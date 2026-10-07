Đang phát biểu cảm xúc thì quên lời, Messi xử lý đầy duyên dáng khiến tất cả bật cười

Khoảnh khắc đáng yêu của Messi ngày chia tay tuyển Argentina.

Trong khoảnh khắc chia tay đẫm nước mắt cùng đội tuyển quốc gia Argentina, Lionel Messi vẫn biết cách mang lại nụ cười cho người hâm mộ bằng sự chân thành và nét duyên dáng rất riêng của mình.

Hôm nay (7/10), Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đã tổ chức trận đấu vinh danh huyền thoại Lionel Messi - đánh dấu lần cuối cùng chân sút vĩ đại này khoác lên mình chiếc áo Albiceleste thi đấu chính thức. Trong ngày tri ân đặc biệt, Messi tiếp tục tỏa sáng rực rỡ với 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, góp công lớn vào chiến thắng trước đội tuyển Benin. Ngay sau khi tiếng còi kết thúc vang lên, buổi lễ chia tay đã diễn ra đầy xúc động, mà đỉnh điểm là những lời trải lòng tràn đầy nhiệt huyết từ El Pulga.

Messi mở đầu bài phát biểu trong sự nghẹn ngào: "Thật khó để cất lời vào lúc này. Hiện tại, tôi đang rất nhớ bố - người vừa mới qua đời.Tôi muốn gửi lời tạm biệt sau hơn 20 năm cống hiến cho màu áo này, nơi tôi đã luôn chiến đấu và đồng hành cùng tất cả mọi người. Tôi xin thề với Chúa, đó là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.

Nếu có thể, tôi luôn ước mong được đi đến tận cùng chặng đường cùng đất nước và đội tuyển quốc gia. Nhưng rồi cũng đến lúc tôi phải dừng lại. Khoác lên mình màu áo này, mọi giấc mơ của tôi đều đã trở thành hiện thực. Dù ở kỳ World Cup vừa rồi chúng ta đã ở rất gần chức vô địch, nhưng đó vẫn là một hành trình vô cùng đáng nhớ. Mọi người còn nhớ trận gặp Đội tuyển Anh chứ? Lúc đó hai chân tôi dường như chẳng còn cảm giác gì nữa, và các đồng đội cũng đã vắt kiệt những giọt mồ hôi cuối cùng. Tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có trong trận đấu đó, cũng như trong từng phút giây tôi được mang trên mình chiếc áo này.

Xin cảm ơn các đồng đội - những con người tuyệt vời đã cùng tôi biến giấc mơ thành hiện thực. Được sát cánh trên mặt cỏ, chung sống trong phòng thay đồ và khoác chung màu áo này với họ là niềm tự hào lớn nhất đối với tôi".

Các đồng đội đã ở bên Messi ngày cuối cùng thi đấu cho Argentina (Ảnh: Getty)

Messi đang phát biểu thì quên lời

Giữa lúc cảm xúc đang dâng trào lắng đọng, Messi chợt khựng lại vài giây vì... quên mất nội dung cần nói tiếp theo. Sự ngập ngừng vô tư ấy cùng phản ứng xử lý ngay sau đó của anh đã làm bầu không khí trở nên nhẹ nhàng, ấm áp hơn:

"Đây là lần đầu tiên tôi nói nhiều đến thế trước đông đảo mọi người, vì bình thường tôi vốn dĩ rất kiệm lời. Lúc này, tâm trí tôi đang ngập tràn cảm xúc. Tôi nghĩ mình đã quên mất một điều quan trọng nào đó muốn nhắn gửi, nhưng tôi chỉ mong mọi người biết rằng tôi sâu sắc biết ơn tất cả. Hôm nay có thể là ngày buồn nhất, nhưng tôi sẽ khắc ghi từng khoảnh khắc nơi đây vào sâu thẳm trái tim mình.

Chinh phục đỉnh cao vinh quang chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhưng tập thể này đã chiến đấu kiên cường để vượt qua mọi thử thách. Xin hãy luôn ở bên và ủng hộ họ, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tôi biết ơn và tự hào vì luôn được sống trong vòng tay yêu thương của các bạn. Cảm ơn Argentina!".

Khép lại hành trình hơn hai thập kỷ cống hiến không biết mệt mỏi, Lionel Messi chia tay ĐTQG Argentina với tư cách là tượng đài vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nước nhà. Qua 208 lần ra sân, El Pulga đã đóng góp dấu giày với 125 pha lập công cùng 70 đường kiến tạo – một kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Chiếc cúp vàng World Cup 2022 cùng 2 chức vô địch Copa America (2021, 2024) chính là những nét chấm phá hoàn hảo nhất, đúc kết nên một huyền thoại bất tử trong lòng người hâm mộ xứ Tango và bóng đá thế giới.