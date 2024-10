Gặp gỡ Cường Seven trước thềm concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Nổi tiếng từ những năm 2010s, Cường Seven là một trong những hot boy đình đám đời đầu ở Hà thành. Song những năm qua, Cường Seven vẫn chật vật trên con đường khẳng định chính mình. Là một thành viên của SpaceSpeakers, nhưng khán giả chỉ biết đến gia tài âm nhạc của Cường Seven qua bản hit Beautiful Girl phát hành ngót nghét 1 thập kỷ cùng màn trình diễn từng bị gọi là “thảm họa”.

Thế nhưng, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã đưa Cường Seven trở lại với một hình ảnh hoàn toàn mới. Cường Seven bộc lộ được khả năng làm thủ lĩnh, sự bình tĩnh và khiêm nhường được các anh em tôn trọng. Lần đầu tiên anh được người hâm mộ chú ý, thành lập FC, lần đầu tiên thể hiện sự đa năng khi ở trong một nhóm nhạc nhiều mảnh ghép thú vị.

Ngay tại đây, cùng chúng tôi trò chuyện với Cường Seven - anh tài đã được “hào quang chiếu mệnh” sau hành trình “vượt chông gai", về những trăn trở làm nghề, kỷ niệm trong chương trình và cả cuộc sống hôn nhân với Chị Đẹp Vũ Ngọc Anh.

Cường Seven đã khá lâu không hoạt động âm nhạc, vậy cơ duyên nào khiến anh quyết định tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai? Trước khi đến với chương trình, anh đã chuẩn bị những gì?

Tôi được một người bạn rất thân, chơi với nhau mười mấy năm rồi giới thiệu. Đây là một người chị, là người tạo cơ hội cho tôi vào TP.HCM lập nghiệp. Khi biết thông tin về chương trình, chị là người đầu tiên ngỏ ý bảo tôi tham dự. Chị khuyên tôi nếu làm điều này, thì có thể giúp sự nghiệp thay đổi. Tôi nghe chị.

Lúc đầu, tôi thấy rất nhiều người xác nhận tham gia. Tôi ra ngoài gặp bạn bè, ai cũng bảo là “ừ tham gia anh trai", cũng phải hơn 50 người, toàn nghệ sĩ tên tuổi nổi tiếng. Lúc ấy tôi nghĩ không biết mình có cơ hội không. Tôi tự nhủ là khi nào ký hợp đồng rồi hẵng nói ra. Năm nay được tham gia, đi hết quãng đường cùng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, tôi thấy rất may mắn và hạnh phúc.

Khi tham gia chương trình, tôi không nghĩ gì nhiều. Với kinh nghiệm cá nhân, đã từng ca hát, trình diễn dù chưa thành công lắm, tôi nghĩ rằng lần này mình nên tham gia bằng tâm thế học nhiều hơn thay vì thể hiện bản thân. Trước khi vào Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, tôi có kế hoạch ra E.P vào cuối năm. Môi trường ở Anh Trai là nơi mà có nhiều nghệ sĩ đã thành công rồi, mình vào để học hỏi nhiều nhất, được đồng hành và thử những cái mới với mọi người.

Anh cảm thấy thế nào khi 33 người đàn ông hoạt động chung trong cùng một môi trường mang tính cạnh tranh như vậy? Nam Thần Rực Lửa - đội hình trong tập 1 của chương trình được khán giả rất mê, còn bình chọn là nhóm nam hoàn hảo nhất, anh thấy thế nào về nhận xét này? Còn với anh, đâu là đội hình anh cảm thấy hoàn hảo nhất?

Từ đầu chương trình, tôi không có suy nghĩ sẽ kết nối được 33 anh tài. Bởi vì mỗi người một tính, không phải ai mình cũng “trùng sóng", cùng suy nghĩ. Thay vì để thời gian giao tiếp, kết nối quá nhiều, tôi sẽ lùi về cảm nhận. Có hai việc cần tập trung, đó là phần trình diễn, thứ hai là quan sát xem anh tài nào có cùng đam mê, tư duy với mình. Chỉ riêng trong nhà mình thôi nói chuyện đã hết ngày, huống gì cả 33 anh, sẽ không có thời gian để tập trung vào sân khấu. Cái thứ ba, tôi còn muốn giữ sức khoẻ để lên sân khấu với thể trạng tốt nhất.

Đội hình hiện tại (Nhà Tinh Hoa) là đội hình hoàn hảo với tôi. Dù nghe thì hơi tự tin nhưng qua quá trình thi đấu, đúc rút đến hiện tại thì đội hình này khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Có những mảnh ghép tôi lựa chọn theo cảm xúc cá nhân. Đương nhiên phải thảo luận với các anh cùng nhóm, nhưng có rất nhiều người tôi muốn được làm việc cùng.

Nhà Tinh Hoa là đội hình được duy trì đến cuối chương trình, gồm những anh tôi rất trân trọng khi có trong đội. Nếu cho tôi chọn ra đội hình hoàn mỹ nhất, thì tôi phải chọn cả 33 anh. Vì mỗi người có một thế mạnh, màu sắc riêng. Ai cũng quá giỏi ở lĩnh vực của mình. Ai cũng có cái hay cho tôi học. Tôi cảm giác 5 tháng trôi qua nhanh vô cùng.

Về Nam Thần Rực Lửa, việc 4 anh em SOOBIN, Cường Seven, Kay Trần và Kiên Ứng được ghép đội là thành công ngoài mong đợi. Cá nhân tôi chưa từng làm nhóm. Dù ngày xưa startup từng ấp ủ 1 nhóm, nhưng mới chuẩn bị 7 tháng đã tan rã, cũng chưa có sân khấu nào để ra mắt nhóm ấy. Do đó, có thể nói Nam Thần Rực Lửa là lần đầu tiên trong đời, tôi debut dưới đội hình nhóm nhạc. Cảm giác ấy rất thú vị và vui.

Vui nhất là khi trình diễn bài Nước Hoa mọi người khen quá trời (cười). Đây là đội hình mà mọi người rất phù hợp, cân bằng với nhau. Mọi thứ kết nối, tác động đến nhau rất lớn. Nam Thần Rực Lửa là nhóm tôi rất mong sẽ xuất hiện trong concert hay các sân khấu sau này của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Tôi có một tiết lộ thú vị. Hôm trước anh Touliver có nói rằng “anh có một ca khúc dành riêng cho Nam Thần Rực Lửa". Không biết đã chuẩn bị đến đâu, nhưng khi thấy anh Hoàng có ý định như thế tôi rất háo hức. Tôi rất tin anh Hoàng, vì anh nói anh sẽ làm. Nên cứ hi vọng.

Màn trình diễn nào tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai khiến anh thấy tự hào nhất?

Sân khấu tôi cảm thấy tự hào nhất là Trống Cơm. Tôi tham gia dàn dựng tiết mục và có một vài quyết định mà sau này nhìn lại tôi thấy đó là đúng đắn. Ngoài ra thì còn có sân khấu Chung kết - Có Không Giữ Mất Đừng Tìm.

Đây là lần đầu tôi lead phần âm nhạc cho một tiết mục. Khi nhận được đề bài Có Không Giữ Mất Đừng Tìm và Gene , tôi thấy màu Tây Nam Bộ là thứ tôi chưa từng làm. Bàn bạc với Jun Phạm, tôi hình dung được khung bài và cách thức trình diễn. Jun như một đội trưởng thứ hai, anh em thảo luận với nhau. Jun lo phần concept sân khấu, tôi hoàn toàn tin tưởng.

Ngược lại, Jun để cho tôi lên khung bài, chia line cho mọi người. Hầu hết là tôi chưa làm bao giờ, vì nó liên quan đến tư duy âm nhạc, và các nghệ sĩ cũng phải cảm thấy hài lòng. Lần đầu tôi được sắp xếp bố cục bài, đưa mọi người đi thu. Tôi rất tận hưởng quá trình tạo nên hai sân khấu Trống Cơm và Có Không Giữ Mất Đừng Tìm.

Ai là người anh đánh giá cao nhất trong 33 anh tài? Từ Anh Trai Chông Gai, SOOBIN hiện đang là “đỉnh lưu" được săn đón nhất, anh có nhìn nhận giống khán giả?

Về quan điểm nghề nghiệp, “toàn năng" về cả giọng hát và trình diễn thì tôi chọn SOOBIN và Trọng Hiếu. Dù còn rất nhiều anh tài khác, nhưng với tôi, đứng top “all-rounder” thì sẽ là hai cái tên này, xếp đầu tiên.

Cá nhân tôi luôn biết SOOBIN sẽ thành công. Kể cả trước chương trình SOOBIN đã có sức ảnh hưởng rồi. Theo cảm nhận của tôi, thực ra Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là thành công ngoài mong đợi của SOOBIN. Lúc đầu SOOBIN không định tham gia, vì SOOBIN cảm thấy sự cạnh tranh không hợp với định hướng hiện tại. Nhưng đến bây giờ, tôi thấy SOOBIN đã thay đổi. Và em ấy cũng nói đây là mùa hè đáng nhớ nhất trong sự nghiệp.

Ngoài việc tăng sự công nhận, tăng sức ảnh hưởng thì SOOBIN được thoả mãn đam mê. Sau chương trình, tôi nhìn lịch trình và những sản phẩm của SOOBIN thì tôi rất hạnh phúc cho em ấy.

Trong vòng chọn đội cho Công diễn 5, drama giữa anh và Tăng Phúc bị thổi bùng, ở góc nhìn của người trong cuộc, anh thấy thế nào? Ở thời điểm quay hình, mọi chuyện có nghiêm trọng đến vậy không? Hai anh em đã làm gì để giải quyết mâu thuẫn?

Cho đến khi drama ấy xảy ra, tôi chưa bao giờ có vấn đề gì với Tăng Phúc. Cả sau hôm Tăng Phúc từ chối tôi trong Nhà Chung, tôi vẫn bình thường. Có lẽ là do tôi vô tư không suy nghĩ nhiều. Cảm giác mà phải lựa chọn một người thực sự khó vô cùng. Khi tôi vào phòng anh Bằng Kiều, Hoàng Hiệp, Phan Đinh Tùng và Trương Thế Vinh, tôi đã bàn bạc với nhóm về quyết định chọn ai.

Đây không phải là ý kiến của một người. Nhưng điều này không làm những người được chọn thoải mái. Thử đặt mình vào vị trí của mọi người, tôi cũng sẽ không thoải mái. Tôi đứng ngoài suy nghĩ mất 10 phút, làm thế nào để khiến mọi người không cảm thấy khó chịu. Tôi đã xoá hết các tên dự kiến đi, tôi quyết định vào hỏi mọi người xem muốn về nhà nào.

Vào phòng anh Tuấn Hưng và Thanh Duy, tôi nhận được câu trả lời Duy muốn trải nghiệm mới lạ với Nhà Thiếu Nhi. Tình huống đấy phải xử lý cực kì khéo léo. Cả tôi lẫn anh Đạt, chỉ cần thiếu tế nhị sẽ rất dễ khiến mọi người hiểu lầm. Cần phải tôn trọng nhau, đây là điều vô cùng cần thiết. Khi đến đoạn Tăng Phúc, thực tế rất dài nhưng khi lên chương trình đã bị cắt bớt nhiều.

Trước đó tôi đã xin phép mọi người cho hỏi ý kiến của từng anh. Có những người cả tôi lẫn anh Tiến Đạt đều muốn mời, ví dụ như Bùi Công Nam, là người có thể biểu diễn lẫn sáng tác. Với những anh tài này, mình cần ngỏ lời trước, không thì họ sẽ mặc nhiên nghĩ mình không muốn mời.

Về trường hợp anh Tuấn Hưng, trước đó tôi đã mời anh về Nhà Tinh Hoa. Trong đầu tôi nghĩ như thế là đương nhiên. Lỗi nằm ở chỗ tôi không đếm đúng số lượng người mà nhà bên thành đoàn. Thành ra Nhà Thiếu Nhi hoàn thiện đội hình trước, khiến anh Tuấn Hưng và anh Tùng phải về Nhà Tinh Hoa mà không được lựa chọn. Điều đó làm tôi rất áy náy, cần rút kinh nghiệm.

Về phần Tăng Phúc, nếu tôi là cậu ấy tôi cũng không đồng ý lời mời. Vì trước đó Phúc đã đồng ý về Nhà Thiếu Nhi cùng anh Tiến Đạt. Trước đó chúng tôi đã trao đổi, nhưng khi lên hình không được trọn vẹn. Cảm xúc của Phúc có lẽ nhiều hơn tôi. Khi quay thì mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng lúc bùng nổ tranh cãi trên mạng, tôi nghĩ người nghệ sĩ cần giải quyết để khán giả không hiểu lầm. Tôi và Tăng Phúc vẫn vui vẻ với nhau. Tôi không muốn anh tài nào trong chương trình cảm thấy lăn tăn, khó chịu về nhau.

Có ý kiến cho rằng về thâm niên, sức ảnh hưởng, Cường Seven không xứng đáng ở vị trí Đội trưởng để lựa chọn những anh lớn về đội của mình. Quan điểm anh thế nào?

Với những ý kiến thế này tôi đọc cho vui thôi. Người Đội trưởng không phải là người quyết định tư duy cả nhóm. Đội trưởng là người kết nối, dung hoà mọi người với nhau, làm thế nào để phối hợp nhịp nhàng nhất những thế mạnh của mọi người. Tôi không quyết định việc các thành viên phải thế nào.

Trong quá trình làm việc với các anh, các em, các bạn, mọi người học hỏi lẫn nhau. Khi tôi được giao trọng trách này, tôi không tự quyết. Rất may mắn mọi người tin tưởng ở tôi. Có thể là tôi đáp ứng được một vài tiêu chí để làm Đội trưởng.

Concert sắp tới của 33 Anh Tài bán vé “sold-out" chỉ trong 90 phút, anh cảm thấy thế nào? Anh có thể bật mí thêm một vài thông tin để khán giả háo hức tới concert này hơn không?

Tôi bị phản ứng chậm. Khi mọi người gửi thông tin bán vé thì tôi đang thu âm. Xong việc tôi mới kiểm tra tin nhắn, rồi đăng một bài kêu gọi khán giả mua vé. Tôi còn không biết khi ấy vé show đã sold-out. Tôi vừa bất ngờ vừa vui. Chưa bao giờ tôi tham gia một chương trình sold-out vé thần tốc như vậy. Mấy năm trước làm show KOSMIK với SpaceSpeakers cũng phải mất một thời gian. Việt Nam chắc chỉ có Sơn Tùng hay chị Mỹ Tâm thì mới có thể vừa mở bán đã hết nhanh như vậy.

Chương trình được đón nhận như vậy tôi rất vui nhưng cũng lo. Sự kì vọng của khán giả rất cao, thời gian tập luyện, chuẩn bị sân khấu liệu có đáp ứng được mong muốn của mọi người hay không.

Tôi có thể bật mí rằng sân khấu rất hoành tráng. Tôi đã được xem qua, kiểu “Wow" ấy. Không khác gì quốc tế. Có những mảng miếng, visual, bố cục rồi sắp xếp mọi thứ bị hoành tráng quá. Tôi nhìn sân khấu xong nghĩ “này thì có mà chạy chết mệt luôn", không biết di chuyển thế nào cho kịp thời gian, tận dụng được hết quy mô sân khấu. Thứ hai là âm nhạc được ekip từ anh Vịnh, chú Thư tính toán rất kỹ làm sao để mang đến nhiều cảm xúc nhất. Rất nhiều sự đổi mới.

Anh có áp lực khi phải hát live ở sân khấu có quy mô lớn như thế? Anh đã chuẩn bị những gì cho concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sắp tới?

Đến hiện tại, tôi không còn áp lực hát live nữa. Chuyện đấy đã là chuyện của 10 năm trước, bây giờ thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi. Thứ đầu tiên tôi chuẩn bị cho concert là sức khoẻ. Một nghệ sĩ trình diễn cần phải đáp ứng cả phần nghe lẫn nhìn. Ra concert chính là quay “one-take", làm sai không làm lại được. Do đó, phải làm sao để tập luyện nhuần nhuyễn, hạn chế khuyết điểm hết mức có thể.

Có đủ sức khoẻ, thể lực và tinh thần minh mẫn để làm mọi thứ trọn vẹn. Mong muốn cá nhân của tôi là cho khán giả thấy ở trên TV và sân khấu ngoài đời không có gì khác biệt, thậm chí còn cháy hơn. Tôi sẽ cố gắng.

Tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, lần đầu Cường Seven có 1 FC riêng cho mình. Cảm giác lúc ấy thế nào? Gần đây, cục diện các FC Việt có nhiều sự thay đổi, anh có biết đến những vấn đề đang nổi cộm? Nếu 1 ngày FC của anh “lục đục nội bộ", anh sẽ xử lý thế nào?

Về kinh nghiệm làm FC thì nói thật là tôi chưa có. Nhưng rất may đợt này tôi đồng hành cùng SSL, mọi người đã có kinh nghiệm với một vài nghệ sĩ trong công ty. Tôi tham khảo ý kiến mọi người rất nhiều. Sự kết nối giữa công ty và FC, tôi là trung gian. Tôi tham gia vào nhóm của các bạn luôn. Tính tôi thích một FC ôn hoà, văn minh, không có bực dọc, tiêu cực với nhau. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng tôi cũng lưu ý với các bạn những điều mà tôi mong muốn về một FC hoà đồng, tử tế. Tôi sẽ là cầu nối giữa người hâm mộ và công ty, làm sao để mọi người hỗ trợ lẫn nhau.

Bản thân tôi cũng phải chu đáo với mọi người. FC tôi hiện tại có thể chưa đông như các nghệ sĩ khác, nhưng tôi rất vui. Tôi coi các bạn là bạn bè, người em, người chị trong nhà. Nghe tâm sự của các bạn, tôi cũng đúc rút cho mình kinh nghiệm hoạt động. Mọi người có thể đăng bài cập nhật thông tin luôn. Tôi thấy FC mình khá khác với các nghệ sĩ.

Sau chương trình, anh có thấy mình nổi tiếng hơn?

Có chứ (cười). Đây là trải nghiệm thực sự luôn, tôi vào cửa hàng mua kem thôi mà được các em bé nhận ra, được xin chữ ký. Mỗi khi ra Hà Nội, tôi rất thích lượn lờ xe máy. Tôi đi đến những hàng quán xưa giờ tôi vẫn ăn. Thường thì các cô chú chủ quán rất ít khi để ý, nhưng bây giờ mọi người sẽ bảo “Uôi, dạo này nổi tiếng thế nhờ”.

Qua đây, tôi nhận ra được sức ảnh hưởng của một game show đến nghệ sĩ. Điều này giúp khán giả biết đến mình nhiều hơn, cá nhân nghệ sĩ rất cần. Những sản phẩm của mình có cơ hội phổ biến hơn. Được công chúng yêu mến, cảm giác ấy hạnh phúc hơn rất nhiều.

Như anh đã nói, anh có kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật lâu năm nhưng vẫn chưa thành công lắm. Bị “gắn mác" one-hit wonder, nhìn các anh em đều có dấu ấn âm nhạc riêng liệu anh có “khủng hoảng đồng trang lứa"? Anh tự đánh giá năng lực của mình như thế nào, có phải là thiếu chút may mắn?

Tôi khá hiểu điểm mạnh - điểm yếu của mình. Mỗi khi thực hiện một dự án nào đó, luôn có một vài anh lớn đóng vai trò mentor đóng góp nhận xét công tâm. Mọi người không bao giờ nịnh tôi. Cá nhân tôi rất thích nghe những điều như thế. Không phải ai tôi cũng hỏi, và không phải nói gì tôi cũng nghe theo. Tôi sẽ suy nghĩ, chắt lọc lại xem điều gì phù hợp với bản thân. Tôi kiên định với quan điểm làm nghề của mình.

Tôi bắt đầu nghệ thuật hơi muộn. Trước đây hay bây giờ, tôi luôn nghĩ mình chỉ đang học thôi. Học hỏi không bao giờ là đủ. Xong một hành trình, tôi sẽ đúc rút kinh nghiệm, cập nhật bản thân sẵn sàng cho chặng tiếp theo. Nghệ sĩ nào cũng phải duy trì như thế, ai cũng cần có những bước đi và mục tiêu mới. Tôi bắt đầu có được sự công nhận từ anh chị em đồng nghiệp, khán giả. Tôi nghĩ năm nay là một năm may mắn chứ chưa hẳn thành công.

Nhìn vào thành công mọi người, tôi rất ngưỡng mộ. Âm nhạc của mọi người phát triển từng ngày cũng là động lực để tôi phát triển bản thân. Về bài hit, nói thật không ai tính được bài hit đâu. Ngày xưa bài Beautiful Girl với tôi là may mắn. Tôi làm nó rất vô tư. Bùng phát, buổi sáng tự dưng nó nổi.

Sau đấy tôi có tư duy sản xuất mang thiên hướng cá nhân, và nó chưa hit. Có thể là do bản thân mình chưa đủ khả năng thấu hiểu thị trường, bài hát không đủ catchy. Tham gia anh trai, tôi được cập nhật khá nhiều về mong muốn của khán giả. Tôi sẽ thử trong E.P mới của tôi.

Từng là “idol giới trẻ", anh nghĩ đâu là điều khó khăn nhất khi nổi tiếng? Chứng kiến những ồn ào vừa qua, anh có lời khuyên nào cho các nghệ sĩ trẻ khi trên con đường gây dựng sự nghiệp?

Từ quan điểm cá nhân, điều đầu tiên tôi đặt trên con đường nghệ thuật là “cái tâm làm nghề". Mỗi một sân khấu, mỗi một tương tác với mọi người đều xuất phát từ tâm. Nhóm của tôi rất ít khi bàn luận hay chê trách ai. Sự hay hoặc không hay của người khác là thứ để nhìn vào và rút kinh nghiệm. Tôi học hỏi những tư duy tích cực. Để một người nghệ sĩ tránh được tiêu cực, người ấy buộc phải tích cực. Từ việc trò chuyện thế nào với người ekip xung quanh, lời ăn tiếng nói, hành động.

Phải biết trân trọng người từng giúp đỡ mình, những người đặt nền móng đầu tiên để mình có ngày nổi tiếng như hiện tại. Ai cũng sẽ có những lúc “trẻ trâu", có những lúc tư tưởng chưa được rèn giũa, bị lệch lạc. Nhưng con người cần điều đấy, làm gì có ai sinh ra đã hoàn hảo. Phải va vấp mới không phạm sai lầm về sau. Có thứ đã xảy ra trong quá khứ, chưa tốt, quan trọng là nhận ra và thay đổi. Còn việc mình đã làm, dù mọi người có phản ứng thế nào, mình cũng phải chấp nhận vì nó đã xảy ra.

Có 1 điều thú vị mà dân tình đang truyền tay nhau, là việc các “bóng hồng" liên quan đến anh đều đã từng hoặc sắp là “Chị Đẹp", anh thấy thế nào về điều này?

Tôi rất trân trọng. Đọc qua điều ấy, tôi hãnh diện chứ. Mặc dù thời gian đồng hành cùng các bạn, thì chưa ai nổi tiếng cả. Ai cũng yêu nghệ thuật, đam mê và cháy hết mình vì đam mê. Nhìn lại quá trình từ khi mọi người bắt đầu, tôi thấy rất xứng đáng. Tất nhiên tuổi trẻ khi nào chuyện tình cảm cũng êm đẹp. Tôi luôn tôn trọng người cũ của mình. Đôi lúc tôi có động lực cho bản thân khi nhìn nỗ lực của các bạn. Những người bạn của tôi đã thành công, có chỗ đứng nhất định. Bản thân mình là một phần trong cuộc sống của họ trước đây, rất đáng tự hào.

Sau khi anh kết thúc hành trình “vượt chông gai", vợ anh - nghệ sĩ Ngọc Anh sẽ tham gia Chị Đẹp. Từ kinh nghiệm của mình, anh có lời khuyên nào cho vợ khi bước vào “trận chiến" Đạp Gió sắp tới?

Sau mỗi một tập ATVNCG, tôi đều về tâm sự với Ngọc Anh, về tư duy, cách làm việc. Ngọc Anh là người hiểu rõ hành trình của tôi trong Anh Trai. Ngọc Anh tự áp dụng, và khá thích thú cách làm của tôi. Tôi có theo dõi vài lần Ngọc Anh ghi hình, rất tốt. Tôi rất tự hào về những phần trình diễn của Ngọc Anh trong Chị Đẹp.

Quá trình mình làm không chỉ thể hiện qua lời nói, quan trọng là kết quả. Nếu tôi nói về kinh nghiệm, trải nghiệm của mình nhiều mà thực sự không hiệu quả thì Ngọc Anh chưa chắc nghe đâu. Vợ tôi là người rất độc lập, cá tính. Có những vấn đề, Ngọc Anh tự tư duy. Hai vợ chồng học lẫn nhau.

Tôi và Ngọc Anh nói với nhau rằng năm nay và năm sau sống 200% với đam mê. Có gia đình, đương nhiên phải dành thời gian cho gia đình. Tôi và vợ đều là người làm nghề lâu năm, nếu có cơ hội để bật lên mà không nắm bắt thì sẽ rất hối tiếc. Tôi bây giờ khá mãn nguyện, tôi cũng rất mong Ngọc Anh sẽ được như vậy. Tôi và vợ hiện tại chẳng khác gì khi chưa cưới. Lịch trình cá nhân vẫn duy trì, không hề có sự thay đổi.

Hiện tại thì bận hơn, tôi tin Ngọc Anh hiểu bởi tham gia Chị Đẹp, guồng làm việc cũng như thế. Từ đó, vợ chồng tôi thông cảm với nhau hơn. Chúng tôi không nghĩ sắp tới thế nào, khi đang được làm điều mình thích thì cứ enjoy hết mình.



Như lúc chúng tôi cưới, quyết định cũng đến rất ngẫu nhiên. Tôi với Ngọc Anh không tính toán quá nhiều, mệt đầu. Tết, hai đứa đang ngồi trên máy bay, xong bỗng dưng đồng ý năm nay cưới, không hề có kế hoạch. Đôi khi chuyện đó giúp mình thoải mái trong cuộc sống.

Có nhiều ý kiến cho rằng Anh Trai - Chị Đẹp là “cơ hội cho các ngôi sao lấy lại hào quang”, anh nghĩ sao về quan điểm này? Liệu Anh Tài và Chị Đẹp có phải “phao cứu sinh" cho sự nghiệp của anh và vợ?

Game show không phải phao cứu sinh, mà là cơ hội rất lớn để thể hiện. Chương trình nào tôi và Ngọc Anh tham gia đều dùng hết 200% năng lượng, chỉ là không biết mình có thành công ở đấy không. Tôi từng không biết liệu mình có spotlight gì không vì khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, ai cũng có lượng fan hùng hậu sẵn. Nếu tôi cứ nghĩ mình phải thành công thì đó là áp lực rất lớn. Tư duy của tôi là đi học, tập nào cũng như tập cuối. Cứ hết mình.

Khi nổi tiếng trở lại - với cương vị là một người đã có gia đình, có gì khác biệt so với hồi anh còn là hot boy giới trẻ?

Tôi không nghĩ mình đang nổi tiếng lại đâu. Trong chương trình, thứ Ngọc Anh hỗ trợ tôi nhiều nhất là tinh thần, sự chia sẻ. Còn lúc tôi đi tập hay làm gì, tôi chỉ muốn tập trung một mình. Nên mỗi lần đi duyệt chương trình, tôi bảo vợ ở nhà. Những lúc ấy cảm giác có người nhà ngồi chờ mình nó không được thoải mái, lo lắng. Nếu cần gì thì tôi sẽ nhờ. Chỉ có hôm tôi diễn mới để vợ lên xem.

Tôi muốn được Ngọc Anh chấm điểm, không xem quá trình, mà chỉ công tâm nhận xét kết quả thôi. Tôi cần biết lý do vì sao. Tôi chia sẻ với vợ rất nhiều về tư duy trình diễn, nên muốn được lắng nghe ý kiến. Không chỉ tôi mà các anh trai khác nữa, tôi muốn Ngọc Anh nhận xét công tâm. Vợ tôi chia sẻ rất nhiều về mặt tinh thần, giúp tôi tập trung vào chương trình.

Khi cả hai vợ chồng đều là người nổi tiếng, vấn đề tài chính, chi tiêu và đầu tư cho sản phẩm được quản lý như thế nào? Anh có bao giờ đầu tư sản phẩm cho vợ mình? Và ngược lại?

Chúng tôi rất rõ ràng về kinh tế. Tôi đi làm không phải là một người có quá nhiều tiền. Có bao nhiêu đầu tư hết vào âm nhạc. Thực sự bỏ tiền ra đầu tư vô lý tôi rất đắn đo, chủ yếu là vào nghệ thuật thôi. Đây là những giá trị về lâu dài.

Thời gian tôi làm việc ở TP.HCM khá vất vả. Tôi đã làm rất nhiều công việc để nuôi đam mê. Ngọc Anh thì may mắn hơn vì gia đình Ngọc Anh có điều kiện. Nhưng Ngọc Anh rất độc lập. Những gì vợ tôi muốn thì sẽ tự làm để đạt được. Chúng tôi hỗ trợ, cùng kinh doanh với nhau.

Đôi khi tôi hay vợ thiếu chi phí thì hai người thoải mái hỗ trợ nhau. Việc cả hai cùng trân trọng đồng tiền làm cho khi mình thành công có ý nghĩa hơn nhiều, thay vì mọi chuyện dễ dàng hay có sẵn tài chính. Đam mê âm nhạc vô cùng tốn kém, chúng tôi đều hiểu điều đó.

Cám ơn anh vì cuộc trò chuyện.