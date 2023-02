Rosé phản ứng như thế nào khi fan ẩu đả tại concert BLACKPINK?

Vừa qua tại concert BORN PINK của BLACKPINK diễn ra tại Abu Dhabi, các fan đã cùng chúc mừng cho thành viên Rosé khi cô có sinh nhật vào tháng 2. Trước tình cảm này, Rosé đã vô cùng phấn khích và quyết định quăng áo hoodie để dành tặng người hâm mộ.

Rosé được các fan tại Abu Dhabi tổ chức sinh nhật sớm vì tháng 2 không có concert

Tuy nhiên cũng vì pha ném áo của Rosé mà các fan bên dưới đã có màn tranh giành áo kịch liệt. Thậm chí khoảnh khắc được ghi lại còn cho thấy một số khán giả phấn khích còn suýt ẩu đả để có cho mình chiếc áo của thần tượng.

Thế nhưng may mắn Rosé đã có mặt kịp lúc và phát hiện ra tình huống trớ trêu. Cô thể hiện rõ sự lo lắng, liên tục nhìn về phía các fan và hỏi "Are you ok?" (Bạn có ổn không). Dù sau đó phải rời đi để tiếp tục biểu diễn nhưng Rosé đã quay lại hỏi thăm tình hình của fan để chắc chắn không có sự việc đáng tiếc nào xảy ra.

Clip Rosé (BLACKPINK) lo lắng khi fan tranh giành áo do cô tặng

Khoảnh khắc ẩu đả của fan khi giành chiếc áo hoodie của Rosé

Rosé nhanh chóng có mặt và tỏ rõ sự lo lắng

Cô liên tục hỏi fan có ổn không

Dù sau đó phải rời đi để tiếp tục biểu diễn...

... nhưng Rosé đã nhanh chóng quay lại để chắc chắn không có chuyện gì xảy ra