Đã có án phạt cho Ronaldo

Ronaldo bị đình chỉ thi đấu sau khi tự ý rời đợt tập trung của tuyển Bồ Đào Nha.

Theo truyền thông Anh, Cristiano Ronaldo đã chính thức bị Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) tạm thời đình chỉ thi đấu sau hành động tự ý rời khỏi đợt tập trung của đội tuyển quốc gia trong khuôn khổ chiến dịch Nations League.

Ở tuổi 41, siêu sao từng 5 lần giành Quả bóng Vàng đã tự ý bỏ lại các đồng đội ngay trong đợt hội quân quốc tế do nảy sinh mâu thuẫn gay gắt với huấn luyện viên trưởng Jorge Jesus. Hành động này ngay lập tức kích hoạt điều khoản phạt đình chỉ tự động theo quy định của FPF. Về án phạt cụ thể, Hội đồng Kỷ luật của FPF chuẩ họp để đưa ra mức án chính thức, dự kiến kéo dài từ 1 đến 6 tháng.

Nếu án phạt vượt quá thời hạn 1 tháng, Ronaldo chắc chắn sẽ bỏ lỡ hai trận đấu quan trọng của Bồ Đào Nha tại Nations League trước Đan Mạch và xứ Wales vào tháng 11 tới. Dù vậy, theo nguồn tin từ ESPN, khả năng chân sút này phải nhận mức án kịch khung là cực kỳ thấp nhờ vào vị thế cùng những đóng góp to lớn của anh cho bóng đá Bồ Đào Nha. Các thành viên hội đồng cũng sẽ cân nhắc kỹ các tình tiết giảm nhẹ, bao gồm cả lời xin lỗi công khai mà siêu sao này đã gửi tới người hâm mộ.

Ronaldo chắc chắn bị kỷ luật nhưng án phạt cần LĐBĐ Bồ Đào Nha thống nhất (Ảnh: Getty)

Nguồn cơn của vụ việc

Nguồn cơn của vụ bê bối bùng phát từ trận gặp Na Uy vào ngày 27/9, thời điểm Ronaldo bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát và phải ngồi dự bị suốt cả trận. CR7 khẳng định trước đó anh đã được HLV Jorge Jesus hứa cho thi đấu 30 phút ở hiệp hai. Tuy nhiên, anh phải khởi động ngoài đường biên trong một thời gian dài rồi cuối cùng không được tung vào sân.

Chia sẻ trong thông cáo chính thức, Ronaldo bức xúc: "Ông ấy bảo tôi hãy chuẩn bị vì tôi sẽ được đá 30 phút. Nhưng ai cũng thấy điều gì xảy ra sau đó. Tôi khởi động từ đầu hiệp hai, nhìn từng phút trôi qua mà không hề được gọi vào. Vị huấn luyện viên này đã thất hứa với tôi".

Mọi chuyện càng trở nên căng thẳng hơn khi Ronaldo cho rằng HLV Jorge Jesus tiếp tục nuốt lời lần thứ hai trong buổi họp báo sau trận với phát biểu ngắn gọn: "Tôi mới là người đưa ra các quyết định". Theo Ronaldo, hai người trước đó đã thống nhất một số thông điệp truyền thông. Trong đó, vị chiến lược gia này lẽ ra phải công khai thừa nhận: "Tôi đã mắc sai lầm khi để một người tầm cỡ như Pelé hay Maradona phải khởi động rồi lại không tung vào sân. Nếu là hôm nay, tôi sẽ không làm điều đó".

Bất chấp những sóng gió và án kỷ luật treo lơ lửng, tiền đạo đang tiến gần đến cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp khẳng định anh vẫn chưa từ giã sự nghiệp quốc tế. Khép lại tuyên bố của mình, Ronaldo nhấn mạnh:

"Nếu tôi đạt thể lực tốt, thi đấu cho câu lạc bộ và ghi bàn, tôi hy vọng rằng sau khi chấp hành xong bất kỳ án phạt nào, tôi sẽ lại sẵn sàng cống hiến như tôi vẫn luôn làm từ trước đến nay—để thi đấu và chiến thắng cùng đội tuyển quốc gia".