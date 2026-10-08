Lạ lùng không một cầu thủ Bồ Đào Nha nào yêu thích bài viết của Ronaldo

Ronaldo có đang bị đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha ngó lơ?

Những con số tương tác khổng lồ trên không gian mạng không thể che đậy một thực tế rằng Cristiano Ronaldo đang ngày càng trở nên cô độc ngay chính trong tập thể mà anh từng làm thủ lĩnh. Đó là nhận định từ tờ A Bola sau khi Ronaldo lên tiếng về câu chuyện hậu trường dẫn đến việc rời tuyển Bồ Đào Nha.

Sự im lặng từ các tuyển thủ Bồ Đào Nha trước thông báo mới nhất của Cristiano Ronaldo mang sức nặng lớn hơn bất kỳ phát ngôn chính thức nào. Lên tiếng trên Instagram và Facebook để thanh minh về vụ bị gạt khỏi đợt tập trung đội tuyển quốc gia, CR7 tạo ra một cơn địa chấn truyền thông toàn cầu với hơn 18 triệu lượt thích và hàng chục nghìn bình luận. Thế nhưng, trong biển tương tác từ người hâm mộ và giới giải trí, danh sách các đồng đội của anh tại tuyển Bồ Đào Nha hoàn toàn trống bó. Không một lượt "like", không một lời an ủi.

Không một đồng đội nào tương tác bài đăng của Ronaldo (Ảnh: FBNV)

Giới phân tích cho rằng thái độ này không phải là hiện tượng ngẫu nhiên. Tại tuyển Bồ Đào Nha, việc các cầu thủ tương tác, để lại bình luận hay chia sẻ bài viết của nhau vốn là hoạt động diễn ra thường xuyên. Dù vậy, các tài khoản cá nhân của Ronaldo thời gian gần đây có xu hướng đứng ngoài luồng tương tác chung. Sự né tránh này được đánh giá là động thái duy trì thái độ trung lập của các tuyển thủ, nhằm tránh bị lôi kéo vào những tranh cãi xung quanh mối quan hệ giữa Ronaldo, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha và HLV Jorge Jesus.

Ở khía cạnh chuyên môn, phản ứng từ phòng thay đồ cũng đồng điệu với bước chuyển đổi của đội bóng. 4 trận thăng liên tiếp vừa qua cho thấy Bồ Đào Nha đang từng bước xây dựng lối chơi hiệu quả mà không phụ thuộc vào sự hiện diện của chân sút mang áo số 7. Khi tập thể đạt được sự ổn định trên sân cỏ, các thành viên còn lại lựa chọn giải pháp không can thiệp vào những vấn đề truyền thông riêng của cá nhân đội trưởng.