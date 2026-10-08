Lời chia tay cuối của Messi
Messi gửi thư chia tay Đội tuyển Argentina.
Ngay sau khi khép lại trận đấu cuối cùng trong màu áo Đội tuyển Quốc gia Argentina trên mặt cỏ sân Más Monumental, siêu sao Lionel Messi đã đăng tải một tâm thư xúc động, trải lòng về quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế và gửi lời tri ân sâu sắc tới người hâm mộ đất nước xứ Tango.
Trận đấu chia tay của chân sút mang áo số 10 đã diễn ra trong một không khí vô cùng cảm xúc, làm rung động trái tim của hàng triệu cổ động viên Argentina. Dù không thể kìm nén được những giọt nước mắt trong đêm giã biệt lịch sử, Messi khẳng định anh hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của mình.
"Hôm qua là trận đấu cuối cùng của tôi và lúc này đây, tôi đã bắt đầu thấy nhớ chiếc áo xanh-trắng. Tôi biết mình đang đưa ra quyết định đúng đắn. Đó là một hành trình tuyệt vời, đầy ắp những niềm vui nhưng cũng không ít nỗi buồn. Thế nhưng, tôi khẳng định chắc chắn rằng mỗi bước đi mình đã qua đều hoàn toàn xứng đáng", Messi chia sẻ.
Trong bức thư gửi tới người hâm mộ, huyền thoại bóng đá thế giới thừa nhận thật khó để gói gọn mọi cảm xúc của bản thân chỉ qua vài dòng chữ. Anh đã dành những lời trân trọng nhất cho gia đình, chỗ dựa vững chắc giúp anh vượt qua những thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp, cùng toàn thể bạn bè, các đồng đội và ban huấn luyện đã đồng hành qua nhiều thời kỳ.
Đáng chú ý, siêu sao 39 tuổi cũng bày tỏ lòng kính trọng tới cố danh thủ Diego Maradona: "Tôi không muốn quên Diego, người đã đưa đất nước chúng ta đến đúng vị thế vốn có. Tôi tin rằng ông ấy đã luôn đồng hành và dõi theo chúng ta, cả khi còn ở đây lẫn từ trên thiên đường trong từng bước đi vừa qua".
Bên cạnh đó, Messi không quên gửi lời cảm ơn tới các câu lạc bộ mà anh từng khoác áo vì đã luôn tôn trọng nguyện vọng cá nhân, tạo điều kiện tối đa để anh trở về cống hiến cho tổ quốc mỗi khi Đội tuyển Quốc gia triệu tập.
"Tôi vô cùng biết ơn. Tôi yêu các bạn rất nhiều, sẽ rất nhớ mọi người và luôn cảm ơn vì các bạn đã luôn ở bên cạnh tôi". Messi khép lại bức thư chia tay đầy cảm xúc, chính thức khép lại một trong những chương đại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Argentina cũng như thế giới.
Nguyên văn tâm thư gửi người hâm mộ của Messi:
Hôm qua là trận đấu cuối cùng của tôi, và tôi đã thấy nhớ chiếc áo xanh - trắng rồi. Tôi biết mình đang đưa ra quyết định đúng đắn. Đó là một hành trình phi thường, đong đầy những niềm vui và cả những nỗi buồn, nhưng tôi hiểu rõ rằng từng bước đi mình đã qua đều hoàn toàn xứng đáng. Và tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn nói. Thật không thể nào diễn tả trọn vẹn tất cả cảm xúc của mình chỉ qua vài lời hay một bài đăng. Chuyến đi này sẽ chẳng thể thành hiện thực nếu không có gia đình - những người luôn ở bên và làm chỗ dựa vững chắc cho tôi, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn, những lúc tôi cần nhất. Cũng không thể thiếu những người bạn, tất cả các đồng đội và các huấn luyện viên mà tôi từng làm việc cùng, bên cạnh ban huấn luyện của họ.
Tôi không muốn quên Diego, người đã đưa đất nước chúng ta đến vị thế vốn thuộc về, và như tôi vẫn thường nói, tôi biết ông ấy đã luôn giúp đỡ chúng ta — dù là lúc còn ở đây hay khi đã ở trên thiên đường - trong từng bước đường chúng ta đi. Cảm ơn các câu lạc bộ tôi từng thi đấu, vì đã luôn tôn trọng tình cảm của tôi và tạo điều kiện để tôi cống hiến cho tổ quốc mỗi khi đến lúc khoác lên mình chiếc áo Đội tuyển Quốc gia. Và dĩ nhiên, cảm ơn Chúa: nếu không có sự dẫn lối và ý nguyện của Ngài, chúng ta thậm chí còn chẳng thể mơ về việc đi xa đến nhường này. Tôi vô cùng biết ơn. Tôi yêu tất cả các bạn rất nhiều, sẽ nhớ mọi người thật nhiều và mãi mãi biết ơn vì các bạn đã luôn ở bên cạnh đội tuyển, ở bên cạnh tôi.