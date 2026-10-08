Tay vợt Pickleball Patriquin tiết lộ đi chơi đến 3 giờ đêm trước khi đánh bại Ben Johns - Anna Waters

Hayden Patriquin khiến người hâm mộ pickleball bất ngờ khi kể lại chuyện đi chơi cùng bạn bè trước trận chung kết PPA Mesa Cup 2026, nơi anh và Anna Bright lần đầu đánh bại Ben Johns - Anna Leigh Waters.

Trong một tập podcast PicklePod, tay vợt Hayden Patriquin đã chia sẻ câu chuyện thú vị về những buổi đi chơi cùng bạn bè trước ngày thi đấu. Đáng chú ý, anh nhắc đến trận chung kết đôi nam nữ PPA Mesa Cup diễn ra hồi tháng 2, nơi Patriquin cùng Anna Bright lần đầu tiên đánh bại cặp đôi số 1 thế giới Ben Johns - Anna Leigh Waters.

Câu chuyện bắt đầu khi cuộc trò chuyện đề cập đến việc các tay vợt chuẩn bị như thế nào trước những trận đấu quan trọng. Patriquin khiến mọi người bật cười khi tiết lộ: "Có lẽ chúng ta phải cắt đoạn này đi vì mẹ tôi có thể sẽ xem được. Nhưng thực sự, có vài tối thứ Bảy chúng tôi đã ra ngoài chơi và tôi chưa bao giờ thi đấu hay đến thế".

Gabe Tardio, người cùng tham gia podcast, lập tức hưởng ứng và kể rằng có những lần cả nhóm đi chơi đến khoảng 3 giờ sáng, gần như không ngủ nhưng hôm sau Patriquin vẫn thi đấu xuất sắc. Tardio lấy ví dụ về giải PPA World Championships 2025 diễn ra tại Dallas vào tháng 11 năm ngoái. Khi đó, Patriquin cùng Federico Staksrud đã đánh bại chính bộ đôi Ben Johns - Gabe Tardio tại bán kết đôi nam với tỷ số 11-8, 11-5.

"Ở World Championships, cậu ấy đánh bại tôi và Ben sau khi chúng tôi đi chơi đến khoảng 3 giờ sáng, gần như không ngủ. Las Vegas cũng thế. Rồi Mesa, y hệt như vậy", Tardio kể lại.

Patriquin cùng với Staksrud vượt qua Ben Johns và Tardio trong trận bán kết World Championships 2025

Tại PPA Mesa Cup hồi tháng 2/2026, Patriquin thừa nhận ban đầu anh đã có ý định tập trung hoàn toàn cho trận chung kết đôi nam nữ. Tuy nhiên, những người bạn liên tục rủ rê khiến anh thay đổi kế hoạch.

"Tôi thực sự muốn tập trung cho trận đấu này. Nhưng rồi mọi người kéo tôi đi và tôi nghĩ, thôi được, chơi hết mình luôn", Patriquin hài hước kể lại. Tay vợt người Mỹ còn chia sẻ rằng việc trò chuyện với các cô gái và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên bạn bè đã mang đến cho anh một buổi tối đáng nhớ.

Điều đáng nói là ngay ngày hôm sau, Patriquin cùng Anna Bright đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn của mùa giải. Trong trận chung kết đôi nam nữ PPA Mesa Cup ngày 22/2/2026, bộ đôi Patriquin - Bright đánh bại Ben Johns - Anna Leigh Waters sau 3 set với tỷ số 11-8, 11-9 và 11-3. Đây là lần đầu tiên họ vượt qua cặp đôi số 1 thế giới, sau nhiều lần phải nhận thất bại.

Chức vô địch đáng nhớ của Patriquin

Chiến thắng này còn chấm dứt chuỗi 321 ngày bất bại của Johns - Waters, cặp đôi đã thống trị nội dung đôi nam nữ với 11 chức vô địch liên tiếp. "Tôi thực sự muốn tập trung cho trận đấu này. Nhưng rồi mọi người kéo tôi đi và tôi nghĩ, thôi được, chơi hết mình luôn", Patriquin hài hước kể lại.

Đáng chú ý, câu chuyện của Patriquin càng được nhắc đến nhiều hơn khi ít ngày trước anh cùng Anna Bright tiếp tục đánh bại Ben Johns - Anna Leigh Waters tại chung kết đôi nam nữ PPA Las Vegas Open.

Nếu như chiến thắng tại Mesa hồi tháng 2 giúp Patriquin - Bright lần đầu phá vỡ sự thống trị của cặp đôi số 1 thế giới, thì lần tái đấu tại Las Vegas cho thấy họ đang thực sự trở thành đối thủ đáng gờm của Ben Johns - Anna Leigh Waters. Chỉ có điều, không rõ trước trận chung kết lần này, Patriquin có tiếp tục tận hưởng một buổi tối đáng nhớ cùng bạn bè như những câu chuyện từng kể trên podcast hay không.