Bảng xếp hạng FIFA mới nhất tháng 10: ĐT Việt Nam đứng thứ mấy?

Cập nhật bảng xếp hạng FIFA sau loạt trận tháng 10.

Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất vừa được công bố sau đợt FIFA Days tháng 9 và tháng 10/2026, đội tuyển quốc gia nam Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ 99 thế giới với 1.231,29 điểm.

Khép lại đợt tập trung quốc tế vừa qua, thầy trò huấn luyện viên HLV Kim Sang0sik đã trải qua chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 với 2 chiến thắng và 2 thất bại. Kết quả này khiến đội tuyển Việt Nam bị trừ 6,33 điểm so với kỳ cập nhật trước. Tuy nhiên, nhờ khoảng cách an toàn đã được tích lũy với nhóm phía sau, tuyển Việt Nam vẫn thành công bảo toàn vị trí trong top 100 thế giới.

Tuyển Việt Nam vẫn giữ top 100 thế giới (Ảnh: VFF)

Tại khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Thái Lan tiếp tục dẫn đầu khi xếp hạng 93 thế giới với 1.251,42 điểm (tăng 1 bậc). Dù bị trừ 0,85 điểm sau hai trận thua tại giải vô địch khu vực, đại diện xứ chùa Vàng vẫn bảo vệ vững chắc ngôi số một khu vực. Về phía Indonesia, danh hiệu vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 giúp họ nhận thêm 3,35 điểm để vươn lên hạng 116 thế giới (tăng 2 bậc). Như vậy, thứ tự ba vị trí dẫn đầu Đông Nam Á không có sự thay đổi khi Việt Nam tiếp tục đứng thứ hai, xếp sau Thái Lan và đứng trên Indonesia.

Xếp sau ba đại diện kể trên, Malaysia duy trì vị trí thứ 133 thế giới với 1.102,09 điểm, Philippines đứng thứ 136 và Singapore xếp hạng 149. Các thứ hạng tiếp theo trong khu vực lần lượt thuộc về Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei Darussalam và Timor-Leste.

Trên bản đồ bóng đá toàn cầu, Tây Ban Nha tiếp tục duy trì ở vị trí số một, theo ngay sau là Argentina và Pháp. Biến động đáng chú ý nhất trong top đầu thuộc về Bồ Đào Nha khi họ chính thức vượt qua Brazil và Morocco để chiếm lấy vị trí thứ 5 thế giới. Theo thông tin từ FIFA, kể từ sau kỳ FIFA World Cup 2026, đã có tổng cộng 338 trận đấu quốc tế diễn ra trên toàn cầu, tạo nên những cuộc thay đổi đáng kể trên bảng thứ bậc. Bảng xếp hạng FIFA tiếp theo dự kiến sẽ được công bố vào ngày 18/11/2026.