Rosé (BLACKPINK) vô cùng chiều fan, cứ tới sinh nhật là tặng quà đặc biệt!

Ngày 10/2, "đoá hồng nước Úc" của BLACKPINK - Rosé chính thức bước sang tuổi 26. Giọng ca chính nhóm nhạc toàn cầu nổi tiếng với tính cách ấm áp, ngọt ngào, rất biết quan tâm. Dù là kỷ niệm sinh nhật của bản thân, Rosé cũng không quên những người hâm mộ luôn đồng hành bên cạnh. Rosé khiến fan ấm lòng bởi những món quà đặc biệt cô nàng gửi tặng. Rosé đã dùng "vũ khí" quyến rũ nhất của mình - giọng hát để gửi fan mỗi khi đến dịp đặc biệt.

Cứ đến sinh nhật, Rosé lại cover tặng fan

Để đánh dấu tuổi 26 rực rỡ, Rosé đã chọn cover ca khúc Until I Found You của Stephen Sanchez. Đây là một bài hát tràn ngập tình yêu, main vocal BLACKPINK mượn ca khúc để bày tỏ tình cảm đến người hâm mộ. Đặc biệt, cô nàng khi hát ca khúc này không đổi ngôi thứ từ "her" (cô ấy) thành "him" (anh ấy) như một cách ngầm ủng hộ tình yêu của tất cả mọi người trên thế giới. Sự tinh tế của Rosé đang gây sốt diện rộng. Giọng ca của Rosé ngày càng cảm xúc, nội lực, xứng danh top vocal của thế hệ.

Giọng ca ngọt ngào của Rosé khi cover Until I Found You (Stephen Sanchez)

Không chỉ cover, năm nay cô nàng còn chính tay đăng tải ảnh thơ ấu của mình như một cách cám ơn tình cảm của người hâm mộ.



Ảnh thơ ấu của Rosé

Giọng ca chính BLACKPINK là cô gái có tính cách ngọt ngào được yêu quý

Trước đó vào sinh nhật 25 tuổi, Rosé cũng gây sốt khi tung video cover hit Lavi La Vida của Coldplay. Không cần quá tô vẽ, Rosé đã biến giọng hát của mình thành món quà đặc biệt nhất. Với sự đệm đàn hỗ trợ của chàng thơ Loren, Rosé "đốn tim" fan khi khoe chất giọng độc đáo và phát âm tiếng Anh cực chuẩn trên nền guitar mộc mạc. Ngoài những giây phút bùng nổ trên sân khấu, hình ảnh Rosé bình dị hát những bài hát yêu thích cũng đủ để fan ngắm mãi không thôi.

Rosé cover Viva La Vida (Coldplay) nhân sinh nhật 25 tuổi

Rosé toả sáng nhất chắc chắn là khi hát

Năm 2019, Rosé cũng từng cover ca khúc Eyes Closed của Halsey vào sinh nhật lần thứ 22 và nhận về cơn mưa lời khen. Sự ngọt ngào của Rosé thể hiện trọn vẹn qua cách cô nàng luôn dành tặng quà cho fan. Có thể cảm thấy tình yêu dành cho âm nhạc khi Rosé hát và cách cô nàng đăng bản cover làm quà tặng vào sinh nhật mình.

Rosé cover Eyes Closed (Halsey) vào sinh nhật 22 tuổi

Chúc mừng sinh nhật, Rosé!

Clip: YouTube