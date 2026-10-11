Ronaldo trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha vào tháng 11

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha lên kế hoạch đưa Ronaldo trở lại đội tuyển trong tháng 11.

Bất chấp việc vừa nhận án đình chỉ thi đấu tạm thời từ Hội đồng Kỷ luật, Cristiano Ronaldo nhiều khả năng vẫn sẽ tái xuất trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha ở đợt tập trung quốc tế vào tháng 11 tới. Quyết định này vừa được Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF), ông Pedro Proenca, chính thức xác nhận.

Những biến động xung quanh ngôi sao 41 tuổi bắt nguồn từ đợt tập trung tháng trước. Do phát sinh những căng thẳng liên quan đến HLV Jorge Jesus, tiền đạo thuộc biên chế Al Nassr đã tự ý rời trại huấn luyện tuyển Bồ Đào Nha chỉ 24 giờ trước khi trận đấu với Đan Mạch diễn ra. Hành động này khiến Hội đồng Kỷ luật FPF phải lập tức kích hoạt thủ tục xử lý, áp dụng biện pháp đình chỉ tạm thời đối với CR7 và xếp vụ việc vào diện "khẩn cấp" để tiếp tục điều tra. Nhiều luồng tin trước đó thậm chí cho rằng thủ quân tuyển Bồ Đào Nha phải đối mặt với án treo giò kéo dài từ 1 đến 6 tháng.

Tuy nhiên, thông điệp từ thượng tầng FPF lại thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển. Trả lời truyền thông, Chủ tịch Pedro Proenca khẳng định toàn bộ tập thể Bồ Đào Nha đều mong muốn sự trở lại của thủ quân mang áo số 7. Ông nhấn mạnh: "Liên đoàn, HLV và tất cả các đồng đội đều có chung quan điểm là muốn Ronaldo trở lại. Tôi kỳ vọng cậu ấy sẽ góp mặt trong đợt tập trung tháng 11. Bản thân Ronaldo cũng rất khao khát cống hiến".

Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha khẳng định Ronaldo sẽ trở lại vào tháng 11 (Ảnh: FBNV)

Về phần mình, Ronaldo đã công khai toàn bộ sự thật về lý do rời đội tuyển và xin lỗi người hâm mộ. Cánh cửa trở lại đội tuyển quốc gia của CR7 hiện đã rộng mở hơn bao giờ hết nhờ sự đồng thuận từ phía ban lãnh đạo và ban huấn luyện.

Theo lịch thi đấu tại lượt trận cuối vòng bảng UEFA Nations League, Bồ Đào Nha sẽ tiếp đón Đan Mạch trên sân nhà vào ngày 14/11, trước khi làm khách trên sân của Wales sau đó 3 ngày. Với 4 chiến thắng tuyệt đối sau 4 lượt trận đầu tiên (đạt 12 điểm tuyệt đối), tuyển Bồ Đào Nha đã sớm cầm chắc tấm vé bước vào vòng tứ kết. Do đó, đợt tập trung tháng 11 sẽ là thời điểm lý tưởng để Ronaldo giải quyết ổn thỏa các xung đột và tái khởi động chiến dịch cùng đội tuyển quốc gia.