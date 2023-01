Vì sao Rosé (BLACKPINK) bất ngờ quỳ trên sân khấu concert BORN PINK?

Sau chuyến mở đầu chuỗi concert BORN PINK Châu Á tại Thái Lan, BLACKPINK tiếp tục chặng hành trình mới với điểm đến là HongKong. Với sức ảnh hưởng của mình, mỗi lần xuất hiện trên sân khấu là một lần BLACKPINK gây "bão" mạng xã hội khi từng khoảnh khắc đều được chia sẻ triệt để. Đặc biệt trong đó phải kể đến giây phút cô nàng Rosé bất ngờ quỳ trước mặt Lisa, Jisoo, Jennie khiến cộng đồng fan không khỏi tò mò về lý do đằng sau.

Clip Rosé quỳ trên sân khấu BORN PINK

Theo đó ở phần cuối concert, Jennie là người thay mặt BLACKPINK thông báo “tin buồn” khi chỉ còn 2 ca khúc cuối cùng sẽ khép lại đêm concert. Ngay lập tức, Rosé đã không giấu được sự nuối tiếc mà quỳ xuống sân khấu, thậm chí còn “lạy” Jennie vì “hung tin” này. Hành động bất ngờ của Rosé khiến cho ngay chính ba thành viên còn lại là Jennie, Jisoo, Lisa cũng không khỏi bất ngờ và bật cười vì pha “lầy lội” của cô nàng.

Jennie thông báo “tin buồn” khi chỉ còn 2 ca khúc cuối cùng sẽ khép lại concert

Rosé nhanh chóng quỳ xuống để bày tỏ sự nuối tiếc

Cô nàng còn liên tục “cúi lạy” vì tin “đau lòng” này

Tuy nhiên đây hoàn toàn chỉ là pha "tung hứng" đầy sự "lừa lọc" của BLACKPINK dành cho các fan mà thôi. Sau hai ca khúc được giới thiệu cuối cùng là DDU-DU DDU- DU và Forever Young, BLACKPINK đã chào tạm biệt, chúc khán giả ngủ ngon và vào trong cánh gà.

Điều này khiến không ít người hâm mộ có mặt chưng hửng vì tưởng chừng concert BORN PINK đã thật sự khép lại một cách chóng vánh. Thế nhưng sau khoảng 15 phút chờ đợi, các cô gái nhà YG đã trở lại sân khấu và mang đến những tiết mục cuối cùng thật sự để khép lại đêm nhạc như As If It’s Your Last, Stay hay BOOMBAYAH,...