại sứ Toàn cầu, Rosé xứng đáng được ưu tiên những thiết kế nổi bật hơn. Thậm chí còn so sánh outfit của cô với những khách mời khác ngồi hàng ghế đầu.

Trái lại, theo góc nhìn của những người thấu hiểu triết lý thời trang của Anthony Vaccarello - giám đốc Sáng tạo của Saint Laurent, slip dress là biểu tượng của sự tự do, gợi cảm và nữ tính mà nhà mốt này luôn muốn truyền tải. Rosé với hình ảnh thanh thoát, tự nhiên, chính là hiện thân phù hợp cho thông điệp đó.

Thực tế, việc Saint Laurent quyết định lăng xê mốt đồ ngủ đã là cái khó vì những định kiến còn ngay trước mắt. Với Rosé - một nghệ sĩ xuất thân từ Kpop, thách thức ấy còn lớn hơn gấp nhiều lần. Không có lớp tà dài nâng tầm độ thanh lịch như trong ngày dự show, chiếc slip dress thuần tuý trên sân khấu concert mới đây là một thế khó cho Rosé trong công cuộc giúp Saint Laurent "bình thường hóa" món đồ slip dress. Với lựa chọn can đảm này, chính chủ có lẽ cũng hiểu việc bị chỉ trích là điều khó tránh khỏi!