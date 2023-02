Rosé (BLACKPINK) liên tục ủng hộ cộng đồng LGBT, bản cover tặng fan cũng có một chi tiết chứng minh?

Đúng 10 giờ sáng 11/2 (giờ Việt Nam), Rosé (BLACKPINK) đã tung ra bản cover ca khúc Until I Found You (Stephen Sanchez) để dành tặng người hâm mộ nhân ngày sinh nhật tuổi 26 của mình.

Sau khoảng 1 ngày lên sóng, ca khúc đã nhận về gần 3 triệu lượt xem và đạt #21 trending Music tại Việt Nam. Bên cạnh giọng hát ngọt ngào, người hâm mộ còn để ý một chi tiết chứng minh Rosé là một người vô cùng ủng hộ cộng đồng LGBT. Trước đó, Rosé cũng nhiều lần khiến fan cảm động khi nhiều lần công khai ủng hộ những người thuộc LGBT.

Quyết không thay đổi lời ca khúc dù chỉ một chữ

Until I Found You là ca khúc được Stephen Sanchez sáng tác để dành tặng bạn gái của mình. Ở phần điệp khúc, nam ca sĩ đã hát "I Would never fall in love again, until I found her" (Tạm dịch: Tôi sẽ không yêu ai khác được nữa, cho đến khi tôi tìm thấy cô ấy) hay "I was lost within the darkness, but then I found her" (Tạm dịch: Tôi lạc lối trong bóng đêm nhưng rồi tôi đã tìm thấy cô ấy).

Khi cover lại ca khúc này, Rosé đã giữ nguyên lời ca khúc gốc và không thay đổi "Her" (cô ấy) thành "Him" (anh ấy). Việc Rosé nhấn nhá câu chữ "Found her" (tìm cô ấy) khi thể hiện Until I Found đã khiến nhiều fan muốn "loạn nhịp". Người hâm mộ cho rằng Rosé không những tôn trọng lời bài hát của ca khúc gốc mà còn ngầm ủng hộ cho tình yêu nữ - nữ của cộng đồng LGBT.

Rosé - Until I Found You (Stephen Sanchez)

Bản cover Until I Found You của Rosé đạt gần 3 triệu lượt xem sau khoảng 1 ngày lên sóng

Đổi "Anh ấy" thành "Cô ấy" khi cover Eyes Closed

Không chỉ giữ nguyên chữ "Cô ấy" khi cover Until I Found You, Rosé còn từng khiến cộng đồng LGBT phấn khích khi tự đổi chữ "Anh ấy" thành "Cô ấy" khi thể hiện ca khúc Eyes Closed. Cụ thể, tại Japan Arena Tour 2018, Rosé đã có màn cover bản hit của Halsey.

Đáng chú ý, ở câu hát "Now if I keep my eyes closed, he looks just like you" (Tạm dịch: Bây giờ nếu tôi nhắm mắt lại, anh ấy sẽ trông thật giống bạn), "Now if I keep my eyes closed, he feels just like you (Tạm dịch: Bây giờ nếu nhắm mắt lại, anh ấy đem lại những cảm giác thật giống bạn), Rosé đã tự đổi "He" (Anh ấy) thành "She" (Cô ấy). Điều này ngay lập tức được các fan nhận ra và chia sẻ rần rần trên mạng xã hội tại thời điểm đó.

Clip Rosé cover Eyes Closed và đổi "He" thành "She" ở 1:15

Các fan quốc tế đã phát hiện ra sự thay đổi đầy "chủ ý" của Rosé

Công khai ủng hộ khi cầm cờ biểu tượng của cộng đồng LGBT lên sân khấu

Tại concert ở Manila, Philippines vào năm 2019, khi BLACKPINK đang biểu diễn ca khúc Stay, một fan đã ném lá cờ cầu vồng - lá cờ biểu tượng của cộng đồng LGBT lên sân khấu. Trước tình huống này, Rosé đã không ngần ngại cầm lá cờ này về khu vực biểu diễn và tươi cười vẫy cờ. Thậm chí khoảnh khắc Rosé khoe lá cờ cầu vồng với cô bạn thân Lisa còn được người hâm mộ phấn khích lan truyền trên Twitter.

Rosé cười tươi khi cầm lá cờ biểu tượng của cộng đồng LGBT lên sân khấu

Khoảnh khắc được chia sẻ rầm rộ trên Twitter

Tinh tế khi nhận quà của cặp đôi fan đồng tính nữ

Tại buổi send-off sau concert ở Manila, một fan nữ đã tặng Rosé gấu bông và tiết lộ đây là quà bạn gái tặng trong buổi hẹn hò đầu tiên. Nữ idol ngay sau đó đã nhanh chóng hỏi người bạn gái này đang ở đâu và khen cả hai đáng yêu. Tuy nhiên khi biết đây là món quà hẹn hò của hai fan đồng tính nữ, Rosé đã lập tức ngỏ ý muốn trả lại nhưng người fan này nhất quyết muốn cô giữ lại và mang theo về Hàn Quốc. Trước tình cảm của fan, Rosé đã đồng ý và không ngừng nói lời cảm ơn trước khi rời đi.

Rosé tỏ rõ sự hạnh phúc khi cầm trên tay món quà hẹn hò của cặp đôi fan đồng tính nữ

Rosé từng dính tin đồn hẹn hò với nữ diễn viên Suzy vì những "hint" được phát hiện trên Instagram?

Không chỉ từng có thời điểm dính tin đồn hẹn hò với một idol nam Kpop, Rosé cũng từng lâm vào tình cảm "tréo ngoe" khi dính tin đồn yêu đương với nghệ sĩ nữ. Theo đó vào giữa năm 2020, cư dân mạng Hàn Quốc đã xôn xao về loạt "bằng chứng hẹn hò", "lovestagram" của hai nghệ sĩ nữ có tầm ảnh hưởng quốc tế Rosé và Suzy. Nhiều hình ảnh cùng chi tiết trùng hợp đến mức khó tin đều được dân mạng đem ra "mổ xẻ" đặt nghi vấn.

Vào tháng 8/2019, Suzy và Rosé cùng viết dòng trạng thái "Hãy hạnh phúc nhé" và đăng ảnh trên Instagram

Hay Rosé và Suzy còn được cho từng ngồi chung một chiếc máy bay khi di chuyển tới Paris

Hình ảnh check-in của cả hai cũng được khẳng định là chung một địa điểm

Thậm chí đến cuối năm 2022, loạt tin đồn hẹn hò của Rosé và Suzy lại xuất hiện trở lại khi fan quốc tế xôn xao những hình ảnh được cho là sử dụng đồ đôi của cả hai

Dây chuyền của Rosé và Suzy cũng được cho là cùng một kiểu dáng

Tuy nhiên thông tin hẹn hò của Rosé và Suzy đều chỉ là tin đồn. Cộng đồng mạng nhanh chóng có những lập luận để phản bác và khẳng định tất cả đều là sự trùng hợp do cả hai đều là người nổi tiếng nên việc có lịch trình ở nước ngoài hay sử dụng trang sức của các thương hiệu lớn đều là điều không hề hiếm gặp.