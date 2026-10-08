Lời chia tay cuối của Messi

Messi gửi thư chia tay Đội tuyển Argentina.

Ngay sau khi khép lại trận đấu cuối cùng trong màu áo Đội tuyển Quốc gia Argentina trên mặt cỏ sân Más Monumental, siêu sao Lionel Messi đã đăng tải một tâm thư xúc động, trải lòng về quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế và gửi lời tri ân sâu sắc tới người hâm mộ đất nước xứ Tango.

Trận đấu chia tay của chân sút mang áo số 10 đã diễn ra trong một không khí vô cùng cảm xúc, làm rung động trái tim của hàng triệu cổ động viên Argentina. Dù không thể kìm nén được những giọt nước mắt trong đêm giã biệt lịch sử, Messi khẳng định anh hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của mình.

"Hôm qua là trận đấu cuối cùng của tôi và lúc này đây, tôi đã bắt đầu thấy nhớ chiếc áo xanh-trắng. Tôi biết mình đang đưa ra quyết định đúng đắn. Đó là một hành trình tuyệt vời, đầy ắp những niềm vui nhưng cũng không ít nỗi buồn. Thế nhưng, tôi khẳng định chắc chắn rằng mỗi bước đi mình đã qua đều hoàn toàn xứng đáng", Messi chia sẻ.

Messi nghẹn ngào nói lời chia tay (Ảnh: IGNV)

Trong bức thư gửi tới người hâm mộ, huyền thoại bóng đá thế giới thừa nhận thật khó để gói gọn mọi cảm xúc của bản thân chỉ qua vài dòng chữ. Anh đã dành những lời trân trọng nhất cho gia đình, chỗ dựa vững chắc giúp anh vượt qua những thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp, cùng toàn thể bạn bè, các đồng đội và ban huấn luyện đã đồng hành qua nhiều thời kỳ.

Đáng chú ý, siêu sao 39 tuổi cũng bày tỏ lòng kính trọng tới cố danh thủ Diego Maradona: "Tôi không muốn quên Diego, người đã đưa đất nước chúng ta đến đúng vị thế vốn có. Tôi tin rằng ông ấy đã luôn đồng hành và dõi theo chúng ta, cả khi còn ở đây lẫn từ trên thiên đường trong từng bước đi vừa qua".

Bên cạnh đó, Messi không quên gửi lời cảm ơn tới các câu lạc bộ mà anh từng khoác áo vì đã luôn tôn trọng nguyện vọng cá nhân, tạo điều kiện tối đa để anh trở về cống hiến cho tổ quốc mỗi khi Đội tuyển Quốc gia triệu tập.

"Tôi vô cùng biết ơn. Tôi yêu các bạn rất nhiều, sẽ rất nhớ mọi người và luôn cảm ơn vì các bạn đã luôn ở bên cạnh tôi". Messi khép lại bức thư chia tay đầy cảm xúc, chính thức khép lại một trong những chương đại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Argentina cũng như thế giới.