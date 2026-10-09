Ronaldo có 41 tuổi, là siêu sao thế giới vẫn khiến mẹ rơi nước mắt

Bà Dolores Aveiro bật khóc khi Cristiano Ronaldo vướng lùm xùm ở tuyển Bồ Đào Nha.

Bà Dolores Aveiro, mẹ của siêu sao Cristiano Ronaldo thừa nhận bà đã không kìm được nước mắt sau khi con trai tự ý rời khỏi hội quân của đội tuyển Bồ Đào Nha sau những lùm xùm với HLV. Vụ việc xảy ra ngay sau khi huyền thoại 41 tuổi phải ngồi dự bị suốt 90 phút trong chiến thắng 4-2 của Bồ Đào Nha trước Đan Mạch.

Ngay sau trận đấu, chân sút từng 5 lần giành Quả bóng vàng đã tung ra bức thư dài tới 10 trang để nói hết tất cả những mâu thuẫn, cáo buộc HLV vi phạm nghiêm trọng các thỏa thuận cá nhân. Dù vậy, thủ lĩnh của tuyển Bồ Đào Nha vẫn khẳng định anh chưa giã biệt sự nghiệp quốc tế và sẵn sàng hội quân trở lại. Sự cố này đã dấy lên nhiều nghi ngại về tương lai của anh tại đội tuyển, đồng thời đẩy gia đình anh vào trạng thái hụt hẫng.

Chia sẻ trên kênh TV 7 Dias, bà Dolores nghẹn ngào cho biết tin tức về cuộc xung đột giữa con trai và HLV Jesus là một "cú sốc" lớn khiến bà phải rơi lệ.

“Tôi cảm thấy rất buồn. Con trai tôi đáng lẽ phải rời đi đường đường chính chính, nhưng rốt cuộc lại phải bước ra bằng những lùm xùm. Ronaldo luôn là người hùng của Bồ Đào Nha, nhưng họ lại không tôn trọng nó đúng như những gì nó đáng nhận được".

Mẹ Ronaldo xúc động về chuyện của con trai (Ảnh: Getty)

Về phía Ronaldo, anh đã lên tiếng xin lỗi về hành động bỏ về của mình và chấp nhận mọi hình phạt từ ban huấn luyện. Tuy nhiên, tiền đạo này vẫn giữ nguyên thái độ bất bình với HLV Jorge Jesu.

Đáng chú ý, Ronaldo còn tiết lộ anh từng soạn sẵn thư chia tay đội tuyển quốc gia ngay sau World Cup 2026. Bức thư này vốn định công bố trên chuyến bay trở về từ Mỹ, nhưng lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đã nài nỉ anh đổi ý để tiếp tục cống hiến. Hiện tại, ngôi sao 41 đang sở hữu 234 lần khoác áo tuyển quốc gia, chức vô địch Euro 2016 và hai danh hiệu Nations League đang hướng tới cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

Trước những sóng gió này, HLV Jorge Jesus đã có động thái xuống nước nhằm xoa dịu tình hình. Phát biểu trước truyền thông, chiến lược gia này khẳng định sẵn sàng triệu tập lại Ronaldo trong đợt hội quân sắp tới nếu anh thi đấu tốt tại Al-Nassr.

“Mọi chuyện phụ thuộc vào quyết định của Cristiano. Không thể vì một tình huống khó hiểu mà phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp suốt một năm qua. Chỉ vì cậu ấy là một biểu tượng nên chuyện khởi động hay vào sân mới bị xé ra to như vậy”, HLV Jesus nhấn mạnh.

Ronaldo và HLV Bồ Đào Nha vẫn căng thẳng (Ảnh: A Bola)

Ronaldo bị chỉ trích

Hành động của ngôi sao đang khoác áo Al Nassr đã hứng chịu làn sóng phản ứng dữ dội từ giới chuyên môn. Phát biểu trên tờ A Bola, huyền thoại 82 tuổi António Simões - người từng cùng Bồ Đào Nha giành HCB World Cup 1966 tỏ ra vô cùng thất vọng trước thái độ của người đàn em. "Tại sao phải đối xử đặc biệt với Cristiano Ronaldo? Tôi từng là đồng đội của một vị vua mang tên Eusébio, chơi cùng thời với Pelé hay Maradona... Tôi chưa từng thấy điều gì như vậy ở một vị vua", ông Simões thẳng thắn chỉ trích.